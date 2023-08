Adiós a "Fezco": el actor Angus Cloud murió a los 25 años 3:29

(CNN) -- Hay un video viral del actor Angus Cloud que pasó casi desapercibido.

La estrella de "Euphoria", quien murió este lunes a los 25 años, trabajaba como mesero en Brooklyn en 2018 cuando una mujer llamada Darleen Justance visitó el lugar de desayunos para celebrar un cumpleaños con amigos.

Cuando el video del momento apareció entre los recuerdos de Snapchat de una de sus amigas cuatro años después, Justance le dijo a NBC que reconocieron a Cloud entre el personal del restaurante.

"Ella estaba como, 'Dios mío, es Fez'", recordó Justance.

Para ese momento, Cloud ya había ganado elogios generalizados por su interpretación del 'traficante' de buen corazón Fezco en el drama de HBO. (CNN y HBO comparten la misma empresa matriz).

Pero según sus propias palabras.

"La diferencia entre todos los demás famosos y yo es que ellos, en su mayoría, estaban intentado volverse famosos", dijo a iD a principios de este año. "Trabajaban duro y decían: 'Voy a llegar a la cima'. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos".

Y lo hizo.

A Cloud lo descubrió en las calles de la ciudad de Nueva York Eléonore Hendricks, directora de casting y quien terminó llevándolo a participar en "Euphoria".

Asumió el papel tan bien que algunos espectadores creyeron que ni siquiera estaba actuando.

"Me molesta cuando la gente dice: '¡Debe ser tan fácil! Tienes entrar y ser tú mismo'", le dijo Cloud a Variety el año pasado. "'¿Por qué no vas y lo haces tú?' No es tan simple. Aporté mucho al personaje. Puedes creer lo que quieras. No tiene nada que ver conmigo", añadió.

Incluso a la directora de reparto de "Euphoria", Jennifer Venditti, le disgustaba que la gente supusiera que Cloud era como su personaje.

"Me molesta", le dijo a Variety. "La gente simplemente piensa, 'Oh, él simplemente aparece. Es solo un fumón perezoso'. Claro, cómo no".

Parte de la razón puede deberse a que la cadencia distintiva de Cloud era la misma del personaje. También a que la cicatriz en la cabeza que se veía en algunas escenas de la serie era real.

Ambas características son el resultado de la lesión cerebral traumática que sufrió este nativo de Oakland, California, tras caerse en una obra de construcción cuando era adolescente.

Cloud era muy querido por los seguidores del provocativo drama adolescente.

A principios de 2022, el actor declaró a GQ que inicialmente su personaje no pasaría de la primera temporada.

"No lo sé, pero por lo visto, como me encontraron en la calle, supongo que el personaje de Fezco [nunca debió quedarse]. Ni siquiera sé cómo pasó", dijo a la publicación. "Nunca vi el guión. Nadie me lo dijo. Creo que Jacob me lo dijo un día que estábamos rodando el piloto y me dijo: 'Ah, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje recibe [imita que le disparan]".

"Y sí, nunca terminó sucediendo. Creo que les gustó lo que hice y por eso decidieron mantenerme vivo y dejarme rockear", añadió. "No sé cómo iba a salir".

El actor pareció disfrutar el trabajo, pero no tanto de su visibilidad.

"No me gusta que la gente me identifique en la calle", dijo a iD. "Soy muy paranoico. Siento que siempre estoy mirando por encima del hombro. Siempre me muestro cariñoso con la gente que se me acerca, pero hay gente que viene corriendo y me pone el teléfono en la cara. Oye, no soy un payaso de feria".

Televidentes y amigos lamentaron la muerte de la estrella de "Euphoria".

"No había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto", dijo el creador de la serie, Sam Levinson, en un comunicado a Deadline. "También luchó, como muchos de nosotros, contra la adicción y la depresión. Espero que supiera cuántos corazones tocó. Yo lo quería. Siempre lo querré. Descansa en paz y que Dios bendiga a su familia".