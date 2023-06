El Tour de Francia está ensombrecido por preocupaciones de seguridad tras la muerte del ciclista suizo Gino Mäder

Video relacionado: Las bicicletas que dominan el Tour de Francia 1:20

(CNN) -- El Tour de Francia es una carrera que atrapa al mundo del ciclismo cada año, pero el preludio de la competencia de 2023, que comienza este sábado, se ha visto ensombrecido por preocupaciones sobre la seguridad que han planteado interrogantes existenciales para el deporte.

En junio, el ciclista suizo Gino Mäder murió a los 26 años tras un accidente en la quinta etapa del Tour de Suiza.

Casi 200 kilómetros después del inicio de la carrera, Mäder chocó a gran velocidad con el ciclista estadounidense Magnus Sheffield, dijeron los organizadores de la carrera después del incidente. Descendían por el puerto de Albula hacia La Punt, donde finalizaba la etapa.

Mäder cayó a un barranco y fue encontrado inmóvil en el agua antes de ser reanimado y transportado al hospital en la ciudad de Chur en ambulancia aérea.

Su muerte provocó emotivos homenajes, pero también suscitó preocupaciones sobre las medidas de seguridad en torno al ciclismo de élite.

Desde la mejora de la tecnología y una dinámica cambiante en el pelotón, el ciclismo está evolucionando y algunos piden que cambie, y rápido, para garantizar una mayor seguridad para los ciclistas.

Adam Hansen, un exciclista que compitió ocho veces en el Tour de Francia, es el nuevo presidente electo de Cyclistes Professionnels Associés (CPA), la organización encargada de cuidar los intereses de los ciclistas profesionales.

Hansen le dijo a CNN Sport que, a medida que las bicicletas se han vuelto más rápidas, el ciclismo profesional se ha convertido en un “deporte muy peligroso”.

Pero no es solo la velocidad el problema. En cualquier carrera de bicicletas, gran parte de la carrera se enfoca en lo que sucede en el pelotón, el cuerpo principal de ciclistas, y cómo los ciclistas y los equipos compiten por la posición.

“Probablemente hayas escuchado este término en el ciclismo, 'ya no hay respeto en el pelotón'. Y lo que creo que esto realmente significa es que los corredores están siendo más peligrosos en el pelotón”, explicó Hansen.

“En los primeros 150 kilómetros de una carrera de 200 kilómetros, los corredores se respetan, no se cortan, no pelean por una posición cuando faltan más de 100 kilómetros para llegar a la meta, están más relajados. Y ahora la gente está peleando por cada puesto y se están codeando con otros ciclistas y se están volviendo más peligrosos en ese sentido”.

Hansen dice que los ciclistas no tendrán problemas de motivación en el Tour de este año, pero la muerte de Mäder probablemente estará pensando en algunos competidores en ciertos momentos.

“Sé que cuando habrá descensos rápidos y de alta velocidad, definitivamente habrá algunos ciclistas con, digamos, ese pensamiento en la parte posterior de la cabeza, y estarán un poco más nerviosos y un poco más cautelosos y tal vez tomar menos riesgos”.

Tom Pidcock, que corre para el equipo Ineos, dice que la muerte de Mäder podría resultar en una descendencia más cautelosa de los ciclistas.

“Creo que especialmente para todos los que estuvieron en la carrera [el Tour de Suisse], eso fue bastante duro”, dijo el ciclista británico a los periodistas este miércoles. “Creo que no vi a un solo corredor correr ningún riesgo en las dos últimas etapas después de ese incidente.

“Personalmente, una de las cosas que me impactó fue que sucedió descendiendo, que es algo que me encanta. Me mostró cuáles pueden ser las consecuencias cuando sale mal. No corro riesgos innecesarios, pero pueden pasar cosas cuando bajamos una bajada a 100 km/h en licra”.

¿Cómo se podría mejorar la seguridad del Tour?

Hansen dijo que en su papel como presidente de la CPA ha trabajado con ciclistas para ver cómo se podía hacer que el ciclismo fuera potencialmente más seguro.

Desde la señalización unificada entre carreras para ayudar a los ciclistas y las redes de seguridad en los descensos hasta las minucias de qué tan cerca se para un comisario frente a un automóvil estacionado, nada está descartado para Hansen antes de entregar sus recomendaciones a la Union Cycliste Internationale (UCI), el organismo rector mundial del ciclismo.

