ANÁLISIS | Terminó el contrainterrogatorio del príncipe Harry en el caso de hackeo de su teléfono contra un medio de comunicación. ¿Cómo le fue?

¿Qué testificó el príncipe Harry ante una corte de Londres? 2:32

Londres (CNN) -- Fuentes, sospechas y especulaciones: esta fue terminología que se exploró con frecuencia durante el último día y medio cuando el príncipe Harry testificó en un tribunal de Londres en su demanda contra un importante editor de periódicos británico por afirmaciones de escuchas telefónicas históricas.

El duque de Sussex regresó al estrado de los testigos este miércoles, para otro enfrentamiento agotador contra Mirror Group Newspapers (MGN), al que está demandando junto con otros tres demandantes que representan a docenas de celebridades.

Su aparición se centró en 33 artículos, que cubrían varios eventos durante un período de aproximadamente 15 años de la vida del duque, publicados en títulos de MGN: Daily Mirror, Sunday Mirror y The People. El príncipe Harry alega que el editor usó métodos ilegales para producir historias sobre él y otras personas a su alrededor.

El editor ha negado cometer cualquier acto ilícito, y sus abogados argumentan que las historias seleccionadas para ser discutidas en el juicio (de alrededor de 140 artículos) podrían haber sido obtenidas a través de medios legítimos de recopilación de información o que ya eran de dominio público. Sin embargo, MGN admitió previamente y se disculpó por un caso de recopilación de información ilegal hace casi dos décadas.

El príncipe Harry declara en la demanda contra grupo editor británico 2:02

Sentado una vez más en el banquillo de los testigos detrás de varios monitores de computadora donde pudo ver los documentos que se revisaban metódicamente, el miembro de la realeza de 38 años parecía más animado este miércoles que el día anterior.

Bajo las brillantes luces de la sencilla sala del tribunal, el príncipe Harry habló en gran medida en voz baja, pero también parecía más confiado al responder a las preguntas. En ocasiones, también discutió con Andrew Green, el abogado que representa a MGN. El día anterior parecía más mesurado y adoptó un enfoque más desviado con respuestas breves y entrecortadas.

En un momento durante los procedimientos de este miércoles, mientras Green interrogaba a Harry sobre su tiempo en las Fuerzas Armadas y discutía el tema de interés público, el duque respondió con severidad: "¿Estás sugiriendo que mientras estuve en el ejército, todo estaba disponible para escribir?"

El trabajo del príncipe Harry en la corte era presentar ejemplos específicos de pruebas convincentes para respaldar sus afirmaciones de que fue víctima de una intervención telefónica. Una vez más, el duque recordó haber estado profundamente afectado por los numerosos artículos cuando se publicaron por primera vez, pero con frecuencia no podía recordar fechas específicas cuando su interlocutor lo presionaba.

En cambio, a menudo hablaba de lo que lo haría sospechar en la cobertura de los tabloides, como la atribución de citas a fuentes no identificadas, lo que a menudo llevaría a Harry a creer que la información se había obtenido mediante la intervención ilegal de su teléfono celular o los de personas cercanas a él.

Las fuentes pueden desempeñar un papel clave en los informes reales. Los periodistas acudirán a ellos para obtener contexto en un comunicado de prensa, una declaración, en un compromiso real o para confirmar o refutar rumores. Es una práctica aceptada desde hace mucho tiempo en el Reino Unido que se remonta a una época en que el Palacio de Buckingham no tenía una oficina de Prensa oficial. Los periodistas usarían fuentes anónimas dentro de la institución para averiguar o aclarar lo que estaba pasando. El príncipe Harry argumentó durante el juicio que algunos reporteros de la prensa sensacionalista han utilizado el término general de "fuentes reales" para proteger prácticas más nefastas.

Muchos observadores estudiaron detenidamente el comportamiento del príncipe Harry en la corte, pero él mantuvo la calma en todo momento y no reveló ninguna bomba que pudiera avergonzar aún más a su familia en general. Aunque eso no quiere decir que no hubo puntos que fueran incómodos de escuchar.

Al representar a MGN, Green revisó forensemente los artículos de la prensa sensacionalista en cuestión con un detalle insoportable. Hubo momentos en los que aprendimos más sobre peleas con exnovias y salidas nocturnas en clubes.

Durante el curso del contrainterrogatorio, Green presionó para obtener detalles específicos de Harry sobre sus acusaciones de piratería telefónica, diciendo que "no hubo un solo elemento de datos de llamadas en ningún momento" entre el teléfono de la realeza y cualquier periodista de Mirror Group. El duque le dijo al tribunal que creía firmemente que la piratería telefónica era a "escala industrial" en "al menos tres documentos", antes de agregar que sería una "injusticia" si su reclamo no prosperaba.

El costo de ser el primer miembro de la realeza en testificar ante un tribunal en más de 130 años pareció empujar emocionalmente al príncipe Harry hacia el final del proceso. Pareció ahogarse cuando su abogado le preguntó cómo había ido el contrainterrogatorio. Respondiendo después de una larga pausa, Harry admitió que "es mucho".

“Durante toda mi vida, la prensa me engañó, encubrió el delito y me senté aquí en el tribunal sabiendo que (los demandados tienen) las pruebas frente a ellos y que (el abogado de la oposición) el señor Green sugiriera que soy especulando… no estoy seguro de qué decir al respecto”, dijo el duque.

El contrainterrogatorio de Harry en su caso contra MGN ya terminó. Pero esta es solo una de una serie de acciones legales en curso que está llevando a cabo el duque. Para Harry, no se trata solo de resaltar la cobertura de prensa intrusiva que ha enfrentado durante toda su vida, sino que habla de su misión más amplia de años para reformar los medios.

El tribunal debe decidir si gana el caso, pero después de dos días en el banquillo de los testigos, una vez más ha desencadenado una conversación sobre las prácticas periodísticas y, en última instancia, puede lograr ayudar a cambiar los enfoques a largo plazo.

-- Jessie Gretener, Lindsay Issac y Christian Edwards de CNN contribuyeron a esta historia.