Aquí se va a jugar la final de la Champions League 0:43

(CNN) -- No es frecuente que un partido de fútbol se pueda resumir en una sola palabra.

Pero menciona “Estambul” y todos los fanáticos del mundo sabrán exactamente de qué juego estás hablando.

El 25 de mayo de 2005, el Liverpool y el AC Milan disputaron la final de la Liga de Campeones en el Estadio Olímpico Atatürk, que también alberga la final de este año entre el Manchester City y el Inter de Milán.

El partido de hace 18 años se convertiría en uno de los más memorables e icónicos en la historia del deporte, uno al que los fanáticos del Liverpool aún se refieren como el 'Milagro de Estambul'.

En ese entonces el AC Milan iba ganando 3-0 en el descanso gracias al gol de Paolo Maldini, en el minuto inicial, y un doblete de Hernán Crespo, así que el equipo italiano ya tenía una mano en el trofeo cuando los equipos regresaron a los vestuarios.

Lo que sucedió en la segunda mitad, sin embargo, hizo que la final de la Liga de Campeones de 2005 fuera la madre de todos los momentos del “yo estuve ahí”.

“Todos los fanáticos del fútbol, no es necesario que sean fanáticos del Liverpool o del Milan, recuerdan ese partido”, dijo el exdefensa del Liverpool Sami Hyypia a CNN Sport en 2020 comentando esa noche.

“Fue increíble que perdiéramos 3-0 contra un equipo italiano en el medio tiempo y logramos ganarlo al final en la tanda de penaltis”.

Lo que hace que los eventos de esa noche sean aún más notables es que la remontada del Liverpool se completó casi tan pronto como comenzó.

Solo transcurrieron siete minutos entre que el capitán y talismán del Liverpool, Steven Gerrard, anotara el primer gol para el Liverpool y que Xabi Alonso igualara el marcador, poco después de la una hora de juego, un período emocionante y caótico en el que los Reds aparentemente hicieron lo imposible.

Los hombres de Rafa Benítez salieron al segundo tiempo como un equipo completamente diferente, uno lleno de fe que jugó con coraje y propósito. Pero ¿qué generó este cambio repentino?

“Creo que la pregunta más frecuente es: '¿Qué pasó en el medio tiempo?'”, dijo Hyypia. “He perdido la cuenta de cuántas veces he explicado lo que pasó. Estaba muy tranquilo al principio y escuchamos a la multitud cantar 'You'll Never Walk Alone' (Nunca estarán solos) afuera y eso fue increíble.

“Tu equipo está 3-0 abajo y el público estuvo cantando durante todo el entretiempo y tal vez eso nos dio un poco de fuerza, pero luego Rafa Benítez estaba bastante tranquilo y solo dijo: 'Miren, muchachos, no se puedo seguir así. Tenemos que darles a los seguidores algo por lo que alegrarse en la segunda mitad, muchos de ellos han viajado desde muy lejos, incluso en auto hasta Estambul para apoyarnos.

“No pensaría que él esperaba que eso sucediera, lo que sucedió entonces”, dijo.

Incluso después de que Gerrard anotó el primero, un cabezazo en bucle que celebró moviendo los brazos frenéticamente y gritando en un intento de animar a sus compañeros de equipo, Hyypia dijo que el equipo todavía no creía que pudieran remontar.

Pero cuando el dulce gol de Vladimír Šmicer puso el 3-2 solo dos minutos después, Hyypia dijo que todo cambió.

“Creo que el segundo gol fue el punto de inflexión cuando empezamos a creer que podíamos remontar”, recordó el defensa finlandés.

“El tercero llegó bastante rápido después de eso y creo que fue un poco impactante para el Milan que volviéramos al 3-3 y luego comenzaron a jugar de nuevo y fue un poco más igualado otra vez.

“Tuvieron una gran oportunidad de que Jerzy [Dudek] detuviera en la prórroga, la doble parada de [Andriy] Shevchenko, que fue una increíble doble parada de Jerzy y, por supuesto, también fue el héroe en la tanda de penaltis”.

De hecho, esa doble atajada verdaderamente increíble del portero polaco del Liverpool fue tan importante como cualquiera de los tres goles del equipo.

Incluso hoy, la segunda de las atajadas de Dudek para negar el tanto a Shevchenko en los últimos minutos de la prórroga todavía parece casi físicamente imposible: un toque con el guante a quemarropa que de alguna manera desvió el balón por encima del travesaño.

Sin esa atajada, las famosas “piernas tambaleantes” de Dudek que ayudaron a ganar la tanda de penaltis y la remontada del Liverpool se olvidarían. Es probable que “Estambul” nunca se hubiera convertido en parte del léxico del fútbol.

Para Hyypia, estos momentos hicieron que la ocasión fuera aún más notable.

“Todos los futbolistas del mundo quisieran ganar la Champions League una vez, y esa noche logré ganarla y nadie me lo ha quitado”, dijo Hyypia. “Está en los libros de Historia y creo que es lo más grande que puedes ganar en las competiciones de clubes.

“Logramos ganarlo entonces y estoy feliz por eso y agradezco a todos mis compañeros de equipo y a las personas que nos ayudaron en el camino hacia la final y para ganarlo”, agregó.

La victoria se le fue de las manos al AC Milan

La noche también fue inolvidable para el AC Milan y sus fanáticos, pero por todas las razones equivocadas.

En el entretiempo, los aficionados en el estadio y en casa, en Milán, habrían sido perdonados por comenzar sus celebraciones temprano. La ventaja de 3-0 fue merecida y reflejó el abismo de clase entre los dos equipos.

El legendario portero brasileño Dida jugó para el AC Milan esa noche e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener la ventaja de su equipo, deteniendo el penalti de Xabi Alonso en la segunda mitad, pero el español lo superó en el rebote.

Incluso 15 años después de esa noche, Dida admitió que todavía piensa en esa final y se pregunta cómo su equipo desperdició una ventaja aparentemente inexpugnable.

“Es una de esas cosas en las que todavía pensamos hasta el día de hoy, si era verdad”, dijo Dida a CNN en 2020. “Porque de vez en cuando, cuando miramos ese juego y nos preguntamos, decimos , 'No puede ser posible'".

“Entonces esa imagen, creo, quedará en la cabeza de todos. La copa [pensábamos] era prácticamente nuestra, pero el fútbol es así, es bonito porque hasta que el árbitro no termine el partido, todo puede pasar”.

El AC Milan se tomó la revancha dos años más tarde, venciendo al Liverpool 2-1 en la final, un partido que, según Dida, ayudó a aliviar el dolor de Estambul.

“Obviamente hablar de 2007 es mucho más agradable”, dijo. “Estamos mucho más contentos, sobre todo porque ganamos.

“Era una prueba de que podíamos haber hecho lo mismo dos años antes, pero el tiempo ha pasado y debemos tratar de olvidar el partido que perdimos y centrarnos más en el que ganamos”.

Si el duelo del sábado entre el Man City y el Inter es la mitad de emocionante que la final de 2005, entonces los aficionados se encontrarán con otra ocasión especial.