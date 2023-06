Pesimismo entre votantes republicanos sobre el futuro de EE.UU. 1:20

(CNN) -- El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció este miércoles que aspirará a las elecciones presidenciales, preparando una batalla por la nominación republicana con su antiguo jefe, Donald Trump.

En un video de presentación publicado antes de su arranque de campaña más tarde en Iowa, Pence se presentó como un republicano de Reagan que busca devolver a Estados Unidos a los principios conservadores.

"Sería fácil quedarse al margen. Pero yo no me crié así", dice en el video. "Por eso hoy, ante Dios y mi familia, anuncio que me presento a la Presidencia de Estados Unidos".

La candidatura presidencial de Pence lo pone en una posición única, ya que se convierte en el primer vicepresidente de la historia moderna que desafía a su antiguo jefe, actual favorito para la nominación del Partido Republicano en 2024. Aunque fue un leal segundo al mando de Trump, Pence rompió con él al negarse a anular los resultados de las elecciones de 2020 y presidir la certificación por el Congreso de la victoria de Joe Biden el 6 de enero de 2021.

Pence argumenta en el video —en el que no se menciona a Trump ni aparecen imágenes del expresidente— que "tiempos diferentes requieren un liderazgo diferente" y que la nación necesita un líder "que apele, como dijo Lincoln, a los mejores ángeles de nuestra naturaleza".

"Podemos recuperar este país. Podemos defender nuestra nación y asegurar nuestra frontera. Podemos reactivar nuestra economía, y poner a nuestra nación de nuevo en el camino hacia un presupuesto equilibrado, defender nuestras libertades y dar a Estados Unidos un nuevo comienzo para la vida", dice Pence.

Tras presentar este lunes su aspiración presidencial ante la Comisión Electoral Federal, Pence lanzará oficialmente su campaña en el estado de Iowa, que su equipo considera vital para asegurarse la nominación. Este miércoles por la noche participará en un foro de CNN en ese estado.

Pence —que ha aparecido en los sondeos con un solo dígito— se une a un creciente campo de aspirantes republicanos, que hasta ahora ha estado dominado por Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis. La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, que fue embajadora ante la ONU, es el otro exmiembro de la administración de Trump que se presenta contra él. El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, un antiguo aliado de Trump que le ayudó a preparar los debates de 2020, anunció su candidatura el martes con un agudo mensaje anti-Trump.

Pence testifica ante jurado investigador que indaga sobre Trump

Cristiano evangélico, Pence fue elegido compañero de fórmula de Trump en las elecciones de 2016 con la esperanza de reforzar su posición entre los conservadores cristianos. Aunque vicepresidente es su título más conocido, Pence está tratando de volver a presentarse a los votantes como un conservador que sirvió como gobernador de Indiana y congresista antes de enganchar su carrera a Trump.

En sus discursos, Pence ha abogado por la responsabilidad fiscal, entre otras cosas pidiendo reformas de los programas de prestaciones sociales, una renovación de la energía estadounidense, apoyo a Ucrania contra la invasión no provocada de Rusia, restricciones al aborto y una vuelta a los principios sociales conservadores.

Pence planea hacer una campaña intensa en Iowa, en los 99 condados, ya que su equipo ve una vía para asegurarse la postulación ganándose a los votantes evangélicos conservadores del estado que se han distanciado de Trump. A finales de semana, Pence se dirigirá a Nueva Hampshire, donde se celebran las primeras primarias del Partido Republicano en el país.

"Los evangélicos están muy abiertos en Iowa, y más allá de Iowa, en la búsqueda del candidato al que quieren apoyar", dijo Bob Vander Plaats, el influyente presidente del grupo conservador de Iowa, The Family Leader, a CNN en una entrevista reciente.

Vander Plaats, que aún no ha dado su apoyo en las primarias pero conoce personalmente a Pence desde hace años, dijo que los habitantes de Iowa han recibido a Pence "excepcionalmente bien" durante sus visitas al estado antes de su anuncio formal.

Sin embargo, al romper con Trump, Pence puede haber alienado a algunos de los partidarios más leales de Trump. El ex vicepresidente ha criticado públicamente a Trump por su afirmación de que Pence tenía autoridad para anular los resultados de las elecciones de 2020, pero no ha apuntado contra el carácter de Trump y ha dicho en repetidas ocasiones que está orgulloso del historial de su administración.

Y aunque algunos partidarios de Trump han desdeñado a Pence, otros republicanos han aplaudido a Pence por sus acciones del 6 de enero.

"Creo que cada candidato va a tener su colina que escalar o su obstáculo que cruzar. Y ese probablemente va a ser el de Mike Pence", dijo Vander Plaats, cuando se le preguntó si la posición de Pence entre los votantes del Partido Republicano enojados por sus acciones del 6 de enero complicaría su camino hacia la nominación.

-- Kyung Lah de CNN contribuyó a este informe.