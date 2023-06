Tokio, la ciudad más grande del mundo, es un paraíso futurista. Pero algunas cosas permanecen atrapadas en el pasado

Video relacionado: Demolerán la Nakagin Capsule Tower de Tokio 1:01

(CNN) -- Tokio es la ciudad más grande del mundo, una vasta área metropolitana que alberga a más de 37 millones de personas. Un lugar donde conviven la modernidad más vanguardista y la más arraigada tradición.

Pocas ciudades logran unir el corte y empuje y el ritmo más lento de los días pasados como Tokio. Desde las brillantes luces de neón del cruce de Shibuya hasta la tranquila majestuosidad del antiguo templo budista de Senso-ji, esta es una ciudad donde la gente valora por igual el pasado y el futuro.

Puedes sentirlo durante todo el año: durante la temporada primaveral de los cerezos en flor (sakura), en la que tanto los habitantes de Tokio como los turistas acuden en masa a los parques para ver de cerca estas hermosas flores; y la temporada de follaje otoñal, más tranquila e igualmente hermosa, cuando los árboles del Parque Inokashira son un fiero tumulto de hojas rojas y anaranjadas.

El gran amor de los lugareños por todo lo relacionado con la tecnología nunca está lejos, ya sea en los salones de pachinko de Akihabara o en la forma en que la rapidez de Internet y las últimas aplicaciones facilitan la vida cotidiana para todos.

Tradiciones gastronómicas de Tokio

Esta yuxtaposición de pasado y futuro se extiende también a los puntos de acceso gastronómico aparentemente interminables de la ciudad. Los restaurantes de Tokio acumularon 263 estrellas en la última guía Michelin, más que en cualquier otro lugar del mundo. Y aunque la gastronomía de vanguardia está de moda, también hay espacio para platos más humildes.

publicidad

Los onigiri, sabrosas bolas de arroz envueltas en nori o algas marinas, han sido un alimento básico reconfortante durante miles de años. Y Yumiko Ukon sirve las bolas de arroz más deliciosas de esta enorme metrópolis. Su restaurante, Onigiri Bongo, es una sensación en las redes sociales, con visitantes hambrientos que hacen cola hasta dos horas para saciar su apetito. El arte japonés de la paciencia debe aplicarse en abundancia si quieres comer aquí.

“Tengo tres personas ayudándome ahora, pero cuando trabajaba sola hacía unas 1.000 piezas (al día)”, explica mientras prepara rápidamente una de sus deliciosas creaciones. El salmón, dice, es el relleno más popular.

Onigiri Bongo se ha convertido en una sensación no solo por la alta calidad de la comida, sino también por el tamaño más grande de lo habitual de las bolas de arroz.

No hay forma educada de comer onigiri. Se trata de engullirlos sin ensuciar demasiado. Inevitablemente, la facilidad con la que se puede comer el plato ha atraído a los comedores rápidos. Yumiko dice que el récord masculino es de 24 onigiri, 14 para las mujeres.

Pero, por supuesto, ningún viaje a Tokio estaría completo sin un tazón humeante de ramen.

En Chukasoba Ginza Hachigou, el chef Ya-Sushi Matsumura ha estado perfeccionando el arte del ramen durante más de 30 años. Su restaurante tiene apenas seis asientos y, en opinión del crítico gastronómico Takefumi Hamada, sirve los mejores fideos del planeta.

“El tazón de ramen cuesta menos de 10 dólares. Así que no creo que esté ganando tanto dinero”, dice Hamada, mientras muestra la mejor manera de devorar este plato icónico y ahora omnipresente en todo el mundo.

“Al sorber no solo estás comiendo los fideos, sino también la sopa que viene con ellos. Y ese es el propósito de sorber. Y también, al mismo tiempo, estás disfrutando el aroma de la sopa”.

"El monje en tacones" de Tokio

Si la comida aprovecha la necesidad de tradición de Tokio y al mismo tiempo traspasa los límites, el budismo proporciona otra, quizás sorprendente, confluencia de estos dos mundos. Los templos abundan en Tokio, pero ninguno de los monjes que se encuentran dentro de ellos es como Kodo Nishimura.

