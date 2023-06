Así se vivió el primer festival Corona Capital de 3 días 2:33

(CNN Español) -- El Corona Capital anunció este lunes cómo estará conformado su cartel para los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.



Entre las bandas más esperadas se confirma que la banda británica Pulp estará de regreso en México junto a otras bandas internacionales como Arcade Fire y Alanis Morrisete, que cerrarán el primer día del festival.

Blur, The Black Keys y Thirty Second to Mars se encargarán de cerrar el segundo día de festival.

Por último, el 19 de noviembre, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys serán los detacados en el escenario.

El Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más importantes en México.