Barbara Barto, a la derecha, en la foto con su sobrina, se mudó de Texas a Italia en 2022 tras jubilarse. Crédito: Barbara Barto

(CNN) -- Tras superar la muerte de su madre, perder el trabajo que había desempeñado durante 10 años y finalizar su divorcio, Barbara Barto se encontraba en una encrucijada en su vida.



Esta mujer de 62 años de Fort Worth, Texas, que había estado trabajando como encargada de oficina, luchaba por encontrar otro empleo y se sentía como si hubiera pasado su "fecha de caducidad".

Barto decidió que probablemente era el momento adecuado para jubilarse, pero le preocupaba no poder vivir cómodamente después debido al aumento del costo de la vida en Estados Unidos.

Ávida espectadora del canal de televisión Home & Garden Television (HGTV) durante años, a menudo había soñado con hacer las maletas y mudarse a otro país, pero nunca se había atrevido. Sin embargo, se dio cuenta de que probablemente era ahora o nunca.

Nuevo capítulo

"Nunca he sido una de esas personas que simplemente cogen y se mudan y hacen cosas aventureras como esa", cuenta Barto a CNN Travel, antes de explicar que Italia, donde había estado brevemente en la década de 1980, ocupaba un lugar destacado en la lista de países en los que le gustaría vivir.

"Así que pensé que estoy llegando a esa edad, bien podría probarlo y ver cómo funcionará para mí".

En 2020, Barto empezó a asistir regularmente a seminarios web organizados por A Home In Italy, una empresa que ayuda a los extranjeros a comprar propiedades en el país europeo, para averiguar si esa mudanza sería siquiera factible.

"Puse el lápiz sobre el papel y vi que podía costearlo, y que iba a ser más asequible que vivir en Estados Unidos", dice.

"Porque allí todo es más caro. Cuando hice cuentas, vi que podía vivir allí más cómodamente con mi jubilación y la herencia que tengo. Y pensé: 'Bueno, ¿por qué no?".

En abril de 2021, Barto viajó a Italia para empezar a buscar casa. Vio unas seis casas, antes de elegir una propiedad a las afueras del pueblo de Palombaro, en la región de Abruzos, en el sur de Italia.

"Encontré la casa enseguida", dice. "Así que solo estuve aquí una vez. Tuve suerte".

Barto aceptó comprar la casa de tres dormitorios, que incluía dos hectáreas y media de terreno con unos 200 olivos, por 123.000 euros, lo que equivalía a US$ 123.000, ya que el tipo de cambio era de un dólar por euro cuando se cerró la venta a finales de 2021.

"No se podría comprar algo [así] en Estados Unidos por lo que pagué [por ello]", afirma.

Según Barto, la empresa con la que trabajaba se encargó del papeleo y el proceso le resultó bastante sencillo.

Para poder optar al visado de residencia electiva, un permiso de larga duración para ciudadanos de fuera de la Unión Europea que pretenden fijar su residencia en Italia, tuvo que tener un seguro médico y facilitar varios extractos bancarios e información financiera para demostrar que tenía suficientes ingresos "pasivos" para mantenerse mientras viviera en el país.

Una vez que todo estuvo listo, Barto empezó a hacer planes para su gran mudanza a Italia.

"Fue algo irreal", dice. "Es una sensación extraña, hacer las maletas y mudarte a un lugar diferente. Así que me sentí un poco triste pero emocionada al mismo tiempo".

En octubre de 2022, Barto regresó a Italia para empezar su nueva vida.

"Mi hermana menor y mi exmarido vinieron conmigo y me ayudaron a instalarme", dice, explicando que ella y su exmarido "se llevan muy bien".

Barto dice que no tardó mucho en acostumbrarse a la vida en los Abruzos, y que los lugareños la hicieron sentir cómoda enseguida.

"Se acercaron y me recibieron con café y pasteles", explica.

Sin embargo, al principio Barto estaba muy nerviosa por conducir en el campo.

"Los italianos son muy intimidantes en la carretera", dice. "Y, por supuesto, es una zona montañosa. Así que hay muchas curvas, carreteras de montaña y carreteras pequeñas".

Afortunadamente, con el tiempo se ha acostumbrado y dice que ahora es "lo normal" para ella.

"Conduzco con mucha tranquilidad", añade. "No dejo que nadie me intimide. Me imagino que eventualmente me pasarán por el costado".

La vida en Italia le resulta mucho más asequible que en Estados Unidos, y dice que la mayoría de sus necesidades le salen más baratas.

Mientras que los residentes italianos no pagan impuestos sobre la propiedad de su residencia principal, los propietarios no residentes deben pagar un impuesto local sobre la propiedad.

