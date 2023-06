¿Quién es favorito para ganar las elecciones presidenciales en Argentina? Esto dicen las encuestas

¿Quiénes serán los candidatos a la presidencia argentina? 9:23

(CNN Español) -- Con un giro de la trama a último momento, el sábado 24 de junio cerraron las listas para las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina. ¿Qué dicen las encuestas?

El peronismo dio la sorpresa a menos de 24 horas del límite de inscripción, cuando anunció como precandidato al ministro de Economía, Sergio Massa.

El día anterior, tras una supuesta filtración en medios que señalaban como candidato del oficialismo al titular de la cartera de Interior, éste, un hombre del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, presentó su propio spot: “Soy Wado de Pedro y quiero ser presidente, el presidente de todas las familias argentinas”. No pudo ser. Pero es necesario decir que Massa deberá enfrentar una interna con Juan Grabois, un líder social integrante del mismo partido, de quien no se espera un resultado significativo.

Según el politólogo Simón Etcheverry, frente a un candidato más de centro, como lo es el ministro de Economía, “Grabois ofrece una alternativa al votante kirchnerista duro dentro del espacio de Unión por la Patria”.

De la vereda de enfrente, el espacio de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, reafirmó a sus dos alfiles: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y, como era sabido, La Libertad Avanza jugó su única carta, Javier Milei, el líder fundador. Así se quedaron conformadas las principales fuerzas del arco político.

Una de las claves a tener en cuenta a la hora de analizar el panorama electoral de este año en Argentina es que a las dos principales fuerzas de las últimas elecciones presidenciales de 2019 se les “coló” el partido de derecha extrema y, tal como dijo la vicepresidenta en una entrevista televisiva, la elección se transformó en una disputa de tercios.

Esto se corrobora con las mediciones de distintas consultoras. Los últimos datos de Opina Argentina, correspondientes al mes de junio antes del cierre de listas, ubican al peronismo con un porcentaje de 26 puntos, mientras que el partido de Macri y La Libertad Avanza están empatados en 24. Esta inclinación, que sitúa a los tres espacios en porcentajes cercanos, se repite en los números de la consultora Tendencias: el peronismo y JxC con 23 puntos, seguidos por el partido libertario con 20.

NdR: La metodología utilizada para cada encuesta se encuentra detallada al final de este artículo.

Con Cristina Kirchner y Macri fuera de juego, se reconfigura la escena

En reiteradas oportunidades, e incluso causando desconcierto entre sus seguidores, la principal líder del peronismo anunció que no sería “candidata a nada” en 2023 y cumplió. Con el cierre de listas consumado, Cristina Fernández no está en ninguna boleta. Mauricio Macri también hizo lo propio. “Convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos (...) quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, anunció en un video que publicó en sus redes sociales. ¿Entonces? ¿Es el fin de una era?

El reconocido analista político, Jorge Asís, se refirió a este asunto: “Felizmente no son candidatos, porque la presencia de los dos en la centralidad de la política es garantía de beligerancia permanente y continua. Si las puntas en Argentina pasan a ser Rodríguez Larreta y Sergio Massa, el país cambia en una semana”, dijo durante una entrevista con CNN. “¿Y por qué lo digo? Porque el problema principal que tiene Argentina es político, si se ordena la política perfectamente se acomoda la economía”, concluyó el escritor.

Pero todavía falta un largo trecho para definir cómo se ordenarán los liderazgos en los próximos meses y quién o quiénes serán los ganadores de la contienda electoral.

Los datos de imagen de los principales candidatos

Profundicemos un poco más en los datos que manejan tres consultoras de opinión pública en términos de imagen de los principales precandidatos.

Horacio Rodríguez Larreta

• Consultora Opina Argentina: Imagen positiva 43%, imagen negativa 44%

• Consultora Tendencias: Imagen positiva 37%, imagen negativa 47%

• Consultora Giacobbe: Imagen positiva 13%, imagen negativa 58%

Promedio calculado por CNN: Imagen positiva 31%, imagen negativa 50%

Patricia Bullrich

• Consultora Opina Argentina: Imagen positiva 31%, imagen negativa 57%

• Consultora Tendencias: Imagen positiva 39%, imagen negativa 45%

• Consultora Giacobbe: Imagen positiva 42%, imagen negativa 39%

Promedio calculado por CNN: Imagen positiva 37%, imagen negativa 47%

Sergio Massa

• Consultora Opina Argentina: Imagen positiva 38%, imagen negativa 55%

• Consultora Tendencias: Imagen positiva 29%, imagen negativa 59%

• Consultora Giacobbe: Imagen positiva 15%, imagen negativa 64%

Promedio calculado por CNN: Imagen positiva 27%, imagen negativa 59%

Javier Milei

• Consultora Opina Argentina: Imagen positiva 44%, imagen negativa 45%

• Consultora Tendencias: Imagen positiva 39%, imagen negativa 46%

• Consultora Giacobbe: Imagen positiva 34%, imagen negativa 45%

Promedio calculado por CNN: Imagen positiva 39%, imagen negativa 45%

“La gran incógnita que tenemos entre los encuestadores es Milei”, dijo a CNN el director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, “si está más cerca de 15 o más cerca de 30”. Según el analista, esto cambia significativamente el escenario. “Más cerca de 30 es un triple empate, un balotaje incierto”, sin embargo, “en 15 puede disparar un resultado del triunfo en primera vuelta”.

Metodología de las encuestas utilizadas en este artículo.

Tendencias realizó su encuesta con base en 2.506 casos a nivel nacional, en una población superior a 16 años.

Opina Argentina realizó su encuesta con base en 1.402 casos a nivel nacional, en una población superior a 18 años.

Giacobbe realizó su encuesta con base en 2.500 casos de un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos y regiones a nivel nacional.