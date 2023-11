Israel recibe la lista de rehenes que Hamas liberará este domingo

Se espera que un ciudadano estadounidense esté entre los rehenes liberados este domingo, según un funcionario israelí

Por primera vez desde que entró en vigor la tregua temporal entre Hamas e Israel, se espera que un ciudadano estadounidense esté en la lista de rehenes que serán liberados este domingo, dijo un funcionario israelí a CNN.

La Casa Blanca ya había expresado anteriormente su esperanza de que los tres ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes por Hamas fueran liberados durante la tregua.

Entre ellos se encuentran dos mujeres y una niña de cuatro años llamada Abigail Edan, quienes fueron tomadas cautivas en Gaza durante el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Un alto funcionario dijo que la administración de Biden tiene “razones para creer” que uno de los rehenes estadounidenses será liberado este domingo.

“Estamos tratando con Hamás. Estamos en una situación de "no confiar, pero verificar". Y por eso tenemos razones para creer que hoy habrá una liberación estadounidense”, declaró el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una entrevista para el programa State of the Union de CNN.