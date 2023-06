Probé las nuevas gafas Vision Pro de Apple. Así fue la experiencia al usarlas

El dispositivo con el que Apple espera cambiar al mundo 3:18

(CNN) -- Es raro encontrar una nueva tecnología que se sienta innovadora. Pero anoche, mientras estaba sentada en un sofá en una sala de demostración privada en el campus de Apple usando sus gafas de realidad mixta Vision Pro recientemente anunciadas, sentí que había visto el futuro, o al menos un prototipo temprano y muy costoso.

En la demostración —que duró 30 minutos— una mariposa virtual se posó en mi dedo, un dinosaurio con escamas detalladas trató de morderme, y me paré a centímetros del piano de Alicia Keys mientras me daba una serenata en un estudio de grabación. Cuando un pequeño osezno nadó a mi lado en un lago tranquilo durante otro video inmersivo, se sintió tan real que me recordó una experiencia con un ser querido que falleció recientemente. No podía limpiar las lágrimas dentro de mis auriculares.

Apple presentó unas gafas de realidad mixta, su nueva oferta de hardware más ambiciosa y arriesgada en años, en un evento para desarrolladores ese mismo día. El visor combina la realidad virtual y la realidad aumentada, una tecnología que superpone imágenes virtuales en vivo del mundo real. En el evento, el CEO de Apple, Tim Cook, promocionó Vision Pro como un "producto revolucionario", con el potencial de cambiar la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología, entre ellos y con el mundo que los rodea. Lo llamó “el primer producto a través del cual miras, no al que miras”.

Pero es claramente un trabajo en progreso. Las aplicaciones y experiencias siguen siendo limitadas; los usuarios deben permanecer conectados a un paquete de baterías del tamaño de un iPhone con solo dos horas de duración de carga; y los primeros minutos usando el dispositivo pueden ser desalentadores. Apple también planea cobrar US$ 3.499 por el dispositivo cuando salga a la venta a principios del próximo año, más de lo que se rumoreaba y mucho más que otros visores en el mercado que anteriormente han tenido problemas para obtener una amplia adopción.

Con su fiel grupo de seguidores y su impresionante historial en hardware, Apple puede convencer a los desarrolladores, los primeros usuarios y algunos clientes empresariales para que paguen por el dispositivo. Pero si quiere atraer a un público más generalizado, necesitará una "aplicación asesina", como suele llamarla la industria, o varias.

Según la prueba que pude hacer, Apple todavía tiene un largo camino por recorrer, pero ha tenido un comienzo convincente.

Un edificio dedicado y un optometrista

Horas después del evento principal, llegué a un edificio en el extenso campus de Apple en Cupertino, California, construido específicamente para organizar demostraciones y sesiones informativas para las nuevos gafas.

Me recibió un empleado de Apple que escaneó mi rostro para ayudar a personalizar el ajuste de los visores. Luego entré en una pequeña habitación donde un optometrista me preguntó si usaba anteojos o lentes correctivos. Me sometí a una cirugía Lasik hace años, pero a otros a mi alrededor se les escanearon los anteojos para que los auriculares pudieran presentar su receta específica. Es una hazaña increíble que diferencia a Apple de la competencia y garantiza que no es necesario introducir marcos en los auriculares. Pero no está claro cómo planean manejar este proceso a escala si millones compran el dispositivo.

El proceso de configuración inicial fue algo desagradable: sentí un poco de náuseas y claustrofobia mientras me adaptaba al dispositivo. Rastreó mis ojos, escaneó mis manos y mapeó la habitación para adaptar mejor la experiencia de realidad aumentada.

Pero Apple también ha tomado medidas para reducir el problema del mareo por movimiento que también ha afectado a otros auriculares. Las gafas de realidad mixta de Apple utilizan un procesador R1, un chip personalizado que reduce el problema de latencia que se encuentra en productos similares y que puede provocar náuseas.

Como muchos espectadores señalaron rápidamente el lunes, el visor de Apple en sí parece un par de gafas de esquí de diseñador. Cuenta con una correa suave ajustable en la parte superior, un "digital crown" en la parte posterior —una versión más grande del botón que encontrarías en un Apple Watch— y otro en la parte superior que sirve como una especie de botón de inicio. También hay un cable que se conecta a una batería externa.

