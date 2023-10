Mientras se avecina una incursión terrestre, la gran pregunta sigue siendo: ¿Cuál es el plan de Israel para Gaza?

Así será la gran ofensiva israelí militar terrestre 5:29

(CNN) -- Tal y Zak no tienen idea de cuánto tiempo estarán desplegados en lo que los israelíes llaman “la envoltura de Gaza”, el área en el sur de Israel que fue atacada por terroristas de Hamas hace dos semanas.

Podrían ser semanas, podrían ser meses, dijeron. “Es igual para todos. Nadie lo sabe”, dijo Zak a CNN en un campamento militar no lejos de la frontera con Gaza. Los dos jóvenes soldados, cuyos apellidos CNN no revela por razones de seguridad, sirven en una unidad de artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue trasladada a la zona después de que militantes de Hamas mataran a 1.400 personas y secuestraran a unas 200 el 7 de octubre.

Su unidad es parte de una acumulación masiva de tropas y material militar israelíes en la frontera de Gaza. Además de su fuerza regular, las FDI también convocaron a 300.000 reservistas que se presentaron en sus bases en cuestión de horas. En todo Israel, las carreteras cercanas a las principales bases están llenas de miles y miles de automóviles, abandonados por reservistas que se apresuran a tomar las armas.

Una incursión terrestre de Israel en Gaza parece ahora inevitable. El Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el jueves a las tropas reunidas cerca de la frontera que “pronto verían” el enclave “desde adentro” y afirmó que Gaza “nunca volverá a ser la misma”.

Pero aún se desconoce cómo sería esa operación. Las FDI podrían lanzar una invasión a gran escala o realizar incursiones más precisas destinadas a recuperar a los rehenes y atacar a los combatientes de Hamas.

Lo que sucederá después de eso es una pregunta aún mayor. Mientras los dirigentes israelíes hablan de la necesidad de deshacerse de Hamás, el plan para el futuro de Gaza y sus más de 2 millones de habitantes sigue siendo desconocido.

"Existe un consenso de que cualquier otra opción que no sea eliminar totalmente a Hamas sería terrible, no sólo para Israel, sino para toda la zona, e incluso a nivel mundial", dijo Harel Chorev, investigador principal del Centro Moshe Dayan para Medio Oriente y Estudios Africanos en la Universidad de Tel Aviv.

"Lo que significa básicamente es destruir la infraestructura allí, la ciudad debajo de la ciudad, lo que llamamos el metro de la ciudad de Gaza", dijo Chorev a CNN, refiriéndose al vasto laberinto de túneles utilizados para transportar personas y mercancías, almacenar cohetes y municiones y albergan los centros de mando y control de Hamas. "Significa romperles la columna vertebral mediante cualquier medida y, por supuesto, destruir el liderazgo, en Gaza y en otros lugares", añadió.

Pero Hasan Alhasan, investigador de Política para Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que el plan para aniquilar a Hamas podría ser peligroso y complicado, y podría tener consecuencias imprevistas.

“Debido a que Hamas está profundamente arraigado e integrado en Gaza, su sociedad y su geografía, para derrotarlos, Israel tendría que llevar a cabo un cambio topográfico y demográfico permanente en Gaza, y eso ya ha estado sucediendo”, dijo a CNN.

Desastre humanitario

Las FDI han dicho a todos los civiles en el norte de Gaza que evacuen hacia el sur mientras continúan bombardeando el enclave con ataques aéreos. Esa orden creó un desastre humanitario de proporciones épicas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU dijo este sábado que alrededor de 1,4 millones de personas habían sido desplazadas en Gaza, más del 60% de toda la población del enclave. Gaza ha estado bajo bloqueo por parte de Israel y Egipto durante años, pero después del ataque de Hamas, Israel también cortó sus suministros de electricidad, alimentos, agua y combustible.

Israel dijo que restableció el suministro de agua el 15 de octubre, pero sin electricidad para hacer funcionar la estación de bombeo, las autoridades del agua en Gaza dicen que ni siquiera pueden saber si se ha restablecido el agua, y mucho menos bombearla.

