Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

El hospital Al-Shifa de Gaza se convertirá en una "fosa común" cuando se agote el combustible, advierte un médico de la ciudad de Gaza

El hospital Al-Shifa, el mayor centro médico de Gaza, se convertirá en una "fosa común" cuando se agote el suministro eléctrico, afirmó este jueves el doctor Ghassan Abu-Sittah.

Hospitales y organizaciones humanitarias han advertido de que las instalaciones médicas de todo el enclave asediado se paralizarán si no se suministra combustible para mantener en funcionamiento las líneas eléctricas, mientras los médicos luchan por tratar a pacientes con heridas graves causadas por los bombardeos israelíes.

"Si no hay electricidad, este hospital se convertirá en una fosa común. Así de sencillo. Si no podemos mantener en funcionamiento los respiradores. Si no podemos llevar a nuestros pacientes gravemente heridos a la sala de operaciones, entonces no hay nada para este lugar más que venir y morir", dijo Abu-Sittah a Kaitlan Collins de CNN.

El hospital de la ciudad de Gaza funciona actualmente con un solo generador después de que la escasez de combustible obligara a apagar uno, y algunos pacientes no pudieron entrar en quirófano con seguridad debido a la falta de electricidad, añadió.

"Esto significó que algunas partes del hospital tuvieron que quedarse sin luz esta noche", dijo Abu-Sittah.

A pesar del anuncio del ejército israelí de que ha rodeado la ciudad de Gaza, el médico afirmó que no tiene intención de abandonar el hospital.

"No tengo intención de abandonar el hospital ni de dejar a mis pacientes. Mi jornada consiste en operar desde las 8 de la mañana hasta muy tarde por la noche. Estas operaciones se hacen por necesidad, no por una especie de lujo. Así que si yo no estoy, literalmente no hay nadie más para hacerlo", afirma.