La periodista mexicana Carmen Aristeguifotografiada en la Ciudad de México el 22 de junio de 2017. Crédito: BERNARDO MONTOYA/AFP vía Getty Images.

(CNN Español) -- Carmen Aristegui recibió este sábado el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2023 de la Sociedad Interamericana de Prensa, durante un evento en el advirtió sobre las agresiones a los periodistas "promovidas por gobiernos electos democráticamente", entre ellos el de México, y recordó los asesinatos constantes de periodistas a nivel mundial.

"Este Gran Premio alienta y reconoce el trabajo de editores y periodistas que continúan adelante a pesar de las adversidades que, como podemos ver, no son pocas. En esta misma sala, y fuera de ella, hay historias compartidas de golpes de censura, de persecuciones, de acoso judicial, de allanamiento a instalaciones, de espionaje, de cárcel y, en grado extremo, para el silenciamiento, de asesinato", dijo Aristegui al recibir el galardón en Ciudad de México.

Durante su mensaje, la periodista mexicana y presentadora de CNN hizo hincapié en que "la muerte de un solo periodista es inadmisible", citando cifras de la UNESCO que muestran que cada cuatro días un periodista es asesinado en algún lugar del mundo.

"Cuando se asesina a un periodista, se asesina a una persona, se asesina a un profesional, pero también se asesina el derecho de la sociedad a estar informada y a conocer lo que ese o esa periodista tenían que informar, lo que tenían que reportar", dijo. Además, calificó de alarmante que los asesinatos vayan en aumento y que, en la mayoría de casos, queden envueltos "en un manto de impunidad". "Malos tiempos los que corren hoy para ejercer la libertad de prensa y de expresión en nuestro continente", reflexionó.

Aristegui alerta sobre los ataques a la prensa en México

Aristegui alertó sobre la situación en América Latina tomando como referencia el Índice Chapultepec, un barómetro que analiza las medidas institucionales vinculadas a la libertad de expresión en 22 países del continente americano. En la edición 2022-2023, el promedio de la región descendió a su mínimo desde que se publica el índice en 2020: alcanzó solo 47,84 puntos de los 100 posibles, según los resultados difundidos en la página web. "Es la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos", añadió la publicación.

El deterioro de México, que se encuentra ahora en el lugar 15 de 22 de la región, "tiene que ver con la violencia extrema y dominio territorial de carteles y crimen organizado y la amplia cooptación de autoridades locales", dijo Aristegui. De hecho, el informe sobre México en el Índice de Chapultepec destaca que el aumento de las acciones violentas de los carteles del narcotráfico, junto al crimen organizado urbano y regional, y "su frecuente complicidad con las autoridades locales siguen acabando paulatinamente con el periodismo libre y seguro en todo el país".

Durante su discurso, Aristegui señaló que el hecho de que "México esté a un paso de ser considerado un país con altas restricciones a la libertad de prensa" está relacionado "de manera significativa" con las agresiones "constantes" del presidente Andrés Manuel López Obrador "en contra de medios, periodistas, críticos y otros poderes de la República". La periodista también mencionó explícitamente la ausencia de López Obrador del foro en el que estaba programada su asistencia. CNN solicitó un comentario a la oficina de la presidencia sin que hasta el momento tenga respuesta.

En el comunicado sobre su asamblea general, la SIP señaló que el presidente " y su gobierno en pleno, desairaron a la prensa del continente al no asistir a la inauguración de la asamblea, como es tradición de los presidentes de países anfitriones". Hasta el momento, López Obrador no se ha pronunciado al respecto.

Aristegui dijo que las agresiones contra los periodistas siempre han existido, pero que ahora se suman "agresiones promovidas por gobiernos electos democráticamente, como es el caso de México y otros países que emulan a Donald Trump para declarar a la prensa crítica como enemiga del pueblo".

En este modelo "prevalecen ataques arteros y directos de los políticos del más alto nivel, empezando por el presidente, en contra de medios y periodistas que incomodan", añadió Aristegui. En su informe sobre el primer semestre de 2023, la organización Artículo 19 destacó que de enero a junio de este año en México "las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir 1 de cada 2 ataques contra periodistas y medios".

Durante las palabras que dio en la SIP, Aristegui opinó que estas agresiones buscan "deliberadamente dañar" y "aniquilar" los ejes en los que se sostiene el periodismo: la confianza y la credibilidad. "No se deja pasar un solo día sin que sean lanzados, desde niveles muy altos, flechas envenenadas en contra de quien investiga, informa u opina diferente. Se trata desde el poder político de desacreditar sistemáticamente. Se trata de dañar moralmente a quien no resulta cómodo, al que pregunta, al que investiga, a los inquisitivos, a los que no se conforman con peroratas de presidentes".

"La proliferación de este tipo de gobiernos electos democráticamente, que una vez en el poder debilitan instituciones para concentrar el poder, inhiben libertades a punta de agresiones, generan autocensura, alientan discursos de odio, dividen y polarizan con cálculo político", resumió.

El año pasado, López Obrador arremetió directamente contra Aristegui, cuestionó su trabajo y la señaló de estar en contra suya. La periodista respondió que no está a favor ni en contra, y que su propósito es informar. Y CNN respondió en un comunicado que apoya el derecho de los periodistas a informar y lamenta los ataques que ocurrieron desde la presidencia de México a Carmen Aristegui y a quienes como ella ejercen la profesión con integridad y profesionalismo.