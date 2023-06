Una mirada a fondo de la final de la NBA entre Miami y Denver 6:36

(CNN) -- Los Miami Heat aguantaron los 41 puntos de Nikola Jokic y se animaron en el último cuarto para derrotar por 111-108 a los Denver Nuggets este domingo en el segundo partido de las finales de la NBA y empatar 1-1 la serie.

Miami tuvo un comienzo arrollador en el segundo partido, con una ventaja de 21-10 a mitad del primer cuarto, antes de que los Nuggets respondieran con una racha de 45-14 en el segundo cuarto, dando la vuelta al marcador con 26 puntos y haciéndose con el control.

El dos veces Jugador Más Valioso, Nikola Jokic, quien sólo intentó tres tiros en la primera mitad del primer partido, se mostró más activo ofensivamente este domingo, encestando 6 de 13 tiros de campo y sumando 13 puntos, el mejor del equipo, al descanso.

Las estrellas de la postemporada de los Heat, Max Strus y Caleb Martin, se sacudieron una miserable salida en el primer partido, en el que el dúo tiró un triste 1 de 17 puntos desde el campo, para combinarse para 26 puntos en 9 de 16 tiros, mientras Miami cerraba la mitad con una racha de 14-5 mientras perdía por seis puntos.

Miami mantuvo el partido cerca durante la mayor parte del tercer cuarto, empatando a los Nuggets en varias ocasiones, pero al final fueron superados por Jokic, que anotó 18 de los 26 puntos de los Nuggets para una ventaja de ocho puntos de cara al cuarto.

Sin embargo, los Heat no se echaron atrás y comenzaron el último cuarto con una racha de 13-2, incluyendo 10 puntos de Duncan Robinson, para tomar una ventaja de 88-85 a falta de menos de 10 minutos para el final del partido.

publicidad

Miami continuaría su racha con una ventaja de dos dígitos, 107-95, hasta que los Nuggets encadenaron una racha de 11-2, incluyendo un triple de Jamal Murray, de Denver, para recortar la desventaja a tres puntos a falta de poco más de un minuto para el final.

Después de que una canasta de Jokic dejara el marcador en 111-108, Murray falló un triple que podría empatar el partido en los últimos segundos del encuentro y rompió la racha de nueve partidos invictos de los Nuggets en el Ball Arena esta postemporada.

Antes de este domingo, Denver llevaba 11-0 en la postemporada cuando ganaba por dos dígitos de puntos, y 37-1 esta temporada cuando llevaba al menos ocho puntos de ventaja al entrar en el último cuarto.

Miami superó a los Nuggets 36-25 en el último cuarto, y Jimmy Butler terminó con 21 puntos y nueve asistencias en la victoria, mientras que el pívot Bam Adebayo añadió 21 puntos y nueve rebotes. Vincent terminó con 23 puntos en 8 de 12 tiros.

Jimmy Butler habló de la mentalidad de los Heat en la rueda de prensa posterior al partido, señalando que el equipo simplemente intenta ganar.

"Creo que a nadie le importa en nuestro equipo. No nos preocupa lo que piensen los demás", declaró Butler tras el partido. "Estamos tan centrados en lo que hacemos bien y en quiénes somos como grupo que, al final del día, nos apoyamos en eso. Si fallamos o no, vamos a ser quienes somos porque no nos preocupa nadie más. Así ha sido todo el año, y eso no va a cambiar.

Lo que no sabías de esta final inédita de la NBA 0:30

"Así que eso es lo que creo que es. Creo que es el factor 'me importa un bledo".

Por su parte, Jokic terminó el partido con 41 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, convirtiéndose además en el primer pívot de la historia de la NBA en registrar más de 500 puntos y más de 100 asistencias en una misma postemporada. Murray añadió 18 puntos y 10 asistencias en la derrota.

El entrenador de los Denver Nuggets, Michael Malone, habló de lo que falló para el equipo en el segundo partido.

"Hablemos del esfuerzo. Estamos en las finales de la NBA, estamos hablando de esfuerzo. Probablemente piensan que me estaba inventando algo después del primer partido cuando dije que no habíamos jugado bien. No jugamos bien", dijo Malone.

"Tuvimos jugadores ahí fuera que estaban sintiendo lástima de sí mismos por no hacer tiros o pensando que podían encenderlo o apagarlo, esto no es la pretemporada, esto no es la temporada regular. Estamos en las finales de la NBA. Para mí es realmente desconcertante, decepcionante".

El tercer partido se jugará este miércoles en el Kaseya Center de Miami.