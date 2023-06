El académico progresista Cornel West dice que presentará su candidatura presidencial por un tercer partido

El profesor de Harvard Cornel West habla en un acto de campaña del candidato presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders, en el Whittemore Center Arena de la Universidad de New Hampshire, el 10 de febrero de 2020, en Durham, Nueva Hampshire.

(CNN) -- El exprofesor de Harvard y destacado intelectual público Cornel West se presentará como candidato a la presidencia por un tercer partido, anunció este lunes en un video publicado en Twitter.

Partidario, sustituto y confidente de Bernie Sanders durante las candidaturas presidenciales del senador de Vermont en 2016 y 2020, West es uno de los principales activistas socialistas democráticos de su generación.

"En estos tiempos sombríos, he decidido presentarme por la verdad y la justicia, que toma la forma de presentarme a la presidencia de Estados Unidos como candidato por el Partido Popular", dijo West. "Entro en la búsqueda de la verdad, entro en la búsqueda de la justicia. Y la presidencia es sólo un vehículo para perseguir esa verdad y esa justicia que he estado intentando toda mi vida".

West se presentará como candidato del Partido Popular, una vía que Sanders rechazó durante sus propias campañas, a pesar de sus enfrentamientos con un establishment del Partido Demócrata que en gran medida pesó en su contra. Sanders respaldó a Biden antes de las elecciones generales de 2020 y volverá a apoyarlo en 2024.

West enseñó filosofía en Harvard durante varios periodos antes de regresar al Seminario Teológico de la Unión en 2021. Anteriormente fue profesor titular en Princeton y ha escrito y editado docenas de libros. West entró en la esfera pública durante el Movimiento por los Derechos Civiles y ha surgido en las décadas posteriores como una voz incontenible del pensamiento político radical.

"Vengo de una tradición en la que me preocupo por ti. Me preocupo por la calidad de tu vida. Me importa si tienes acceso a un trabajo con un salario digno, a una vivienda decente, a que las mujeres tengan control sobre sus cuerpos, a la sanidad para todos", dijo West en su video.

Partidario de Barack Obama durante su primera campaña, West pronto se convirtió en uno de los críticos de izquierdas más duros del expresidente. Con frecuencia se burló de la política de Obama, incluido su apoyo a Wall Street, la guerra de los aviones no tripulados y lo que West describió como una falta de progreso en el encarcelamiento masivo.

"El reinado de Obama no produjo la pesadilla de Donald Trump, pero sí contribuyó a ella", escribió West en 2017. "Y aquellos animadores de Obama que se negaron a hacerlo responsable tienen algo de responsabilidad".

Tras la elección de Biden en 2020, West resumió en una entrevista con la revista Jacobin la opinión de muchos activistas socialistas y de izquierdas.

"Parece que estaremos luchando con un desastre neoliberal", dijo West. "Esa es otra forma de decir que la podredumbre está ahí, solo que con Biden, la podredumbre avanza mucho más lentamente".