"La preocupación, especialmente dentro de Egipto, es que la estrategia de Israel de hacer muy difícil la situación humanitaria en Gaza tenga como objetivo en última instancia forzar una expulsión masiva de palestinos de Gaza al Sinaí egipcio", dijo Alhasan, añadiendo que Egipto tiene el respaldo de todos de los Estados árabes en el sentido de que no lo permitiría.

“A los jordanos también les preocupa que si vemos una expulsión masiva de palestinos de Gaza, esto crearía un precedente y que el Gobierno de derecha de Israel intentaría resolver la cuestión palestina de una vez por todas expulsándolos en masa de Gaza a Egipto y desde la Ribera Occidental hasta Jordania”, añadió.

Israel ha sostenido hasta ahora que está librando una guerra contra Hamas, no contra los civiles de Gaza. Pero un portavoz de las FDI dijo a CNN este sábado que, si bien intentan evitar las víctimas civiles, son inevitables en la guerra urbana.

El teniente coronel Peter Lerner dijo a Lynda Kinkade de CNN que ante “la perspectiva de una operación terrestre”, las FDI seguían centradas en derrotar a Hamas. "Es nuestro papel asegurarnos de que Hamas nunca pueda tener el poder del Gobierno, del terrorismo, como lo hizo", dijo.

"La guerra más justa"

La enorme concentración militar alrededor de la frontera de Gaza es claramente visible, al igual que la alta moral entre los soldados. Justo al final de la carretera del campamento donde se alojan Tal y Zak, voluntarios de todo Israel han instalado una parada improvisada para los soldados que pasan, sirviendo comida y repartiendo refrescos, artículos religiosos, cigarrillos y, lo más importante, según algunos de los soldados, buen café.

El rabino Yitzhak, un rabino militar, ha estado viajando por la frontera de Gaza, visitando soldados y ofreciendo su aliento.

“Estoy aquí para fortalecer a los soldados, para que puedan concentrarse en su trabajo… a medida que pasa el tiempo, pueden cansarse, quiero asegurarme de que sepan que los amamos y apreciamos. Están nerviosos, pero son fuertes”, dijo, añadiendo que su objetivo principal es levantar la moral de los soldados para que puedan “terminar el trabajo”.

No es que necesite hacer mucho. La brutalidad del ataque terrorista de Hamas sacudió a Israel hasta lo más profundo y el gran número de víctimas lo convirtió en algo personal para la mayoría.

"No creo que haya una sola persona en este país que no conozca a alguien que fue asesinado", dijo a CNN Tal, el soldado de la unidad de artillería.

Un joven reservista, que fue llamado a regresar apenas un año después de terminar su servicio militar obligatorio, dijo que la guerra que Israel estaba librando contra Hamas era “la guerra más justa que uno pueda imaginar”.

“No hay nada más justo que esto: asesinaron a civiles inocentes. Por eso estamos aquí”, dijo, pidiendo que su nombre se mantenga en privado, ya que oficialmente no se le permite hablar con los medios.

Él y los otros jóvenes con los que sirvió se han reunido cerca de la frontera de Gaza, entrenándose para lo que vendrá después, sea lo que sea. "Estamos preparados, pero esperamos que esto termine pronto", añadió.

Ajuste fuerte

Lo que está claro es que para la gente de Gaza esto no terminará pronto. Lo que les sucederá una vez finalizada la operación es una incógnita. La mayoría de los políticos israelíes se han mostrado vagos respecto de sus planes para el enclave, insinuando que podría parecerse más a la Ribera Occidental en el futuro.

Hamas, una organización islamista con un ala militar, ha estado en control de Gaza desde que obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas palestinas de 2006 –la última votación celebrada en Gaza– y luego expulsó violentamente a Fatah, la facción que conforma el columna vertebral del Gobierno Autónomo Paslestino, en 2007.

A diferencia de otras facciones palestinas, Hamas se niega a dialogar con Israel. También está en una guerra política con el Gobierno Autónomo Paslestino, que gobierna la Ribera Occidental y participa en coordinación de seguridad y conversaciones con Israel.

Hamas fue designada organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, pero también ejecuta programas religiosos y de bienestar social en Gaza, que es en parte la forma en que mantiene un férreo control sobre la población.

Entonces, si Israel logra derrocar a Hamas, necesitará reemplazar al grupo con un gobierno alternativo.

