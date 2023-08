¿Qué es el patriarcado? ¿Qué significa y por qué todo el mundo habla de ello?

Muévete Barbie que llegaron los Beanie Babies 2:19

(CNN) -- La película "Barbie" apareció en los titulares con su actuación récord en la taquilla estadounidense, recaudando US$ 155 millones durante su primer fin de semana. Es la apertura más exitosa del año hasta ahora y el debut más abultado de una película dirigida por una mujer.

Aparte de su éxito comercial, la película de Greta Gerwig también está captando una atención de alto perfil por su posición sobre el patriarcado. La película se basa en la idea de que Barbie y Ken visitan el mundo humano donde los hombres están a cargo y Ken, disfrutando de su trato en una sociedad patriarcal, se propone tratar de convertir a Barbieland en una sociedad patriarcal.

Y así, Gerwig y su elenco de personajes, derivados de una muñeca que durante mucho tiempo ha representado una belleza idealizada e inalcanzable, han generado un animado debate público. Pero ¿qué es exactamente este patriarcado?

Esto es lo que debes saber.

¿Qué es el patriarcado?

Derivado de la palabra griega patriarkhēs, patriarcado significa literalmente "el Gobierno del padre" y se usa para referirse a un sistema social en el que los hombres controlan una parte desproporcionadamente grande del poder social, económico, político y religioso, y la herencia, por lo general, pasa de generación en generación a la línea masculina.

Al definir el patriarcado, el renombrado sociólogo estadounidense Allan Johnson escribió: "El patriarcado no se refiere a ningún hombre o conjunto de hombres, sino a un tipo de sociedad en la que participan hombres y mujeres... Una sociedad es patriarcal en la medida en que promueve el privilegio al ser dominada por los hombres, identificada por los hombres y centrada en los hombres. También se organiza en torno a una obsesión por el control e implica como uno de sus aspectos clave la opresión de las mujeres".

¿Cuáles son las características de una sociedad patriarcal?

No hay dos sociedades patriarcales que se vean exactamente iguales, ya que las culturas y las normas están determinadas por diferentes factores, como la geografía, el idioma y la religión, y también porque las demandas y los avances realizados por los movimientos feministas en todo el mundo no son idénticos. Sin embargo, la característica principal de una sociedad patriarcal es aquella en la que los hombres tienen más poder y autoridad, lo que posteriormente conduce al privilegio masculino.

Sesgos profundamente arraigados hacen que los hombres ocupen la mayoría de los puestos de liderazgo y controlen los recursos tanto en la esfera pública como en la privada, mientras que las mujeres desempeñan un papel secundario y son vistas como más débiles y más adecuadas para el trabajo doméstico. Como tal, el lugar de una mujer en una sociedad patriarcal es principalmente ser ama de casa, procreadora o cuidadora.

Este dominio masculino perpetúa creencias y prácticas (normas culturales) que, ya sea consciente o inconscientemente, favorecen a los hombres sobre las mujeres, y estas creencias no solo las tienen los hombres, sino la mayoría de las personas en esa sociedad, independientemente de su género.

Datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revelaron –en junio– que los prejuicios de género contra las mujeres "siguen arraigados", y encontraron que "casi 9 de cada 10 hombres y mujeres en todo el mundo todavía tienen tales prejuicios". El informe del Índice de Normas Sociales de Género de la organización encontró que "la mitad de las personas en todo el mundo todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40 por ciento cree que los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres".

En muchas partes del mundo, las normas patriarcales significan que las niñas reciben poca o ninguna educación, pueden casarse jóvenes, tener poco o ningún control sobre sus cuerpos (ya sea a través del acceso a anticonceptivos o abortos) o ingresos familiares, y tendrán menos acceso digital.

