¿Qué es el truco de "skiplagging" que usan algunos pasajeros y por qué las aerolíneas lo detestan?

(CNN) -- ¿Qué harías para ahorrarte US$ 500 en un vuelo? Algunos viajeros recurren a una práctica conocida como "skiplagging" para lograrlo.



El "skiplagging", también conocido como "pasaje con ciudad oculta" o "pasaje de usar y tirar", es una forma que tienen algunos viajeros de sortear el sistema de reservas de las aerolíneas, a menudo poco intuitivo, y reducir así el precio de su viaje.

A veces, las aerolíneas cobran más por un vuelo directo que por un vuelo con una o más ciudades de conexión. En esta práctica, el viajero reserva un vuelo más barato con dos o más escalas en lugar de comprar el vuelo directo, más caro. Pero es una ciudad de conexión, no la ciudad final del vuelo, es el destino encubierto real del "skiplagger".

El "skiplagger" sale del aeropuerto en la ciudad de conexión. A las aerolíneas no les gusta esta táctica, por decirlo suavemente. Y los pasajeros que lo hacen pueden enfrentarse a sanciones de las compañías. Sin embargo, algunos pasajeros están dispuestos a arriesgarse.

La historia de una "skiplagger"

Amanda, una madre que trabaja en marketing en Texas, vuela a menudo y hace poco comenzó a llevar a cabo esta práctica. Aceptó hablar de sus experiencias de "skiplagging" si CNN Travel publicaba únicamente su nombre de pila.

Amanda dice que ha utilizado el "pasaje con ciudad oculta" unas 10 veces en los últimos dos años y calcula que ha ahorrado entre US$ 3.000 y 4.000.

"Creo que empecé hace unos dos años, después de la pandemia. Creo que en 2021 las compañías empezaron a subir los precios", explica Amanda. Haciendo skiplagging, "pago mucho menos, y lo hago constantemente".

Amanda dijo que normalmente lo hace en vuelos internacionales.

De momento, las aerolíneas no parecen haber detectado que Amanda incurre en esta práctica. ¿Le preocupa que la descubran más adelante?

"Espero que no, porque me ayuda mucho", dice. "Pienso volver a hacerlo a finales de mes" para un vuelo internacional.

Para que quede claro, el "skiplagging" no es un delito penal.

"No vas a ir a la cárcel", afirma Scott Keyes, fundador de la web de viajes Going. "Es algo que va contra el contrato de transporte de la aerolínea, lo que significa que lo consideran una violación de los términos y condiciones que aceptas cuando compras tu vuelo".

Y aunque las aerolíneas no pueden meter en la cárcel a los infractores, Keyes afirma que sí pueden tratar de desincentivar a los "skiplaggers", especialmente a los reincidentes más insolentes con duros castigos, como la pérdida de millas de viajero frecuente o incluso la prohibición de volar con la aerolínea.

Historia y funcionamiento del "skiplagging"

El "skiplagging" no es nuevo.

"De hecho, las agencias de viajes llevan muchos años utilizándolo como herramienta para ahorrar dinero a sus clientes", explica Phil Dengler, cofundador de la web de viajes The Vacationer, en una entrevista por correo electrónico.

Dengler afirma que el sitio web Skiplagged.com ha aumentado la concienciación sobre esta práctica en la última década.

"El término 'skiplagging' ha ido sustituyendo poco a poco al de 'pasaje de ciudad oculta' como el más utilizado para referirse a esta práctica".

Kathleen Bangs, expiloto de líneas aéreas y portavoz de FlightAware, dijo en una entrevista por correo electrónico que "se puede considerar el equivalente moderno del ghosting en un vuelo de línea aérea, porque el transportista te espera en el asiento que has comprado, pero nunca apareces".

Según Bangs, esta práctica no existe en los vuelos sin escalas, y expone una situación hipotética:

"Supongamos que quiero volar de Minneapolis a Miami, y la tarifa es de US$ 500. Entonces descubro que si reservo el vuelo de Minneapolis a Jacksonville, Florida, con escala o conexión en Miami, la tarifa es de solo US$ 350".

