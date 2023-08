Alternativas para ayudar a tus finanzas si no ganaste el Powerball 1:24

(CNN) -- Un afortunado ganador podría hacerse con el enorme bote de US$ 1.050 millones de Mega Millions que se sorteará este martes por la noche.

De ganar, el gigantesco bote sería el cuarto mayor premio de la historia de Mega Millions, según informó la lotería en un comunicado este sábado.

El ganador del gran premio podría optar por repartirlo en pagos anuales a lo largo de 29 años, o bien optar por un pago único de unos US$ 527,9 millones, según Mega Millions.

El bote superó los US$ 1.000 después de que ningún boleto acertara los seis números sorteados el pasado viernes por la noche. El sorteo de este martes será el trigésimo desde que se ganó el bote por última vez en Nueva York el 18 de abril, según Mega Millions.

Aunque nadie se llevó el premio gordo el pasado viernes, hubo grandes ganadores. Un boleto vendido en Pensilvania ganó US$ 5 millones al acertar los cinco primeros números y activar el Megaplier opcional, disponible en la mayoría de los estados con una compra extra de US$ 1.

Otros cuatro boletos vendidos en Arizona, California, Nueva York y Pensilvania acertaron los cinco primeros números y ganaron US$ 1 millón.

El bote máximo de Mega Millions hasta la fecha fue de US$ 1.537 millones ganado en Carolina del Sur en 2018. Le siguen un boleto de US$ 1.348 millones que se vendió en Maine en enero y un premio de US$ 1.337 millones el pasado mes de julio.

En cuarto lugar en la lista de Mega Millions se encuentra un premio de US$ 1.050 millones ganado por un boleto vendido en Michigan en 2021.

El sorteo de Mega Millions del martes para el premio masivo se produce después de que un boleto de Powerball vendido en una tienda de Los Ángeles acertara todos los números para ganar un premio de US$ 1.080 millones, el tercer mayor bote de Powerball.