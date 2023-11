Paul Whelan dentro de la jaula de los acusados ​​durante una audiencia en un tribunal de Moscú el 23 de agosto de 2019. (Crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

(CNN) -- El estadounidense Paul Whelan, quien permanece encarcelado en Rusia, dijo que fue agredido por otro de los presos en su remoto campo de trabajo en Mordovia.

En una declaración de audio compartida a CNN, Whelan señaló que "fue agredido por un preso turco, de 50 años, que llegó recientemente a la cárcel y tiene inclinaciones antiestadounidenses".

Whelan relató que estaba trabajando en una fábrica en el campo este martes cuando el otro preso le golpeó la cara "con el puño cerrado" y luego trató de golpearlo "con la mano abierta".

"Me levanté para bloquear el segundo golpe, preocupado porque tenía unas tijeras afiladas en la mano que podían utilizarse como arma. Otros presos le impidieron seguir agrediéndome mientras yo abandonaba la zona, en busca de los guardias", explicó Whelan. "No hay guardias en la planta de la fábrica y me resultó bastante difícil encontrar personal penitenciario que me ayudara", añadió.

Whelan dijo que un médico de la prisión lo había atendido. Además, según Whelan, denunció el incidente al subdirector y "la prisión se está tomando en serio el incidente".

"Estoy pidiendo hablar con el fiscal para presentar cargos por la agresión", señaló.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a CNN que "están preocupados por los informes de que Paul Whelan fue agredido por otro preso en IK-17 el 28 de noviembre."

"La embajada de Estados Unidos en Moscú ha estado en contacto con Paul por teléfono y entendemos que está recibiendo tratamiento médico tras este incidente", dijo el portavoz.

"Pedimos a Rusia que se asegure de que Paul Whelan y todos los ciudadanos estadounidenses detenidos estén a salvo", añadió. "Instamos al Gobierno ruso a que garantice un trato justo y una atención médica adecuada a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia".

"Rusia debe liberar inmediatamente a Paul Whelan", continuó el portavoz.

La detención de Whelan en Rusia ha sido calificada de injusta por el Departamento de Estado de EE.UU. Lleva casi cinco años encarcelado en Rusia.

La agresión que denunció Whelan subraya las preocupaciones de su familia y de él mismo acerca de que cuanto más tiempo permanezca en prisión mayor riesgo correrá.

Whelan le dijo a CNN en octubre que presionó al secretario de Estado Antony Blinken en una llamada telefónica en agosto para asegurarse de que no lo dejaran atrás en Rusia nuevamente, y que le señaló “que dejarme aquí la primera vez puso un blanco en mi espalda y dejarme aquí la segunda vez básicamente firmó una sentencia de muerte”.

Según relató, Whelan también dijo a Blinken que “a menos que me regresen (a Estados Unidos), podría ser todo un desafío en el futuro, especialmente teniendo en cuenta mi edad y el tipo de trabajo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la salud y la seguridad”.

Whelan no fue incluido en el intercambio de prisioneros que liberó a sus compañeros estadounidenses detenidos injustamente Trevor Reed y Brittney Griner el año pasado. Los funcionarios estadounidenses han dicho que los rusos se negaron a incluirlo en esos intercambios por Konstantin Yaroshenko y Viktor Bout, respectivamente.