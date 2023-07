Resumen de noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 13 de julio de 2023

Biden dice que no ve "ninguna posibilidad real" de que Putin use armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia a las preocupaciones de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pueda desplegar armas nucleares mientras intenta reafirmar el control después del motín fallido del grupo militar privado Wagner el mes pasado.

"No creo que haya ninguna posibilidad real (nunca se sabe), de que Putin use armas nucleares. No solo Occidente, sino China y el resto del mundo han dicho: 'No vayas allí. No vayas allí’”, dijo Biden a Arlette Sáenz de CNN en una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, el jueves.

Un poco de contexto: Rusia tiene el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, con 4.477 ojivas nucleares desplegadas y de reserva, incluidas alrededor de 1.900 armas nucleares tácticas, según la Federación de Científicos Estadounidenses.

Si bien los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la retórica de Putin en torno a las armas, también han minimizado repetidamente el riesgo de que Rusia las use. Un portavoz dijo en marzo que el Departamento de Estado de EE.UU. no encontró "ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear".

Biden comenta sobre el jefe de Wagner: el presidente de EE.UU. también ofreció su opinión sobre el futuro del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, luego de la insurrección. Actualmente se desconoce el paradero de Prigozhin, aunque el Kremlin dijo esta semana que se reunió con Putin poco después del suceso.

¿Qué viene después? “Solo Dios sabe”, dijo Biden.

“Ni siquiera estamos seguros de dónde está y qué relación tiene. Si yo fuera él, tendría cuidado con lo que como, vigilaría mi menú”, dijo Biden. “Pero bromas aparte, quién sabe?” No sé. No creo que ninguno de nosotros sepa con certeza cuál es el futuro de Prighozin en Rusia".

Natasha Bertrand y Kylie Atwood de CNN contribuyeron con este reporte.