Hay una creciente oleada de defensores de la adición de redes de seguridad en las esquinas de alta velocidad en un esfuerzo por atrapar a los ciclistas que caen por un precipicio.

“En la rara situación en la que alguien se pasa del límite, tener una pequeña cantidad de red podría salvar vidas”, dijo a The Guardian Jonathan Vaughters, gerente del equipo EF Education Easy Post. “La seguridad es un tema muy difícil en el ciclismo. Vi muchas sugerencias de personas sobre limitar la velocidad en los descensos y hacerlo sería más seguro”.

Hansen agrega que educar a un pelotón cada vez más joven es un factor importante para hacer que el deporte sea más seguro.

“Los ciclistas deben ser conscientes de que el ciclismo es un deporte peligroso. Y creo que a veces se les olvida esto y hay que educarlos bien en esto”, explicó. “Y también hay muchos buenos ciclistas jóvenes en este momento, mientras que el que en el pasado, si miras la edad promedio del Tour de Francia … [era] bastante viejo, pero hoy tenemos a jóvenes de 20 años en él.

“Entonces, lo que siento es que estás haciendo que estos muchachos súper jóvenes hagan grandes carreras como Dauphine en Suiza y el Giro ['d'Italia], el Tour [de Francia].

“Como este año en el Giro, creo que un joven de 19 años lo ha hecho dos veces antes. Y normalmente tendrías 24 años y has hecho cinco años de carreras profesionales antes de hacer una gran vuelta. Así que tal vez sea inexperiencia.

“Estas son cosas que debemos investigar más y definitivamente educar a los ciclistas sobre los peligros y no vale la pena correr riesgos masivos”.

CNN se comunicó con los organizadores de la carrera del Tour de Francia para preguntarles acerca de las medidas de seguridad adicionales que se están implementando, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

La estructura del Tour de Francia

El Tour de Francia 2023 verá la famosa carrera celebrar su aniversario 120.

La primera etapa, llamada Grand Départ, tiene 182 kilómetros de largo y comienza en Bilbao, España, el país anfitrión de las primeras tres etapas antes de que el Tour se traslade a Francia. Desde la década de 1950, el Tour a menudo ha comenzado en un país diferente como una forma de permitir que los fanáticos de otras naciones experimenten la carrera.

En total, habrá 21 etapas, incluidas ocho etapas planas, ocho etapas de montaña, cuatro etapas montañosas, una contrarreloj individual y dos días de descanso. La carrera terminará en París en los Campos Elíseos el domingo 23 de julio.

El famoso maillot amarillo se entregará al ganador de la clasificación general individual, y el maillot verde al ganador de la clasificación por puntos.

El maillot de lunares se entrega al mejor escalador y el maillot blanco al mejor joven.

Un duelo épico

Jonas Vingegaard es el campeón defensor del Tour este año. El ciclista danés se había acercado en los años anteriores a la carrera de 2022, pero finalmente reclamó el amarillo de manera dramática el año pasado y ha seguido luciendo fuerte esta temporada, ganando el Critérium du Dauphiné en junio.

Vingegaard, que corre para el equipo Jumbo–Visma, tendrá que defenderse del desafío de Tadej Pogačar, dos veces ganador del Tour de Francia, si quiere ganar un segundo título.

Pogačar había disfrutado de un brillante comienzo de temporada, pero se rompió la muñeca hace dos meses y solo regresó a las carreras competitivas a principios de este mes.

Si el esloveno se ve algo cerca de su mejor momento, podría ser una batalla fascinante entre Pogačar y Vingegaard. El año pasado, los dos se enfrentaron cara a cara con Vingegaard y finalmente vencieron a la estrella de los Emiratos Árabes Unidos y es probable que la pareja se enfrente una vez más este año.

Por otra parte, el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal, compite en su primer evento de Gran Vuelta desde que sufrió lesiones graves en un accidente el año pasado.

El colombiano chocó contra la parte trasera de un autobús y sufrió lesiones en la espalda, las piernas, las rodillas y el pecho, pero ahora forma parte de un equipo Ineos que espera volver a subir a la cima del ciclismo masculino.