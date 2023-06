Biden propone al Congreso 2 leyes para controlar las armas en EE.UU. 3:15

(CNN) — Cientos de mujeres blancas se reunieron en el Capitolio de Colorado en la mañana de este lunes —y se espera que se sumen más a lo largo del día— para hacer uso de sus "privilegios", en una protesta silenciosa para exigir al gobernador Jared Polis que prohíba las armas y cree un programa de retirada de las mismas.

La sentada también se produce en medio de un debate nacional sobre el control de armas y casi dos meses después de que Polis firmara cuatro proyectos de ley de control de armas, incluido uno para ampliar la ley estatal de bandera roja.

Here4TheKids —un movimiento creado tras un tiroteo masivo en Nashville en marzo en el que murieron seis personas, entre ellas tres niños— llama a las mujeres, principalmente blancas, a sentarse pacíficamente hasta que el demócrata Polis firme una orden ejecutiva que prohíba las armas. Fue fundada por dos mujeres de color, Saira Rao, de origen sudasiático, y Tina Strawn, negra. Ambas son madres.

Strawn dijo a CNN que el movimiento pide que las mujeres blancas estén al frente de la sentada porque "sabemos lo que pasa cuando nosotras nos presentamos con demandas".

"Sabemos lo que ocurre cuando nos presentamos en gran número para luchar por nuestros derechos. Llevamos generaciones haciéndolo. Siempre somos las que más peligro y riesgo corremos", afirmó Strawn, autora y propietaria del podcast "Speaking of Racism" (Hablando de racismo).

"Así que me atrajo mucho la idea de que era el momento de pedir a la gente negra y a otras comunidades marginadas y vulnerables que no participaran y que permitieran que las mujeres blancas y sus cuerpos privilegiados, su privilegio y su poder se manifestaran. Es hora de que se manifiesten", añadió Strawn.

El movimiento ha obtenido el apoyo de la industria del entretenimiento, incluidas las actrices blancas Amy Schumer, Michaela Watkins y Lake Bell.

Watkins, quien se presentó en el Capitolio de Colorado a primera hora de la mañana de este lunes y tiene previsto quedarse hasta bien entrada la noche, dijo a CNN que su respuesta inicial al llamado de pasar a la acción para que participaran principalmente mujeres blancas fue: "¿Qué? ¿Sólo mujeres blancas? Eso suena exclusivo", pero liego entendió cuál era la intención de las convocantes.

"Estadísticamente, las mujeres blancas son las que menos probabilidades tienen de ser detenidas o agredidas por la policía, así que dijimos: 'Vale'. Si las comunidades marginadas han sido traumatizadas una y otra vez, supongo que simplemente nos uniremos", dijo Watkins a CNN mientras los coches pasaban y tocaban las bocinas en apoyo de la protesta. "Somos el mayor bloque de votantes de este país. Tenemos poder, sólo que lo olvidamos y hemos sido condicionados para olvidarlo".

También dijo: "Para mí fue muy conflictivo; fue como: 'soy una activista, pero ¿estoy realmente dispuesta a arriesgarme?", dijo cuando se le preguntó cuál era su planteo hacia otras mujeres blancas que se sienten incómodas con el movimiento.

"Si alguien dice: 'No entiendo por qué tengo que estar ahí', no tiene por qué estar aquí. Pero si siente que ya lo ha superado, que ya ha superado este increíble horror al que nos enfrentamos literalmente cada día, entonces debe venir".

"Esto es apolítico, afecta a todo el mundo"

Este año se han producido al menos 276 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que resultan heridas de bala al menos cuatro personas, excluido el tirador. Colorado ha sufrido varios tiroteos masivos desde el mortífero tiroteo del instituto Columbine en 1999, incluido un tiroteo en un club nocturno LGBTQ de Colorado Springs en noviembre.

En 2021, las armas de fuego fueron responsables de casi el 19% de las muertes de niños de entre 1 y 18 años, según la base de datos Wonder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y ese año murieron casi 3.600 niños en incidentes relacionados con armas de fuego. La violencia con armas de fuego, especialmente los tiroteos en escuelas, tiene a Wolf Terry, una voluntaria del movimiento que también es blanca, nerviosa por su hijo de cinco años, que es autista.

"Si mi hijo se encuentra en un simulacro de aislamiento, no será capaz de soportarlo, de manejarlo, de participar de él sin sufrir un colapso", dijo Terry a CNN. "Si hubiera un tirador activo en su escuela, él sería el primero en recibir un disparo junto a sus compañeros porque haría mucho ruido y estaría asustado y no sería capaz de controlar su respuesta a la situación. Y así, cada día, eso es lo que tengo grabado... esto es apolítico, afecta a todo el mundo".

La orden ejecutiva que Here4TheKids pide al gobernador que "prohíba el uso, la carga, la posesión o el porte de todas las armas de fuego en Colorado, incluidas, entre otras, las armas de fuego para protección personal, caza, cumplimiento de la ley o cualquier otro fin lícito" y que cree un programa estatal de recompra de armas.

Un portavoz de Polis dijo que el personal del gobernador se ha reunido con los organizadores del grupo, y que les "ha expresado su preocupación de que las peticiones que se están haciendo son inconstitucionales o requieren una acción legislativa".

"El gobernador se toma en serio la gran responsabilidad de la acción ejecutiva y la confianza que los habitantes de Colorado depositaron en él para gobernar de forma responsable, y no emitirá una orden inconstitucional que será tumbada en los tribunales simplemente para hacer una declaración de relaciones públicas. (Por el contrario,) seguirá centrándose en soluciones reales para ayudar a hacer de Colorado uno de los diez estados más seguros", dijo el portavoz en un comunicado a CNN. "Los llamamientos de estos individuos para mejorar la seguridad y prevenir la violencia armada a través de sus peticiones específicas de una orden ejecutiva que prohíba todas las armas serían simplemente inconstitucionales".

Tanto Rao como Strawn dijeron que los legisladores no han logrado frenar la violencia armada y cuando se les preguntó si las nuevas leyes de control de armas en Colorado eran un comienzo, Rao respondió que "no", porque a pesar de las actuales leyes estatales destinadas a prevenirlas, las muertes por armas aún persisten.

"La legislación estatal no funciona, ¿por qué?, porque las armas pueden cruzar las fronteras estatales, o se pueden imprimir armas en impresoras 3D", dijo Rao. "La legislación estatal no funciona. Simplemente no funciona".

Jennifer Henderson, Kaanita Iyer y Annette Choi de CNN han contribuido a este reportaje.