Pedro Pascal relata la dura historia de inmigración de su familia

Pedro Pascal en un evento de Los Ángeles para el programa "The Last Of Us" en abril. (Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP)

(CNN) — Pedro Pascal es ahora una de las figuras más famosas y queridas de Hollywood, pero su camino hasta este punto no habría sido posible sin el viaje angustioso que emprendieron sus padres desde Chile, su país natal.

El actor de "Last of Us" participó en el nuevo episodio del podcast "Smartless", en el que contó en detalle la historia de cómo él y su familia se convirtieron en refugiados políticos durante la década de 1970, tras verse obligados a huir del régimen del entonces dictador chileno Augusto Pinochet.

Pascal explicó que sus padres eran "jóvenes universitarios liberales" en aquella época y que, aunque no eran "revolucionarios ni mucho menos", el primo hermano de su madre estaba "muy implicado en el movimiento de oposición al régimen militar".

Luego explicó que una víctima de un intercambio de disparos, en el que sus padres no participaron, fue llevada a su casa para que su padre, que estaba haciendo una residencia en un hospital local, pudiera ayudar a "curar la herida". Sus padres también accedieron a "esconder" a la persona "durante un tiempo".

Pascal, que entonces sólo tenía cuatro meses, dijo que le contaron que la persona que llevó a la víctima herida a su casa luego fue "detenida y torturada, y dio nombres".

"Vinieron a buscar a mis padres, y entonces mis padres tuvieron que esconderse durante unos seis meses", contó. También añadió que sus padres finalmente encontraron la manera de escalar físicamente el muro de la embajada de Venezuela en Santiago y "pedir asilo".

"Y funcionó", afirmó.

Pascal y su familia obtuvieron asilo en Dinamarca antes de emigrar a Estados Unidos. Sus padres los criaron a él y a sus hermanos en Texas y en el sur de California.

El actor de "Game of Thrones" atribuye a sus padres el éxito del que disfruta actualmente un sentimiento que tocó en su monólogo de "Saturday Night Live" en febrero, cuando dijo que eran "muy valientes".

"Sin ellos, no estaría en este maravilloso país y desde luego no estaría aquí de pie con todos ustedes esta noche".