Resumen de noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 22 de junio de 2023

El primer ministro de Ucrania confía en que Kyiv recibirá el dinero que necesita para su recuperación

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo este jueves que estaba "seguro" de que Ucrania recibirá el dinero que necesita para ayudar a la recuperación del país.

En su intervención en la última jornada de la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania, celebrada en Londres, Shmyhal declaró: "Durante nuestra plataforma de coordinación de donantes multiagencia de ayer, discutimos estas necesidades, las necesidades adicionales de US$ 6,5 (mil millones). Estoy seguro de que (en breve), después de esta conferencia... reuniremos todo el dinero necesario y lo invertiremos para las necesidades de recuperación rápida de Ucrania".

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció este miércoles en la conferencia un "paquete de ayuda financiera sin precedentes" para Ucrania. El paquete incluirá US$ 3.000 millones en garantías de préstamos del Banco Mundial, US$ 305 millones de ayuda bilateral y hasta US$ 318 millones en una "expansión de la inversión internacional británica en Ucrania". Más de 400 empresas también prometieron su apoyo financiero a Ucrania, dijo Sunak.

"Entendemos cómo cooperar con los países del G7 y con las organizaciones financieras internacionales", añadió Shmyhal.

Más sobre la ayuda a Ucrania: Citi, Sanofi y Philips son algunas de las empresas que han firmado el Pacto Empresarial de Ucrania, mostrando su intención de impulsar la inversión en el país.

Para hacer frente a la necesidad de recaudación de fondos de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recurrió a BlackRock y JPMorgan para asesorar sobre el Fondo de Desarrollo de Ucrania, un vehículo que pretende movilizar capital de inversores del sector público y privado hacia la reconstrucción de la economía ucraniana.

El fondo está aún en fase de planificación y no se espera que se ponga en marcha hasta que finalice el conflicto.

Hanna Ziady, de CNN, contribuyó a la elaboración de este artículo.