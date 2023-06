Ucrania afirma que la guerra se acerca a los rusos 2:02

Washington (CNN) -- Ucrania reclutó una red de agentes y simpatizantes dentro de Rusia que trabajan para llevar a cabo actos de sabotaje contra objetivos rusos y comenzó a proporcionarles aviones no tripulados para organizar ataques, dijeron a CNN varias personas familiarizadas con la inteligencia de EE.UU. en la materia.

Funcionarios estadounidenses creen que estos agentes proucranianos dentro de Rusia llevaron a cabo un ataque con drones dirigido contra el Kremlin a principios de mayo, lanzando drones desde dentro de Rusia en lugar de hacerlos volar desde Ucrania a Moscú.

No está claro si otros ataques con aviones no tripulados llevados a cabo en los últimos días —incluido uno dirigido contra un barrio residencial cerca de Moscú y otro contra refinerías de petróleo en el sur de Rusia— también se lanzaron desde dentro de Rusia o fueron realizados por esta red de agentes proucranianos.

Pero las autoridades estadounidenses creen que Ucrania ha desarrollado células de sabotaje dentro de Rusia compuestas por una mezcla de simpatizantes proucranianos y agentes bien entrenados en este tipo de guerra. Se cree que Ucrania les proporcionó aviones no tripulados de fabricación ucraniana, y dos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que no hay pruebas de que ninguno de los ataques se haya realizado con drones proporcionados por Estados Unidos.

Los funcionarios no pudieron decir de manera concluyente cómo Ucrania logró llevar los aviones no tripulados detrás de las líneas enemigas, pero dos de las fuentes dijeron a CNN que había establecido rutas de contrabando bien practicadas que podrían utilizarse para enviar aviones no tripulados o componentes de aviones no tripulados a Rusia, donde luego podrían ser ensamblados.

publicidad

Mira el lugar secreto de Ucrania para probar drones de combate 2:54

El dinero hace maravillas

Un funcionario de inteligencia europeo señaló que la frontera ruso-ucraniana es vasta y muy difícil de controlar, lo que la hace propicia para el contrabando, algo que, según el funcionario, los ucranianos han estado haciendo durante la mayor parte de la década que llevan en guerra con las fuerzas prorrusas.

"También hay que tener en cuenta que se trata de una zona periférica de Rusia", dijo el funcionario. "La supervivencia es un problema de todos, así que el dinero en efectivo hace maravillas".

Quién controla exactamente estos activos también es turbio, dijeron las fuentes a CNN, aunque los funcionarios estadounidenses creen que elementos dentro de la comunidad de inteligencia de Ucrania están involucrados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estableció parámetros generales sobre lo que sus servicios de inteligencia y seguridad están autorizados a hacer, dijeron dos de las fuentes, pero no todas las operaciones requieren su aprobación.

Cuando se le pidieron comentarios, un portavoz del jefe del Servicio de Seguridad ucraniano sugirió a CNN que las misteriosas explosiones y los ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia continuarían.

"Comentaremos los casos de 'algodón' solo después de nuestra victoria", dijo. Citando al jefe del Servicio de Seguridad, Vasyl Malyuk, el portavoz añadió que, a pesar de todo, "'algodón' ha estado ardiendo, está ardiendo y seguirá ardiendo".

"Algodón" es una palabra del argot que los ucranianos utilizan para referirse a las explosiones, normalmente en Rusia o en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Sus orígenes se remontan a las primeras semanas de la guerra y provienen del hecho de que la palabra rusa para "estallido" es muy similar a la palabra ucraniana para algodón.

La culminación de meses de esfuerzo

A lo largo del último año se han sucedido en Rusia misteriosos incendios y explosiones, dirigidos contra depósitos de petróleo y combustible, ferrocarriles, oficinas de alistamiento militar, almacenes y oleoductos. Pero las autoridades han observado un repunte de estos ataques en suelo ruso en las últimas semanas, empezando por el atentado contra el edificio del Kremlin. Parece ser "la culminación de meses de esfuerzo" por parte de los ucranianos para crear la infraestructura necesaria para este tipo de sabotajes, dijo una de las fuentes familiarizadas con la inteligencia.

"Desde hace meses ha habido un empuje bastante consistente por parte de algunos en Ucrania para ser más agresivos", dijo esta persona, hablando de forma anónima debido a la sensibilidad de la inteligencia estadounidense. "Y ciertamente ha habido cierta voluntad en los niveles superiores. El reto siempre ha sido su capacidad para hacerlo".

