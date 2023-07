Conmoción en Argentina por el crimen de Joaquín Sperani. El planeta registró su día más caluroso. El régimen de Ortega regresa a prisión al obispo Rolando Álvarez. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El día más caluroso de la historia (y vienen más)

Esta semana se vivió la temperatura global más alta jamás registrada, según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de EE.UU. El 4 de julio, la temperatura global promedio alcanzó los 17,18 grados Celsius, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros. Expertos advierten que el récord podría romperse varias veces más este año.

2. El Niño ya comenzó y debemos prepararnos a un calor más extremo

Los Gobiernos deben prepararse para más eventos climáticos extremos y temperaturas récord en los próximos meses, advirtió este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), al declarar el inicio del fenómeno de calentamiento de El Niño.

¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño al clima de tu ciudad? 6:38

3. Régimen de Ortega regresa a prisión al obispo Rolando Álvarez

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue trasladado de vuelta a prisión luego de negarse a ser "desterrado" del país, dijo a CNN este miércoles una fuente con conocimiento del caso. Esto es lo que sabemos.

4. Conmoción en Argentina por el crimen de Joaquín Sperani

Joaquín Sperani salió de su casa el 29 de junio camino a la escuela en la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba. Fue la última vez que su familia lo vio con vida. El cuerpo fue hallado cuatro días después en una casa abandonada. El adolescente de 14 años había sido asesinado. Pero la conmoción para la ciudad, de unos 20.000 residentes, no terminaba allí. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que el principal sospechoso del crimen es otro menor.

publicidad

La muerte de Joaquín Sperani genera conmoción en Argentina 2:44

5. ¿Cuánto preocupa un ataque de Rusia a la central nuclear de Zaporiyia?

Los soldados rusos ubicaron "objetos parecidos a explosivos" en los tejados de la central nuclear de Zaporiyia, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso que despertó gran preocupación en todo el mundo. ¿Qué ocurriría si detonan? ¿Podría convertirse Zaporiyia en otro Chernobyl? ¿Y de qué le serviría a Rusia en su guerra?

A la hora del café

Meta lanza oficialmente Threads, la competencia de Twitter

Meta lanzó oficialmente una nueva aplicación llamada Threads, que pretende ofrecer un espacio para conversaciones en línea en tiempo real, una función que fue durante mucho tiempo el principal punto de venta de Twitter. Sigue a CNNEE en Threads.

Conoce qué es Threads y cómo busca competir con Twitter 2:04

Conoce al modelo masculino español de 91 años con rostro de estrella del cine clásico

Este modelo es lúgubre y bronceado, es genial sin esfuerzo y tiene 91 años. "El rey de España", cuyo verdadero nombre es Andrés García-Carro, se convirtió en modelo de forma un tanto accidental gracias a su nieta, Celine van Heel, quien comenzó a fotografiarlo hace tres años y eligió el apodo para su Instagram.

Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG, evade pregunta sobre Mbappé

Luis Enrique, el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, evadió múltiples preguntas sobre el futuro del delantero estrella del club, Kylian Mbappé. Esto fue lo que dijo.

¿Finalmente el Real Madrid fichará a Kylian Mbappé? 2:24

Así quedan los octavos de la Copa Libertadores 2023: cruces, partidos y fecha

Quedaron definidos los enfrentamientos de la primera fase eliminatoria del torneo y las llaves hasta la final del torneo, que se disputará en Brasil. Boca Juniors vs. Nacional de Uruguay, River Plate vs. Inter de Porto Alegre y Atlético Nacional vs. Racing son algunos de los duelos destacados.

Así se jugarán los octavos de la Copa Libertadores 2:29

"Killers of the Flower Moon", la película que reúne a Scorsese, DiCaprio y De Niro, estrena tráiler

El nuevo proyecto del ganador del Oscar Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", llegará a los cines en octubre. La película es una mezcla de drama criminal del oeste y una improbable historia de amor.

Mira el avance de la nueva película de Scorsese y DiCaprio 1:33

La cifra del día

30 años

La región de América Latina y el Caribe alcanzó su mayor tasa de calentamiento en 30 años, informó la Organización Meteorológica Mundial.

La cita del día

“No entiendo por qué deberían prohibirse los salones de belleza. Ninguna mujer está mostrando su rostro con maquillaje. Ya están usando el hiyab en público”.

La propietaria de un salón en Kabul, quien no quiso identificarse por razones de seguridad, le dijo a CNN que aún no había recibido un aviso por escrito después de que los talibanes ordenaran el cierre de todos los salones de belleza en Afganistán, con lo que siguen extendiendo su gobierno represivo sobre las mujeres.

No habrá salones de belleza en Afganistán por orden de los talibanes 1:31

Y para terminar...

¿Qué tan peligroso es el volcán Ubinas y cuál ha sido su proceso eruptivo?

Katherine Vargas, vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú, explica los peligros de la actividad del volcán Ubinas y cuenta cómo han sido sus procesos eruptivos anteriores.