Incluso cuando el nivel educativo es comparable o a las niñas les va mejor en la escuela, las expectativas patriarcales dan forma a las trayectorias profesionales, con mujeres subrepresentadas en el campo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y sobrerrepresentadas en enfermería, por ejemplo. Los patriarcados también se caracterizan por salarios desiguales por el mismo trabajo; menos investigación sobre condiciones que afectan de manera desproporcionada a algunos géneros más que a otros (por ejemplo, endometriosis o migrañas); un sentido de derecho al sexo y al placer por parte de aquellos que encarnan el género masculino; la existencia de la pobreza del período, que puede afectar a todas las que menstrúan, y el impuesto rosa, donde los bienes de consumo destinados a las mujeres son más caros; cargas de cuidado desiguales; mujeres invisibilizadas en la vejez y estereotipos sobre la menopausia; y la prevalencia y aceptación de la violencia cometida por hombres: violencia doméstica, acoso sexual y feminicidio.

¿Es el patriarcado otro término para la desigualdad de género?

La desigualdad de género, el trato desigual de alguien basado únicamente en su género, es un resultado de las sociedades patriarcales, pero los términos no significan lo mismo.

¿Es Estados Unidos un patriarcado?

A pesar de los avances hacia la igualdad entre los sexos que han cobrado impulso durante más de un siglo, Estados Unidos sigue siendo una sociedad patriarcal.

Hasta la fecha, por ejemplo, ninguna mujer ha sido presidenta de Estados Unidos, por lo que el máximo poder como comandante en jefe siempre ha recaído en un hombre.

Los datos muestran que EE.UU. va a la zaga de muchos de sus aliados en todo el mundo en lo que respecta a la licencia parental remunerada, la atención médica materna, las tasas de fertilidad adolescente y, cada vez más, los derechos reproductivos. También tiene una brecha salarial de género persistente, con mujeres ganando en promedio 82 centavos por cada dólar ganado por un hombre en 2022, según un análisis del Centro de Investigación Pew. Los datos destacan que esta brecha apenas ha cambiado en 20 años y es peor para las mujeres indígenas, asiáticas, latinas y negras.

El progreso hacia la igualdad de género no es lineal ni está garantizado. Los avances en el acceso al aborto se perdieron en el último año (con la derogación del fallo del caso Roe v. Wade), y también podrían perderse otros avances, ya que no existe ninguna disposición en la Constitución de EE.UU. que proteja explícitamente contra la discriminación por motivos de sexo. La Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés), presentada por primera vez en el Congreso en 1923, nunca fue ratificada por suficientes estados, aunque ha habido esfuerzos recientes para revivirla.

¿Son todas las sociedades patriarcales y lo han sido siempre?

No. Ni lo han sido siempre.

La periodista científica británica Angela Saini, en una historia para la BBC, explica que "cuanto más nos sumergimos en la prehistoria, más variadas formas de organización social vemos". Haciendo referencia a los datos arqueológicos de Çatalhöyük en la actual Turquía, descrita como una de las ciudades más antiguas del mundo, Saini escribió que se trataba de "un asentamiento en el que el género marcaba poca diferencia en la forma en que vivía la gente".

Pero también existen sociedades así en el mundo contemporáneo. Investigaciones anteriores han identificado al menos 160 poblaciones matrilineales que existen en la actualidad. Estas son sociedades en las que el linaje se transmite de la madre. Sin embargo, esto no significa que los hombres sean discriminados en los matriarcados. Saini escribe: "A menudo, en las comunidades matrilineales, el poder y la influencia se comparten entre mujeres y hombres. En las comunidades asante matrilineales de Ghana, el liderazgo se divide entre la reina madre y un jefe masculino, a quien ella ayuda a seleccionar".

Entonces, además de Barbieland, ¿qué otras sociedades son matriarcados?

Estas son solo algunas de las sociedades matriarcales que se sabe que existen en todo el mundo:

Los minangkabau son la sociedad matriarcal conocida más grande del mundo, compuesta por millones de personas que viven en la isla de Sumatra, en Indonesia. Son matrilineales, rastreando la descendencia y la herencia a través de la línea femenina.

