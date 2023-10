Charlotte Sena había sido vista por última vez el sábado por la noche, dijeron las autoridades. (Crédito: Familia Sena)

(CNN) –– Charlotte Sena, la niña de 9 años que desapareció en el norte del estado de Nueva York hace dos días, fue encontrada sana y salva, y hay un sospechoso detenido, informó la Policía estatal este lunes.

Las autoridades no dieron detalles sobre dónde fue encontrada Charlotte, ni detalles adicionales sobre el sospechoso.

"Charlotte Sena ha sido localizada y está bien de salud", dice el comunicado de la Policía. "Un sospechoso está bajo custodia. La investigación sigue activa".

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que está "extremadamente agradecida" con la Policía luego de que Sena fuera encontrara con vida tras una búsqueda de 48 horas.

Horas antes, la familia de Sena había pedido ayuda del público, mientras las agencias de seguridad intensificaban su búsqueda. Justamente, la Policía dijo en ese momento que creía que Charlotte podría estar en "peligro inminente", de acuerdo a una Alerta Amber emitida el domingo por la mañana.

"Tras nuestra exhaustiva búsqueda en el parque, dimos el paso de emitir la Alerta Amber porque pensamos que, al no encontrarla, es muy posible que se haya producido un secuestro", dijo el teniente coronel Richard Mazzone, de la Fuerza Uniforme de la Policía Estatal.

La alerta se canceló este lunes tras su hallazgo.

La desaparición

Charlotte, que acampaba en el Parque Estatal del Lago Moreau con su familia, salió a dar un paseo en bicicleta con unos amigos alrededor de la hora de la cena el pasado sábado y no regresó, según las autoridades.

En el momento de su desaparición, Charlotte vestía una camiseta naranja teñida de Pokémon, pantalones azul oscuro, Crocs negros y un casco gris de ciclista, según la descripción facilitada por la policía estatal.

Charlotte fue vista por última vez sobre las 18:15 horas del sábado, montando en bicicleta en uno de los circuitos del parque. Había dado algunas vueltas con sus amigos y quería dar una más sola, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una rueda de prensa. Su madre denunció su desaparición sobre las 18:45 horas, después de que encontraran la bicicleta de Charlotte en el circuito sin ella, indicaron las autoridades.

“Una vez que encontraron su bicicleta durante esa búsqueda, se dieron cuenta de que no estaba cerca, que no había ido muy lejos, que no se había perdido. Algo está realmente mal”, dijo anteriormente el analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, John Miller.

El parque estatal, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Albany, tiene más de 1.861 hectáreas y "se extiende entre bosques, pinares y crestas rocosas", según el Departamento de Conservación Medioambiental.

El número de personas que buscaban a Charlotte había aumentado a 400, informó la Policía estatal horas antes de hallarla. Pertenecían a 34 departamentos de bomberos voluntarios y grupos privados, así como a autoridades federales, estatales y locales.

El área de búsqueda se había expandido a más de 74 km lineales, dijeron las autoridades.

Taylor Ward, Polo Sandoval, Jared Formanek y Christina Maxouris, todos de CNN, contribuyeron a este informe.