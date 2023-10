Películas y series de terror de 2023 para ver en Halloween

Halloween: las mejores películas de terror del siglo 0:47

(CNN) -- Al igual que esas personas que decoran sus casas en torno al Día del Trabajo, la televisión y las películas no siempre esperan hasta octubre para comenzar a lanzar proyectos con temática de terror para aprovechar Halloween. No importa el día del mes, estas son las producciones en una suerte de Hallo-stream que buscará causar muchos Hallo-gritos en este Halloween.

Octubre trae un trío de nuevas películas de terror: una de bajo presupuesto, "When Evil Lurks", y otras dos basadas en títulos conocidos, "The Exorcist: Believer" y "Pet Sematary: Bloodlines", y eso es solo un aperitivo de lo que está por venir.

Además de canales especializados como Shudder y meses temáticos en diversas redes, canales de películas como TCM y AMC se han puesto en modo Halloween, por lo que no escasean ofertas conocidas para acompañar a las más recientes.

En cuanto a las novedades, aquí tienes un desglose no exhaustivo de las opciones, incluyendo películas, series y documentales, programados para empezar a atormentar las pantallas desde ahora hasta el primer golpe de los niños que piden dulces. Aparecen en orden de lanzamiento:

“The Fall of the House of Usher”

(Netflix, 12 de octubre): El guionista, productor y director Mike Flanagan ("Midnight Mass", "The Haunting of Hill House") vuelve con una nueva serie limitada de Netflix, esta vez una macabra historia contemporánea inspirada en las obras de Edgar Allan Poe.

"Goosebumps"

(Disney+ y Hulu, 13 de octubre): Una nueva versión de la serie de libros de historias espeluznantes para niños de R.L. Stine sigue a un grupo de adolescentes mientras investigan una muerte del pasado, que podría haber involucrado a sus padres.

“John Carpenter’s Suburban Screams”

(Peacock, 13 de octubre): El director de terror presta su nombre a una serie documental de antología que destaca historias de terror reales y escalofriantes, utilizando una mezcla de elementos documentales y extensas recreaciones.

"Ya no mirarás a tus vecinos de la misma manera", dice Carpenter en una introducción en voz en off. ¿Es una promesa?

“The Bell Keeper”

(Cines y bajo demanda, 13 de octubre): Detente si esto te suena familiar: Un grupo de amigos -tontos de la manera en que las personas en estas películas tienen que serlo- viaja a un lugar remoto para filmar un documental que busca desacreditar leyendas urbanas al tocar una campana que, según la leyenda, convoca a un asesino psicótico (Randy Couture de “The Expendables”).

“The Devil on Trial”

(Netflix, 17 de octubre): Un documental de Netflix revive el caso conocido como "El diablo me hizo hacerlo" y a un asesinato en 1981 en el que el acusado afirmó que estaba poseído por el diablo cuando ocurrió el crimen. Como bonus, la historia involucra a Ed y Lorraine Warren, la pareja cazadora de demonios asociada con el caso de Amityville y más recientemente con la serie "The Conjuring".

“Living for the Dead”

(Hulu, 18 de octubre): El formato de reality show de cazadores de fantasmas recibe un nuevo giro en esta serie producida por los creadores de "Queer Eye" y Kristen Stewart, que presenta a un quinteto de cazadores de fantasmas queer que viajan por los EE.UU. en una "investiGAYción" (sí, está en el comunicado de prensa) de un motel embrujado por un payaso.

“Fear the Walking Dead”

(AMC, 22 de octubre): No hay nada más difícil de matar que una serie de televisión con "The Walking Dead" en el título, pero después de ocho temporadas, el primer spin-off de la serie inicia su última temporada de seis episodios una semana después de que concluya "The Walking Dead: Daryl Dixon".

“American Horror Stories”

(Hulu, 26 de octubre): El productor Ryan Murphy vuelve con la última edición "Huluween" de su serie de antología de terror, mientras que la edición número 12 del buque insignia de "American Horror Story", "Delicate", continúa en FX.

“Five Nights at Freddy’s”

(cines y Peacock, 27 de octubre): Josh Hutcherson protagoniza como un guardia de seguridad que trabaja en el turno de noche en Freddy Fazbear's Pizzeria en esta adaptación cinematográfica del videojuego, que se convierte en la última película de terror que llega simultáneamente a los cines y al streaming.

“The Enfield Poltergeist”

(Apple TV+, 27 de octubre): Al igual que “The Devil on Trial”, esta serie documental de Apple es un híbrido, que utiliza grabaciones de audio reales y entrevistas, sincronizadas por actores, junto con recreaciones y clips antiguos para contar la historia de un famoso caso de poltergeist que se desarrolló en Inglaterra a finales de la década de 1970.