Las gafas en sí se sentían lo suficientemente livianas al principio, pero incluso con las considerables habilidades de diseño de Apple, nunca me quité la idea de que tenía una computadora en la cara. Afortunadamente, a diferencia de otros productos informáticos, las gafas se mantuvieron frías en mi rostro durante toda la experiencia, gracias en gran parte a un ventilador silencioso y al flujo de aire que atraviesa el sistema.

A diferencia de otros visores, el nuevo hardware de Apple de realidad mixta también muestra los ojos de sus usuarios en el exterior, por lo que "nunca estás aislado de las personas que te rodean, puedes verlos y ellos pueden verte", Alan Dye, vicepresidente de interfaz humana, dijo durante el discurso de apertura.

Lamentablemente, nunca pude ver cómo miraban mis propios ojos o los de otra persona a través de los auriculares durante la demostración.

Una experiencia mixta

Después de colocar el dispositivo, vi una interfaz similar a la de iOS. Podía entrar y salir fácilmente de aplicaciones, como Mensajes, FaceTime, Safari y Fotos, usando solo los movimientos de mis ojos y tocando el pulgar y el dedo índice para actuar como el botón "seleccionar". Esto fue más intuitivo de lo esperado y funcionó incluso cuando mis manos descansaban sobre mi regazo.

Sin embargo, algunas experiencias de aplicaciones fueron mejores que otras. Fue hermoso ver imágenes en la aplicación Fotos presentadas ante mí de una manera más grande que la vida, pero es difícil imaginar sentir la necesidad de hacer esto a menudo en un sofá en casa. Vision Pro también ofrece una opción de fotografía espacial, que permite a los usuarios ver imágenes y videos en 3D para que se sienta como si estuviera directamente en la escena. De nuevo, genial pero innecesario.

Durante otra demostración, un empleado de Apple que llevaba un auricular Vision Pro me llamó por FaceTime desde el otro lado del campus. Su "persona", una representación digital que no la mostraba usando el Vision Pro, apareció frente a mí mientras hablábamos sobre el evento más temprano ese día. Parecía real, pero estaba claro que no lo era; ella era una especie de pseudo-humana. (Apple no escaneó mi cara para crear mi propia personalidad, lo que de otro modo se haría a través de su función de seguridad OpticID durante la fase de configuración).

Luego, el empleado de Apple compartió una pizarra virtual: arrastrando, soltando y resaltando imágenes de diseño de interiores. Cook se ha centrado en el potencial de AR para fomentar la colaboración, y está claro cómo esta herramienta podría usarse en reuniones para cumplir esa promesa. Lo que está menos claro es por qué la mayoría de los empleadores gastarían US$ 3.499 por dispositivo por empleado para que esto suceda en lugar de simplemente usar Zoom.

Como muchas otras cosas sobre la presentación del producto, este lanzamiento se sintió inoportuno. Al principio de la pandemia, más personas podrían haber aprovechado la oportunidad de crear estas experiencias virtuales mientras trabajábamos y socializábamos casi por completo desde casa. Ahora, con más empleados de regreso en la oficina y empresas que buscan reducir costos en medio de una incertidumbre económica más amplia, la justificación de este costoso dispositivo parecía menos clara.

Sin embargo, la verdadera magia de Vision Pro está en los videos inmersivos. Ver una escena submarina de Avatar 2 en 3D, por ejemplo, fue surrealista y aparentemente me colocó justo en el océano con estas criaturas ficticias. Es fácil imaginar la aceptación de los cineastas de Hollywood para crear experiencias solo para los auriculares.

Apple también está en una posición única aquí para potenciar el dispositivo con estas experiencias. Tiene relaciones cercanas en la industria del entretenimiento, incluso con el exmiembro de la junta de Apple y CEO de Disney, Bob Iger, quien anunció en un video pregrabado durante el evento que Disney+ estará disponible en los auriculares. Apple también presentó un adelanto de las nuevas experiencias de National Geographic, Marvel y ESPN para los auriculares.

Casi todos los nuevos productos de Apple, desde el iPhone hasta el Apple Watch, prometen usar pantallas de diferentes tamaños para cambiar la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo. Vision Pro tiene el potencial de hacer todo eso de una manera aún más llamativa. Pero a diferencia de la primera vez que tomé un iPhone o un reloj inteligente, después de 30 minutos de usar Vision Pro, estaba muy contenta de dejar las gafas y regresar al mundo real.