París (CNN) -- ¿Pueden los humanos y las ratas vivir juntos? Eso es lo que los líderes de la ciudad de París están tratando de averiguar. La capital francesa, como muchas metrópolis, tiene un notorio problema de roedores.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, está formando un comité para estudiar la "cohabitación" —y hasta qué punto los humanos y los roedores pueden vivir juntos— dijo uno de sus diputados el jueves durante una reunión del consejo de la ciudad.

Anne Souyris, teniente de alcalde de París a cargo de la salud pública, anunció la medida en respuesta a las preguntas de Geoffroy Boulard, jefe del distrito 17 de París y miembro del Partido Republicano de centro-derecha.

Boulard había pedido al gobierno de la ciudad que esbozara un plan más ambicioso contra la proliferación de ratas en los espacios públicos.

Anteriormente criticó a Hidalgo, miembro del partido socialista de centroizquierda, por no hacer lo suficiente para eliminar las ratas de París, incluso durante las huelgas de principios de este año en las que la basura se acumuló en toda la ciudad.

“La presencia de ratas en la superficie es perjudicial para la calidad de vida de los parisinos”, dijo Boulard.

Boulard dijo que se cuestionó después de encontrarse con un estudio en curso, Project Armageddon. La misión del proyecto es ayudar a la ciudad a gestionar su población de ratas y entre sus objetivos está luchar contra los prejuicios contra las ratas para ayudar a los parisinos a vivir mejor con ellas.

El estudio ees financiado por el Gobierno de Francia, aunque la ciudad de París es un socio en el proyecto.

Souyris explicó que lo que se estaba estudiando era hasta qué punto los humanos y las ratas pueden vivir juntos de una manera que sea “la más eficiente y al mismo tiempo asegurar que no sea insoportable para los parisinos”.

Si bien las ratas pueden propagar enfermedades, el teniente de alcalde dijo que las ratas en cuestión no eran las mismas ratas negras que pueden transmitir la peste, sino otros tipos de ratas que transmiten enfermedades como la leptospirosis, una enfermedad bacteriana. Souyris también destacó algunas de las acciones tomadas por la ciudad como parte de su plan anti-ratas de 2017, incluida la inversión en miles de nuevos botes de basura para "hacer que las ratas vuelvan a la clandestinidad".

Souyris dijo más tarde en Twitter que las ratas de París no representan un riesgo "significativo" para la salud pública. Agregó que le estaba pidiendo al Alto Consejo Francés de Salud Pública que interviniera en el debate.

“Necesitamos asesoramiento científico, no comunicados de prensa políticos”, dijo.

El grupo de derechos de los animales Paris Animaux Zoopolis dio la bienvenida a la acción de la ciudad.

“Las ratas están presentes en París, como en todas las principales ciudades francesas, por lo que surge necesariamente la cuestión de la convivencia”, afirmó un comunicado del grupo.

“En PAZ, cuando hablamos de “cohabitación pacífica” con ratas, no nos referimos a vivir con ellas en nuestras casas y departamentos, sino a asegurarnos de que estos animales no sufran Y que no nos molesten. De nuevo, ¡un objetivo muy razonable!”

CNN ha pedido a las autoridades de París más detalles sobre los planes.