Conocido como “El monje en tacones”, Nishimura hace malabarismos entre su vida como monje y su trabajo como maquillador.

Dos veces por semana, dice, se pone la sombra de ojos y el brillo de labios perfectamente aplicados, mostrando al mundo su verdadero yo.

“Cuando tengo una cena a la que voy o si tengo alguna aparición en los medios, ahí es cuando me maquillo. Pero realmente no siento que deba maquillarme todos los días, porque siento lo suficiente como para no necesitar maquillaje…un superhéroe no se transforma por nada”.

Si Nishimura fuera un superhéroe, su capa tendría los colores del arcoíris. Está peleando la buena batalla por la aceptación y usando su propia historia como ejemplo. Se ha hecho famoso en Japón por mostrar cómo las personas pueden vivir una vida fiel a sí mismas y amarse como son, algo que puede ser difícil de hacer en un lugar que venera la tradición y sigue siendo profundamente conservador de corazón.

Nishimura incluso llevó su historia a “Queer Eye: Big In Japan”, un programa de Netflix, lo que le permitió llegar a un público aún más amplio.

“Todavía tengo que decirme a mí mismo 'puede que no le guste a alguien, pero me gusto a mí mismo. Me amo a mí mismo'”.

Cuando era niño en Tokio, Nishimura dice que se esperaba que se convirtiera en monje, algo con lo que luchó debido a su orientación sexual y, en sus propias palabras, su deseo de “ser una princesa de Disney”. Sin embargo, ha encontrado una manera de lograr un equilibrio.

“Cuando fui a la capacitación, el maestro me dijo que la orientación sexual no importa”, dice. “Entonces comencé a sentir que depende de mí crear mi propia organización y ser visible y vocal, con suerte crearé más lugares para personas como yo”.

No hay duda de que Nishimura está a la vanguardia de un Tokio nuevo, más abierto y más tolerante. Se atreve a ser diferente en una sociedad que fomenta la conformidad, mientras prueba los límites de sobresalir y ponerse de pie.

El poder del arte

Tokio es la única ciudad del mundo donde puedes ponerte un traje de robot o experimentar instalaciones de arte futurista que estimulan los sentidos, antes de retroceder en el tiempo para crear algo tan simple y hermoso como el origami.

El poder de hacer cosas hermosas utilizando técnicas ancestrales, ya sean arreglos florales ikebana o grabados en bloques de madera conocidos como mokuhanga, se tiene en alta estima aquí. Origami también sigue siendo una forma poderosa y relajante de usar tales habilidades y alejarse del mundo acelerado de la ciudad moderna.

Dominarlo requiere tiempo y paciencia. El maestro de origami Kazuo Kobayashi, quien a los 81 años ha estado trabajando en su arte durante 50 años, tiene mucho de esto en abundancia.

“El secreto del origami es que no requiere palabras. Todo el mundo puede disfrutarlo sin ni siquiera hablar”, explica, mientras une casualmente rosas perfectas y flores de cerezo. Esto, explica, le ha llevado años de práctica, lo que le ha permitido convertirse en un profesional.

Él no comete errores, dice; cada una de sus creaciones es perfecta. Es el rostro de un Tokio tranquilo y atemporal, un antídoto contra la forma agitada en que se sienten las cosas aquí.

Tal atemporalidad está en el corazón de la naturaleza maravillosamente contradictoria de Tokio. Es una ciudad que trata con los opuestos, desde las antiguas formas de origami y onigiri hasta las calles de alta tecnología de Shibuya y Shinjuku y el individualismo de Kodo Nishimura, 'El Monje en Tacones', al conformismo de los asalariados que se reúnen debajo cerezos para picnics de empresa durante la temporada anual de sakura.

Lo mejor de todo es que es una ciudad a gusto con tales contradicciones, feliz de jugar todos los roles como una forma de mostrar su idiosincrasia y maravillas para que todo el mundo la vea.