"En ese caso, podría reservar un vuelo solo de ida, llevar solo equipaje de mano y simplemente no embarcar nunca en el tramo Miami-Jacksonville del itinerario y voilá: estoy en Miami, donde quería estar en primer lugar, y me ahorré US$ 150 en el proceso".

Por qué las aerolíneas detestan el "skiplagging"

Las aerolíneas desprecian esta práctica. Dengler explica por qué.

"A las aerolíneas no les gusta el skiplagging porque les cuesta dinero. Los vuelos con conexiones suelen ser más baratos que los vuelos sin escalas porque las aerolíneas tienen un techo de precios más bajo para ellos", explicó.

"Saltarse el último tramo garantiza que el vuelo tendrá un asiento vacío que la aerolínea podría haber vendido por más dinero a alguien que quiera volar sin escalas. Aunque el avión será un poco más ligero, las aerolíneas han decidido que cualquier ahorro de combustible no compensa el precio de la venta del billete perdido.

"Además, la aerolínea sabe que usted iba en el primer vuelo y que está en el aeropuerto. Los agentes de la puerta de embarque pueden llamarle por su nombre o retrasar un poco el cierre de las puertas. Además de perder dinero, crea un estrés adicional para el personal de la aerolínea".

Según Keyes, las aerolíneas con modelos "hub-and-spoke" que operan vuelos a muchos destinos en todas las direcciones desde sus aeropuertos principales, suelen ser las más afectadas y, por tanto, las más preocupadas por el "skiplagging".

CNN Travel se puso en contacto con siete de las principales aerolíneas con este tipo de modelo para recabar sus comentarios: American, Delta y United en Estados Unidos, así como Air Canada, British Airways, Emirates (Dubai) y Lufthansa (Alemania).

Solo American proporcionó un comentario formal, en el que afirmaba: "La práctica del pasaje con ciudad oculta está prohibida por las Condiciones de Transporte de American y los acuerdos de agencia... Si un cliente, a sabiendas o no, compra un pasaje y no vuela en todos los segmentos de su itinerario, puede dar lugar a problemas operativos con las maletas facturadas e impedir que otros clientes reserven un asiento cuando puedan tener una necesidad urgente de viajar. Crear intencionadamente un asiento vacío que podría haber sido utilizado por otro cliente o miembro del equipo es un resultado totalmente negativo".

Air Canada, Delta y United respondieron remitiéndose a sus contratos de transporte. Emirates no hizo comentarios, y British Airways y Lufthansa no respondieron.

El Departamento de Transporte de EE.UU., que ha defendido los derechos de los pasajeros tras los problemas de cancelación de los últimos años, no se refirió específicamente al "skiplagging" cuando se le solicitaron comentarios, limitándose a declarar: "Como hemos demostrado a través de nuestros esfuerzos por hacer cumplir la ley, sensibilizar a la opinión pública y adoptar medidas reguladoras, la protección de los consumidores es una de las máximas prioridades del Departamento. Seguiremos examinando los motivos de preocupación y responderemos según proceda".

Keyes dijo que las aerolíneas tienen un delicado equilibrio al intentar tomar medidas enérgicas.

"Les preocupa que si lo convierten en un ejemplo demasiado grande, si lo ponen demasiado de relieve, pueda resultar contraproducente y hacer que más gente se entere de la forma en que algunas personas ahorran dinero en sus vuelos".

Consecuencias del "skipplagging"

Keyes dice que él mismo ha hecho skiplagging un par de veces, y señala al especialista en ética de The New York Times, que escribió una columna sobre esta práctica.

Dengler advierte que no hay que nadar en esas aguas.

"Aunque el skiplagging es una forma de ahorrar dinero en los vuelos, no lo recomiendo en la mayoría de las situaciones. Es demasiado complicado y estresante. Aunque probablemente puedas salirte con la tuya si lo haces con muy poca frecuencia, existe un riesgo real de que tu aerolínea te quite las millas, te obligue a pagar una diferencia de tarifa y te prohíba temporalmente volar".

De vuelta en Texas, Amanda está dispuesta a asumir los riesgos porque es la única forma que tiene de permitirse volar fuera del país con la frecuencia que necesita.

Los pasajes son ahora "tres, a veces cinco veces, más caros que hace dos o tres años. Así que a veces es imposible, ya sabes, seguir viajando".