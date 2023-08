Guía para entender el dólar en Argentina 8:33

(CNN Español) -- Una de las típicas preocupaciones de los argentinos en tiempos electorales es el comportamiento del dólar antes y después de los comicios. Si bien todas las elecciones son diferentes, la atención sobre el tipo de cambio parece profundizarse en días como éstos.

El próximo domingo se celebrarán en Argentina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (las PASO), una instancia que se sumó al calendario nacional a partir de 2011. Frente al aumento del valor del dólar (sobre todo el informal) de las últimas ruedas, surgen interrogantes sobre el futuro económico. Pero ¿qué pasó en Argentina en las mismas circunstancias durante elecciones presidenciales primarias anteriores? ¿Cómo afectó cada elección al precio de la divisa estadounidense? Si bien cada contexto es distinto, esto es lo que ocurrió en las elecciones primarias previas.

PASO 2011

El 14 de agosto de 2011 se celebraron por primera vez primarias electorales. Habían sido creadas por ley en 2009. Aquella elección, la fórmula más votada en la interna peronista fue la de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. El binomio del por entonces Frente para la Victoria obtuvo el 47,9% de los votos de la elección interna, y se encaminaba al triunfo en primera vuelta de las generales de octubre de ese año. El viernes 12 de agosto, el dólar cotizaba a 4,20 pesos, mientras que el 15 del mismo mes el precio de la divisa fue el mismo, ante las proyección de que con esos resultados el oficialismo tenía las mayores probabilidades de retener el gobierno.

PASO 2015

Se llevaron a cabo el 9 de agosto de ese año. La del Frente de Todos volvería a ser la fórmula más votada en la primaria, con el 36,69% de los votos. Ya no había un Kirchner en la boleta principal, sino que el binomio era encabezado por el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli. Su fórmula recibió casi 2 millones de votos más que la fórmula de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, lo que parecía dejar bien parado al oficialismo y alentar el pronóstico de un triunfo del peronismo en la general.

Eran tiempos de cepo cambiario, de restricciones para comprar dólares en el mercado oficial, y por eso los argentinos miraban más la cotización del dólar informal (llamado “blue”). El 7 de agosto, esa cotización cerró a 14,92 pesos, mientras que el lunes posterior a la elección lo hizo casi estable, a 14,82 pesos. El dólar se mantuvo en calma, porque la diferencia de votos en las primarias entre las dos principales parecía no dejar lugar a la sospecha de que Macri tuviera posibilidad alguna de ganar las presidenciales en octubre, como al final ocurrió.

PASO 2019

Tras casi cuatro años de Macri en la presidencia, los argentinos fueron a las primarias el 11 de agosto con incertidumbre por el resultado, de acuerdo con lo que auguraban los sondeos previos. Sin embargo, el Frente de Todos dio la sorpresa, al volver a ser la fuerza con mayor participación de votantes en la interna. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cosechó dentro del peronismo casi 16 puntos porcentuales más que los votos que recibió la fórmula que encabeza Macri dentro de su coalición. En octubre, Fernández y Kirchner ganaron la general sin necesidad de pasar a una segunda vuelta, pero el margen de votos encogió drásticamente a una diferencia de menos de 8 puntos porcentuales.

En esa ocasión se presentó la diferencia más sustancial entre cotizaciones previas y posteriores a una elección presidencial primaria. Ya no había cepo en Argentina, que el gobierno de Macri había eliminado al poco tiempo asumir en diciembre de 2015, por lo que todos observaron el mercado formal. Después de salir del cepo y pese a un colosal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Macri había perdido el control de la economía. El viernes 9 de agosto, la divisa cerró a 46,55 pesos. Y en un sólo día, el lunes siguiente, subió casi 11 pesos, para terminar en 57,30, manifestación indudable de que, a pesar de todas las señales adversas, el mercado esperaba otro resultado en aquel momento.

¿Cómo llegamos a esta nueva elección?

“En los días previos a una elección en Argentina, se aceleran los procesos de cobertura en dólares. Es un proceso de incertidumbre que se repite siempre. Yo no diría que estamos en valores de pánico”, sostiene el economista Hugo Vasques. “Creo que el mercado no está esperando grandes sorpresas. Si no las hay, la semana que viene debería haber un amesetamiento de los tipos de cambio y un alza en los títulos representativos de deuda y corporativos del país. No veo el mismo escenario de 2019”, pronostica.

Lo cierto es que Argentina llega a este domingo nuevamente con cepo cambiario y un dólar informal que se encontraba al cierre de este artículo en los 605 pesos para la compra. Son 259 pesos más que a principios de año, cuando cotizaba a 346 pesos. Es decir, hubo un aumento de casi el 75% en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada a julio, que fue del 50,7%. Esto quiere decir que el dólar tiene margen para aquietarse, pero, como dicen los especialistas, dependerá en gran parte de lo que suceda el domingo.