Barto no está segura de si tendrá que pagar impuestos por su casa, pero confía en que sea menos de lo que pagaba en Texas.

"Mi dinero rinde mucho más aquí", añade. "Los comestibles son mucho más baratos aquí. Aquí ahorras mucho más dinero, y eso me gusta".

Barto también se siente más aventurera en Italia y dedica gran parte de su tiempo a explorar el país, utilizando autobuses y trenes para desplazarse.

"Puedes viajar a diferentes lugares en tren y autobús, algo que no tienes en Texas", dice.

Una vida más asequible

"Realmente no tienes que salir y conducir. Puedes dejar el coche en la estación, coger el tren y estar en Roma en tres horas, o en Venecia en cuatro o cinco".

Cuando vivía en Estados Unidos, Barto dice que no iba muy lejos y "pasaba mucho tiempo sentada".

"Como estaba jubilada, no hacía nada", dice. "Porque realmente no tenía mucho que hacer. Y hace tanto calor la mitad del tiempo en Texas en verano, que realmente no puedes salir y hacer nada. Aquí te obliga a levantarte. Siempre tengo algo que hacer. Y encuentro cosas que hacer".

Barto se mantiene al tanto de lo que ocurre en su país a través de los periódicos digitales y admite que a veces le desanima lo que lee.

"El crimen se ha vuelto una locura allí", dice. "Texas tiene una de esas leyes de armas abiertas y hay demasiada gente enfadada con armas. No lo extraño en absoluto".

Aunque no ha podido visitar su país desde que se mudó a Italia, Barto tiene previsto volver a Estados Unidos para las fiestas navideñas.

Tiene muchas ganas de ver a su familia, así como de visitar su antiguo barrio y comer todas sus comidas favoritas.

"Mexicana, asado, india, una de mis hamburgueserías favoritas, pollo frito, china y un buen filete grueso, todas cosas que no se pueden conseguir por aquí", añade.

La barrera del idioma

Aunque ha aprendido algo de italiano, a Barto le sigue resultando difícil, y recurre sobre todo a Google Translate para comunicarse con los italianos.

"Si voy al banco y tengo que sacar dinero, tecleo 'Quiero sacar dinero'", explica.

"Y practico varias veces en el coche. Así, cuando llego al banco, puedo decirles lo que necesito. Y son bastante fáciles de entender".

Barto sigue explicando que tiene las palabras escritas en italiano delante siempre que tiene que llamar a su estilista para pedir cita y las repite varias veces antes de marcar.

"Cuando contestan, las digo rápidamente", añade. "Así lo voy entendiendo. Es curioso porque ahora, cuando pido cita en la peluquería, siempre se ríen y dicen: 'Ah, es Barbara, de Texas'".

Barto dice que también le ha costado acostumbrarse al hecho de que las tiendas y restaurantes locales estén cerrados durante el día.

"Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo por la mañana o esperar a que pasen las cuatro", dice, y añade que a veces no tiene tiempo. Si no tienes ganas de cocinar, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, puedes coger el coche e ir a por comida rápida".

"Eso no ocurre aquí. Así que tienes que adaptarte a eso".

Después de vivir casi un año en Italia, Barto dice sentirse como en casa y espera quedarse en el país permanentemente.

"Si tuviera algún problema de salud grave que no pudiera resolver aquí, volvería a casa", dice. "Pero en general, me quedaré aquí".

Los extranjeros con residencia en Italia pueden inscribirse en el Sistema Nacional de Salud italiano para acceder a la sanidad pública italiana, aunque puede aplicarse una cuota anual según las circunstancias.

Barto ha conocido a muchos otros extranjeros en el país desde que se mudó hace casi un año y a menudo se asombra de la cantidad de gente que ha dejado atrás su vida por Italia.

"Hay muchas mujeres solteras que lo han hecho, además de mí", dice. "Hablas con ellas y te dicen: 'Oh, llevo aquí 10 años', y todas se han adaptado muy bien".

"[Mudarse a otro país] te ayuda a salir de tu norma. A ponerte las bragas de niña grande y probar algo diferente".

Una de las cosas que más le gusta a Barto de su casa italiana es la vista desde su balcón, que da a las montañas de Maiella.

"Me encanta vivir aquí. Me encanta salir y contemplar las vistas de mi balcón", dice, subrayando que es algo que nunca da por sentado.

"Sé que mucha gente lo dice, pero yo lo hago de verdad. Es muy diferente cuando te levantas por la mañana. "Cada día te quedas como 'Vaya'. Es una escena diferente cada mañana".