Avi Dichter, exjefe de la agencia de Seguridad israelí, o Shin Bet, y actual ministro de Agricultura, dijo que lo que Israel quiere lograr en Gaza es el mismo nivel de control de seguridad que tiene actualmente en la Ribera Occidental, donde mantiene acceso completo en sus propios términos.

“Hoy en día, siempre que tenemos un problema militar en todos los lugares de la Ribera Occidental, estamos ahí”, dijo Dichter a CNN. "Recuerden que en Gaza no hay administración, hay que construirla: otra administración", dijo Dichter.

Harel Chorev, experto en Medio Oriente, dijo a CNN que la única manera de reconstruir Gaza es implementando un plan a largo plazo, algo así como el Plan Marshall que ayudó a reconstruir la economía en la Europa de posguerra con el objetivo de contener la expansión del comunismo.

"Será una situación similar a la de la Segunda Guerra Mundial en Gaza en términos de destrucción, por lo que será necesario ocuparse de ella", dijo. Dijo que creía que habría cooperación internacional para la reconstrucción de Gaza, porque la ayuda internacional por valor de decenas de millones de dólares ha estado fluyendo hacia el enclave durante años, pero gran parte de ella ha sido mal utilizada por Hamas, dijo.

“Hay que entender cuánto daño inflige Hamas a todos los palestinos. Estuve hablando con un funcionario del Gobierno Autónomo Palestino y su mensaje es claro: ‘destrúyanlos, destrúyanlos, esta vez, Israel debe destruir a Hamas, de lo contrario, estamos acabados’”, dijo. “Por supuesto, públicamente condenan a Israel”, añadió.

El Gobierno Autónomo Palestino está controlado por Fatah, el rival político de Hamas.

Sin embargo, Alhasan dijo que conseguir ayuda internacional podría ser difícil si Israel continúa con su plan de invadir Gaza.

“Creo que sería muy difícil asegurar la cooperación de los Estados árabes en el escenario posterior a la incursión israelí, porque no estuvieron de acuerdo desde el principio... Creo que dependerá de si Israel opta por una anexión total de Gaza, o si opta por otra cosa”, dijo.

Dijo que el mayor riesgo es que el enfoque de mano dura de Israel, que podría provocar un gran número de víctimas civiles, sólo conduzca a que Hamas sea reemplazado por otro grupo extremista.

“Esto es lo que hacen los grupos extremistas. Provocan una reacción exagerada, y esa reacción exagerada ayuda a una mayor radicalización y esencialmente les permite seguir reclutando personas para seguir recibiendo apoyo porque cuanto más avanzamos en el camino de la violencia, más parece que la única respuesta es la violencia”, dijo.

Hasta ahora, la campaña de las FDI ha dejado más de 4.000 muertos en Gaza.

"Creo que es por eso que el escenario de expulsión masiva de repente se vuelve inconcebible en Israel, si el objetivo es eliminar a Hamas, pero también evitar que Hamas se regenere o que surja algún otro grupo potencialmente aún más radical", añadió Alhasan.

Pero Chorev dijo que un esfuerzo internacional para reconstruir económicamente Gaza podría romper este ciclo de violencia. "Si todo ese dinero internacional que se invirtió en los proyectos (de Hamas) pudiera destinarse a la educación, la asistencia social, la industria... ya sabes, hay gente maravillosa allí (en Gaza) y las perspectivas serían mejores", dijo.

Mientras ayudan a su unidad a disparar más misiles hacia Gaza, con el objetivo de eliminar los objetivos de Hamas uno por uno, Tal y Zak no piensan en el futuro, no más allá del día siguiente.

De hecho, Zak le dijo a CNN que intentan no pensar mucho en absoluto.

“Nos esforzamos mucho para no tener malos tiempos. Porque si no haces nada, tu mente va a lugares en los que no quieres estar. Todos los amigos que hemos perdido, la familia, muchos de nosotros perdimos a sus familiares y amigos cercanos, algunos incluso a sus novios y novias”, dijo.

-- Adi Kopelwitz, Nic Robertson, Muhammad Darwish y Mike Whelan de CNN contribuyeron con el reportaje.