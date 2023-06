El asediado jefe de CNN se disculpa con el personal después de que se publicara un perfil vergonzoso sobre él; promete recuperar la confianza

El CEO de CNN, Chris Licht, asiste al estreno mundial de la serie dramática original de HBO "House of the Dragon" en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, el 27 de julio de 2022. (Crédito: Chris Delmas /AFP/Getty Images)

(CNN) -- Chris Licht comenzó una reunión editorial diaria de la cadena CNN este lunes abordando el tema que nadie quería tocar.

“Quiero decir que pasé el fin de semana pensando mucho”, dijo Licht a los empleados, muchos de los cuales se unieron a la reunión específicamente para escuchar a su asediado director ejecutivo.

Los empleados no habían tenido noticias de Licht desde que Tim Alberta de The Atlantic publicó el viernes pasado un perfil de 15.000 palabras sobre él. El vergonzoso artículo, que resonó el fin de semana en toda la industria de los medios, puso en serio cuestionamiento el juicio de Licht, su capacidad para liderar al personal de la cadena y sus capacidades profesionales generales como alto ejecutivo de CNN.

En un tono sombrío, Licht se disculpó este lunes con los empleados por haberlos distraído del trabajo de la sala de redacción, un trabajo que ha sacado al aire una serie de noticias recientes relacionadas con las investigaciones sobre Donald Trump. Dijo que “no debería estar en las noticias, a menos que esté lanzando flechas” para la cadena. Y dijo que no reconoció a la persona retratada en partes del artículo de The Atlantic.

En particular, Licht, quien describió la experiencia como “tremendamente humillante”, prometió seguir adelante. Dijo que “lucharía como el demonio” para ganarse la confianza de la organización de noticias de 3.500 personas que dirige.

Sin embargo, está lejos de ser seguro que Licht pueda realmente ganarse a su ejército de periodistas, especialmente ahora que está intentando restablecer las relaciones más de un año después de haber enajenado a gran parte de la base de empleados y desperdiciado la buena voluntad que tenía cuando tomó el timón de la red.

A raíz de la explosiva historia de The Atlantic, he hablado con docenas de empleados de toda la empresa. Hay una amplia gama de emociones recorriendo los pasillos de CNN. Algunos empleados están frustrados. Otros están enojados. Muchos están tristes por el terrible estado de cosas que se ha apoderado de una organización que aman.

Hay un sentimiento casi universal, sin embargo, que me ha sido comunicado: Licht ha perdido el respeto.

Las declaraciones de este lunes de Licht, según las personas con las que hablé, dieron en el tono correcto. Parecía humillado. El personal podía escuchar la cruda emoción en su voz mientras hablaba. E invitó a la retroalimentación y ofreció la autorreflexión de una manera que representó un marcado alejamiento de la forma en que ha gobernado en el pasado.

Pero Licht, en particular, no se disculpó por haber menospreciado el periodismo anterior de CNN, una omisión en sus comentarios que no pasó desapercibida para el personal, particularmente la unidad de salud de la cadena, que se ha enfurecido por los ataques que lanzó contra la cobertura del covid-19 del medio. Y, en general, los comentarios hicieron poco para mover la aguja. “Demasiado poco, demasiado tarde”, dijo más de un empleado, resumiendo la actitud generalizada de los empleados con los que hablé.

A los ojos de tantos en CNN, no hay nada que Licht pueda hacer en este momento para ganarse su apoyo. Con él, han chocado contra la pared. Como me dijo un presentador que me envió un mensaje de texto, en referencia al anuncio de Licht este lunes de que trasladará su oficina a un piso de redacción en Hudson Yards: “No queremos que su oficina se traslade al piso 18, queremos que se traslade fuera del edificio”.

En las últimas 72 horas, los principales presentadores y corresponsales se comunicaron con David Leavy, el nuevo director de operaciones de CNN y, lo que es más importante, el lugarteniente de confianza del jefe de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, para ofrecerle sus sinceros pensamientos sobre el liderazgo de Licht. Basta decir que, en estas conversaciones, los periodistas de CNN no han tenido reparos en criticar a Licht.

Zaslav, según me han dicho, comprende la terrible situación en su cadena de noticias. No habría enviado a su principal lugarteniente antes de la publicación del artículo de The Atlantic si no creyera que había un problema. Y la publicación del artículo de la revista echó gasolina al furioso fuego. “[Zaslav] tuvo la misma reacción que todos los demás ante ese artículo”, me dijo una persona familiarizada con el pensamiento del jefe de WBD. Una segunda persona familiarizada con el pensamiento de Zaslav dijo que el jefe de WBD no estaba contento con la historia de The Atlantic y que no ignora lo que está sucediendo en CNN.

Queda por ver si la propiedad corporativa de CNN forzará un cambio. Varios ejecutivos de medios con los que he hablado en los últimos días han dicho que es difícil ver cómo Zaslav no hace algo. WBD emitió una declaración genérica expresando un tibio apoyo al liderazgo de Licht el viernes, aunque eso fue antes de que Leavy escuchara a gran parte del personal.

En el futuro inmediato, me dijeron, Leavy está asesorando a Licht y el objetivo principal del liderazgo de CNN es estabilizar la nave. Licht pasó gran parte del lunes teniendo conversaciones personales con los mejores talentos y ejecutivos. Más allá de reparar las relaciones con el personal, la esperanza es sacar a Licht de las noticias y reenfocar la atención en la redacción de CNN.

Esa actitud fue reflejada por Licht en sus declaraciones del lunes a los empleados. “Solo importa el periodismo”, dijo Licht. "Y no me distraeré de esa Estrella del Norte".