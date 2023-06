Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Ucrania sabe que el ingreso en la OTAN tiene que esperar, dice Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que comprende que su país no pueda convertirse en miembro de la OTAN mientras siga en guerra.

"Entendemos que no seremos miembros de la OTAN mientras haya guerra. No porque no queramos, sino porque es imposible", declaró en una conferencia de prensa en Kyiv.

El tratado de la alianza incluye el Artículo 5, una disposición de defensa colectiva que compromete a los miembros a acudir en ayuda de cualquier estado que esté siendo atacado.

"Díganme un ejemplo de un país de la OTAN que esté ahora mismo en estado de guerra con Rusia; o qué país de la OTAN tiene tropas rusas en su territorio", dijo Zelensky.