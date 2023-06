Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El nivel de las aguas en Jersón desciende tras el derrumbe de la presa, según un funcionario

El nivel del agua en las zonas inundadas de la región de Jersón ha descendido durante la noche, según un comandante ucraniano local.

"De media, el nivel del agua en la orilla oeste [del río Dnipro] es de 5,38 metros (17,7 pies), y en Jersón es de 5,35 metros. Ya podemos ver que el agua descendió 20 centímetros durante la noche", declaró este viernes en Telegram Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la región de Jersón.

Prokudin reiteró los llamamientos a los residentes afectados para que huyeran en busca de seguridad.

"Si están en la zona inundada, váyanse inmediatamente. Esperar allí no es una opción, no se ponga en peligro. Tras la evacuación, se les proporcionará todo lo que necesiten", dijo. "Lo único que nos falta es tiempo. 24 horas al día no bastan para resolver todos los problemas".

Añadió que su equipo había recibido más de 400 llamadas sin contestar en nueve horas, pero prometió volver a llamar a todos.

"No tenemos ninguna duda de que la región de Jersón sobrevivirá. Aquí vive gente inquebrantable", afirmó.

Información actualizada sobre el alcance de las inundaciones y el rescate, según Prokudin: