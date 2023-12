(CNN) -- Al menos una persona murió y más de 10 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en todo el noroeste del Pacífico de Estados Unidos este martes, mientras un fuerte río atmosférico empapa con más lluvias torrenciales la región por la que ya cayeron ríos atmosféricos en ocasiones anteriores.

Los equipos de emergencia de Portland, Oregón, no pudieron rescatar este lunes a un hombre que fue arrastrado por un arroyo desbordado. El cuerpo del hombre fue recuperado de Johnson Creek más tarde este lunes, dijo a CNN un asistente de la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah.

Los investigadores tratan de determinar cómo el hombre terminó en el agua de movimiento rápido.

Más de 200 milímetros de lluvia cayeron en la región en las últimas 24 horas y los ríos empiezan a subir a nivel de inundación, con varios ríos que se prevé que alcancen niveles de inundación importante en las próximas 24 horas.

En Washington, los ríos Skagit y Snoqualmie son especialmente preocupantes, ya que se prevé que ambos inunden carreteras, granjas e incluso algunas zonas residenciales. Los niveles de agua en partes del río Skokomish en el oeste de Washington subieron a nivel de inundación moderada la mañana de este martes y el río Grays en el sur de Washington se disparó a nivel de inundación mayor.

Las inundaciones obligaron a cerrar carreteras en Washington este martes. Al menos un conductor fue rescatado después de conducir su coche en las aguas de inundación en una carretera del condado de Snohomish.

