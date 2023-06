Inter y City preparados en Estambul para la final 2:05

(CNN Español) -- Este 10 de junio el Manchester City y el Inter de Milan disputan en Estambul la final de la Champions League. Además de coronarse campeón en el torneo de clubes de fútbol más prestigioso de Europa, el equipo vencedor también se llevará a casa una suma importante de dinero.

¿Cuánto gana el campeón de la Champions League?

En total, los ingresos brutos de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League y la Supercopa de la UEFA de 2022 se estiman en 3.500 millones de euros, que son aproximadamente US$ 3.600 millones. Pero, ¿cuánto dinero se destina a la Champions League?

Según un documento de la UEFA, la cantidad total disponible para los clubes participantes es de 2.732 millones de euros (US$ 2.800 millones), de los cuales 2.032 millones de euros (US$ 2.1000 millones) se distribuirán a los clubes que compiten en la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa, en donde los campeones de la Champions League y la Liga Europa se enfrentarán el 10 de agosto.

Sin embargo, las cifras totales son distribuidas a lo largo del torneo de la siguiente forma:

Un total de 30 millones de euros (US$ 31,6 millones) fue el pago a los equipos que participen en las eliminatorias.

Los equipos que eliminados recibieron un pago fijo de 5 millones de euros (US$ 5,2 millones). Sin embargo, los ganadores de las eliminatorias no reciben un pago fijo, ya que lo reciben al participar en la fase de grupos.

La final de la Champions: el análisis de un campeón 2:34

Durante la fase de grupos cada equipo recibe 2,8 millones de euros (US$ 2,9 millones) por victoria y 930.000 euros (US$ 981.000) por empate. Mientras que los clubes que clasifiquen para las eliminatorias pueden esperar recibir las siguientes cantidades de dinero:

publicidad

Clasificación para octavos de final: 9,6 millones de euros (US$ 10,1 millones) por club

Clasificación para los cuartos de final: 10,6 millones de euros (US$ 11,1 millones) por club

Clasificación para las semifinales: 12,5 millones de euros (US$ 13,1 millones) por club

Clasificación para la final: 15,5 millones de euros (US$ 16,3 millones) por club

Los ganadores de la Champios League reciben 4,5 millones de euros (US$ 4,7 millones) adicionales, mientras que los dos clubes que clasifiquen a la Supercopa pueden recibir cada uno 3,5 millones de euros (US$ 3,6 millones). El ganador de la Supercopa recibirá 1 millón de euros adicionales (US$ 1 millón).

En total: el ganador de la Champions League —asumiendo que ganó todos los partidos durante la fase de grupos— se llevaría a casa un total de 85 millones de euros (US$ 89 millones).

Issy Ronald colaboró a este reporte.