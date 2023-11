Ministro de Relaciones Exteriores de Israel condena postura de Petro 1:53

(CNN) -- Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores en Israel debido a los ataques israelíes contra Gaza.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una publicación en X (antes Twitter).

El pasado 19 de octubre, Petro se reunió con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, para hablar de la situación en Gaza.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su país llamó a consultas a su embajador en Israel debido a las "violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel" en Gaza.

"Ante las inaceptables violaciones al Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en Gaza, el Gobierno de Chile ha resuelto llamar en consultas al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal", informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.

La cancillería de Chile dijo que condena enérgicamente y observa con gran preocupación las operaciones militares "que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de 8.000 víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños".

Chile reiteró su llamado al cese inmediato de las hostilidades, "lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles".

La Cancillería de Colombia aún no ha emitido ninguna declaración.