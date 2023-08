¿Cuándo empezar con las pruebas de detección de cáncer de colon? 1:29

(CNN) -- Así como todo el mundo hace caca, todo el mundo tiene gases. Pero las razones por las que uno tiene gases pueden variar, y a veces pueden ser motivo de preocupación.

"Como gastroenterólogo pediátrico, me preguntan sobre esto todo el tiempo", dice el Dr. Mark Corkins, jefe de la división de Gastroenterología Pediátrica del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee. "Hay dos fuentes de 'gas', y no todo el gas es gas. Parte de lo que expulsamos es aire. Todos tragamos algo de aire, y algunas personas tragan mucho aire. Eso parece que no tiene olor".

El gas real, por otra parte, es principalmente el subproducto de la fermentación de los alimentos en el colon, dijo Corkins, que también es profesor de pediatría. "Nuestro colon tiene (miles de millones de) bacterias que viven en él. ... Si no digerimos (los alimentos), las bacterias lo harán".

En cuanto a la cantidad de espacio que ocupan los gases, el volumen real suele ser mayor y se produce cuando los alimentos se desplazan por el colon, añade.

Expulsar gases "entre cinco y 15 veces al día... es totalmente normal", afirma el Dr. William Chey, catedrático de Gastroenterología H. Marvin Pollard de la Universidad de Michigan. "Esto se debe a que las personas son diferentes en cuanto a la forma en que funciona su tracto (gastrointestinal), el microbioma que vive dentro del tracto gastrointestinal y lo que comen. Todas esas cosas son realmente factores clave para determinar la frecuencia con la que expulsas gases, la cantidad que expulsas y a qué huelen tus gases".

Algunos olores son más penetrantes que otros por estas razones, dicen los expertos, pero no hay olores que sean señales de alerta.

Los gases no son tan indicadores de la salud intestinal como la frecuencia y la textura de las deposiciones. Pero las elecciones dietéticas pueden provocar más o menos gases, y hay ciertos puntos en los que vale la pena mencionar los gases al médico.

Factores de la flatulencia

La flora intestinal es importante porque ayuda al organismo a fabricar vitaminas y a producir algunos de los ácidos grasos de cadena corta que alimentan el revestimiento de nuestro colon, por lo que un poco de gases (procedentes de esos procesos) es bueno, afirma Corkins. "De lo contrario, no estamos alimentando nuestra flora, que en realidad es una relación simbiótica", añadió.

Pero lo que puede provocar especialmente gases, o cantidades excesivas de ellos, es comer alimentos que son más difíciles de digerir y, por tanto, más propensos a fermentar, señalaron los expertos.

"El clásico son las alubias, en las que hay una proteína que tiende a ser difícil de digerir", explica Corkins.

Los fríjoles son una fuente de FODMAP (oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables). Se trata de hidratos de carbono o azúcares de cadena corta que, en algunas personas, son mal absorbidos por el intestino delgado, lo que provoca problemas digestivos como gases, calambres, diarrea, estreñimiento o hinchazón de estómago. Entre los alimentos ricos en FODMAP se encuentran algunas verduras, frutas, almidones y productos lácteos como la coliflor, el ajo, las manzanas, los melocotones, la leche, el trigo y el jarabe de maíz de alta fructosa.

"Muchos de nosotros comemos muchos FODMAP sin saberlo, pero cada persona tiene un patrón diferente en cuanto a su capacidad para absorberlos y metabolizarlos", explicó la Dra. Rena Yadlapati, catedrática de medicina del departamento de Gastroenterología de la Universidad de California en San Diego.

"Algunas personas, alternativamente, tendrán problemas cuando coman mucha carne roja", dijo Chey. "De hecho, (para) casi todo el mundo, si come suficiente carne roja, no podrá digerirla o absorberla toda adecuadamente, y llegará al colon, donde se fermentará produciendo gases y sustancias químicas".

Lo mismo puede ocurrir con el exceso de carbohidratos que no se absorben y acaban fermentando en el colon, añadió.

"La otra cosa es asegurarse de que sus hábitos intestinales son regulares", dijo Chey. "Las personas estreñidas son mucho más propensas a sufrir hinchazón y flatulencias. La razón es que, si las cosas se mueven muy lentamente por el tracto gastrointestinal, tienen más tiempo para interactuar con las bacterias del tracto gastrointestinal, sobre todo del colon. Y eso va a producir más gases".

Cómo tratar los gases incontrolables

Si los gases te causan molestias o interfieren en tu vida diaria, debes consultar a un médico, según los expertos. Hay otras cosas que puedes probar.

"Interrogaremos a los pacientes sobre cada uno de esos diferentes factores —dieta, microbioma y función del tracto gastrointestinal— y trataremos de corregir algunas de esas cosas que creemos que pueden estar contribuyendo a los problemas con la flatulencia", dijo Chey. "Si alguien está comiendo una dieta occidental típica que contiene una gran cantidad de alimentos procesados y carbohidratos, azúcares, reducir eso y comer una dieta más saludable puede ser realmente útil".

Una dieta baja en FODMAP "es probablemente una de las mayores intervenciones que he hablado con los pacientes," dijo Yadlapati.

También debes visitar a tu médico si estás teniendo pérdida de peso involuntaria, sangre en las heces o cambios en los hábitos intestinales —especialmente diarrea frecuente— , además de la flatulencia excesiva, Chey y Yadlapati dijeron

"Eso puede ser un signo de infección, inflamación o deficiencias enzimáticas, todo lo cual puede ser identificado y corregido con la ayuda de un proveedor de atención médica", dijo Chey.

Mientras esperas la cita con el médico, lleva un "diario de gases" en el que anotes cuándo tienes gases y qué tipo de actividades físicas y comidas los rodean, para poder empezar a identificar patrones, dijo Yadlapati.

El médico también puede aconsejar el consumo de remedios de venta libre, dijo Chey, como simeticona, carbón activado, aceite de menta con recubrimiento entérico o probióticos.