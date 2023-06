Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Las inundaciones empiezan a afectar a los asentamientos del río Dnipro, según las autoridades ucranianas

Un alto cargo militar ucraniano afirmó que los asentamientos a orillas del río Dnipro, en la región de Jersón, están empezando a sufrir inundaciones tras la destrucción de la presa de Nova Kajovka a primera hora del martes.

Mientras el agua del embalse de Kajovka sigue saliendo a borbotones, las autoridades ucranianas advirtieron que los niveles serán "críticamente altos" en cuestión de horas. Según Reuters, el embalse suele contener unos 18 kilómetros cúbicos de agua, lo que equivale aproximadamente al Gran Lago Salado del estado estadounidense de Utah.

Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Jersón, dijo en una declaración en Telegram este martes que alrededor de 16.000 personas en la orilla oeste del río se encuentran en una "zona crítica".

A partir de las 7:30 am hora local (12:30 a.m. ET), los siguientes asentamientos están total o parcialmente inundados, según Prokudin:

Tiahynka

Lvove

Odradokamyanka

Ivanivka

Mykilske Tokarivka

Poniativka

Bilozerka

Microdistrito de Ostriv de la ciudad de Jersón

Alrededor de 80 asentamientos, la mayoría de ellos ocupados por las fuerzas rusas, se encuentran en la zona de posibles inundaciones, según informó anteriormente el Ministerio del Interior de Ucrania.

"Entendemos que otros asentamientos se inundarán, y estamos preparados para ello", añadió Prokudin.

Evacuaciones: más de 700 residentes de Jersón ya fueron evacuados, según las autoridades ucranianas. Prokudin dijo que primero serían llevados a la ciudad de Jersón, "luego a Mykolaiv y de allí a Khmelnytskyi, Odesa, Kropyvnytskyi, Kyiv y otras ciudades".