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, ha propuesto sistemáticamente algunos de los planes más descarados de operaciones contra Rusia y valora los actos simbólicos, según dijeron funcionarios estadounidenses a CNN.

Documentos clasificados del Pentágono filtrados en Internet a principios de este año revelaron que la CIA instó a Budanov a "posponer" los ataques contra Rusia en el aniversario de su invasión de Ucrania, según The Washington Post. Budanov accedió a la petición de la CIA, según los documentos clasificados. Sin embargo, se avistaron aviones no tripulados cerca de Moscú el 28 de febrero, pocos días después del primer aniversario de la guerra.

Otro informe filtrado de los servicios de inteligencia estadounidenses obtenido por CNN, procedente de la inteligencia de señales, afirma que Zelensky a finales de febrero "sugirió atacar emplazamientos de despliegue rusos en el óblast ruso de Rostov" utilizando drones, ya que Ucrania no dispone de armas de largo alcance capaces de llegar tan lejos.

Así es como los drones están revolucionando la guerra en Ucrania 3:37

No está claro si ese plan siguió adelante, pero las instalaciones petrolíferas del óblast de Rostov se han incendiado tras ser alcanzadas por presuntos drones en varias ocasiones durante el último año, ataques que Rusia está investigando ahora y que ha atribuido a "acciones criminales de las formaciones armadas de Ucrania".

"Lo único que voy a comentar es que hemos estado matando rusos", dijo Budanov a Yahoo News el mes pasado cuando se le preguntó por el atentado con coche bomba que mató a la hija de una destacada figura política rusa en los suburbios de Moscú el año pasado. La comunidad de inteligencia estadounidense consideró que esa operación fue autorizada por elementos del gobierno ucraniano.

"Y seguiremos matando rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa de Ucrania", añadió Budanov.

Una estrategia militar inteligente

Públicamente, altos funcionarios estadounidenses han condenado los ataques dentro de Rusia, advirtiendo de la posibilidad de una escalada bélica. Sin embargo, en declaraciones privadas a CNN, funcionarios estadounidenses y occidentales afirmaron que creen que los ataques transfronterizos son una estrategia militar inteligente que podría desviar los recursos rusos hacia la protección de su propio territorio, mientras Ucrania se prepara para una importante contraofensiva.

El pasado martes, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró a la prensa que Ucrania tiene "derecho a proyectar fuerza más allá de sus fronteras para socavar la capacidad de Rusia de proyectar fuerza en la propia Ucrania. Los objetivos militares legítimos más allá de sus propias fronteras están reconocidos internacionalmente como parte de la autodefensa de una nación... Deberíamos reconocerlo".

El vicealmirante francés Nicolas Vaujour, jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto, declaró el viernes de la semana pasada a CNN que los ataques dentro de Rusia son simplemente "parte de la guerra" y ofrecen la oportunidad de enviar un mensaje a la población rusa.

Rusia sufre ataques con drones y Putin señala a Ucrania 4:48

"Hay una guerra allí y podría preocuparles [al público ruso] en el futuro", dijo Vaujour sobre los atentados. "Y por eso es una buena forma de que los ucranianos dirijan un mensaje no solo a Vladimir Putin, sino a la población rusa", añadió.

En cuanto a los atentados, dijo que no estaba "prohibido" que Ucrania pensara en ello.

Además, funcionarios ucranianos han dicho en privado que planean continuar los ataques dentro de Rusia porque es una buena táctica de distracción que está obligando a Rusia a preocuparse por su propia seguridad en casa, según una fuente estadounidense que ha hablado con funcionarios ucranianos en los últimos días.

En una actualización de inteligencia, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que los ataques de grupos partisanos pro-ucranianos y los ataques de aviones no tripulados en la región fronteriza de Belgorod han obligado a Rusia a desplegar "toda la gama de potencia de fuego militar en su propio territorio."

"Los comandantes rusos se enfrentan ahora a un agudo dilema", decía la actualización, "de si reforzar las defensas en las regiones fronterizas de Rusia o reforzar sus líneas en la Ucrania ocupada."

Jennifer Hansler, Alex Marquardt y Oren Liebermann de CNN contribuyeron a este informe.