Los bribri se encuentran entre las comunidades matrilineales sobrevivientes más antiguas del mundo. Este grupo indígena vive principalmente en la región montañosa de Talamanca, en Costa Rica, y en 2015 se estimó que había 11.500 personas en esta zona, con una población menor en Panamá, pero se dice que su cultura está amenazada.

También están los mosuo, en China; los khasi, en la India; los himba, en Angola y Namibia, y muchos más. Pero incluso los órdenes sociales no existen en una elección binaria entre patriarcados y matriarcados. De las 1.291 poblaciones definidas en el estudio de 2019, 590 eran patrilineales. Además de los matriarcados, como se detalla anteriormente, el estudio también identificó otras cinco formas en que las sociedades deciden el linaje.

¿Es el patriarcado bueno para los hombres?

Si y no. Si bien no se otorga de manera uniforme a todos los hombres, ser asignado como hombre al nacer en una sociedad patriarcal conlleva privilegios. Pero también viene con expectativas, y son estas expectativas (que un "hombre varonil" es heterosexual, siempre fuerte, muestra poca emoción, es el proveedor y no el cuidador, domina a los demás, siempre debe tener el control) las que conducen a lo que popularmente se conoce como masculinidad tóxica.

Estos ideales tienen consecuencias, ciertamente para las mujeres (el hecho de que la violación marital no sea un delito en muchos países, y solo se convirtió en tal en todos los estados de EE.UU. en 1993, es solo un ejemplo), pero también para los hombres: los estudios han explorado —y demostrado— una conexión entre el patriarcado y tasas de mortalidad más altas en los hombres.

En su libro de 2004, "The Will to Change: Men, Masculinity and Love", la autora feminista negra bell hooks escribió: "El primer acto de violencia que el patriarcado exige de los hombres no es la violencia hacia las mujeres. En cambio, el patriarcado exige de todos los hombres participar en actos de automutilación psíquica, que matan las partes emocionales de sí mismos".

¿Se puede desmantelar un patriarcado?

Cualquier sistema creado por personas puede ser cambiado por personas.

El patriarcado es un sistema social que fue diseñado por los hombres para favorecer a los hombres. Se ha adoptado a lo largo de los siglos a través del comportamiento aprendido y las normas culturales que colocan a los hombres en la cima. Para desmantelar este ideal, tenemos que desafiar los arraigados prejuicios contra las mujeres.

Suena simple, pero hay mucho trabajo por hacer. Ante el "retroceso de los derechos sexuales y reproductivos" y los "derechos de las mujeres... abusadas, amenazadas y violadas en todo el mundo", el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en marzo que la igualdad de género parecía estar "a 300 años de distancia".

Enumerando varias áreas de desigualdad, Guterres fue explícito sobre sus causas: "Siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos dañinos han creado una enorme brecha de género en la ciencia y la tecnología", antes de agregar: "Seamos claros: los marcos globales no están funcionando para el mujeres y niñas del mundo. Necesitan cambiar".

Hay muchas estrategias que pueden conducir al cambio que pide Guterres, desde esfuerzos para cambiar las normas culturales hasta el acceso a la educación para las niñas, el empoderamiento económico de las mujeres y la reforma institucional. Pero el principal de ellos es también la financiación y el apoyo a las organizaciones de derechos de las mujeres.

En una columna para CNN, la presidenta de Democracy Alliance, Pamela Shifman, escribió: "Para revertir el creciente daño que se hace todos los días a los derechos de las mujeres y LGBTQ+, los movimientos feministas necesitan más recursos. También necesitan la libertad para responder a nuevas amenazas y oportunidades e innovar audazmente. Las amenazas, en su fuente y naturaleza, siempre están cambiando y necesitamos organizaciones feministas que sean resistentes y capaces de cambiar también. Ahora es el momento de financiar esas organizaciones para que existan".

(CNN y Warner Bros., que distribuyó "Barbie", son propiedad de Warner Bros. Discovery).