Trump enfrenta 4 cargos por interferencia en las elecciones de 2020 2:19

(CNN) -- La Corte Suprema de Colorado hizo historia este martes con un fallo sin precedentes que congela en seco que el expresidente Donald Trump no es constitucionalmente elegible para postularse en 2024 porque la prohibición de la 14a Enmienda de que los insurrectos ocupen cargos públicos cubre su conducta el 6 de enero de 2021.

La decisión 4-3 elimina a Trump de las elecciones primarias republicanas en Colorado, que están programadas para el Súper Martes a principios de marzo. Sin embargo, los jueces de Colorado suspendieron su fallo para que Trump pueda apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que incluso podría preservar su lugar en la boleta primaria del estado si la apelación no se resuelve rápidamente.

En muchos sentidos, el fallo histórico responsabiliza a Trump por intentar anular las elecciones de 2020 y proporciona un castigo político por su comportamiento antidemocrático. El fallo también es una reivindicación masiva para los grupos liberales y eruditos constitucionales de todo tipo que defendieron tales demandas de la 14ª Enmienda a pesar de sus pocas probabilidades.

Pero Trump dominó el arte de convertir los reveses legales en rebotes electorales. Hoy ya está en una posición más fuerte para vencer al presidente Joe Biden que hace un año, antes de que fuera acusado penalmente en cuatro jurisdicciones. Y él y sus aliados republicanos se pusieron manos a la obra el martes por la noche, jugando la carta de víctima y criticando el fallo.

Estas son las conclusiones clave de la decisión y lo que viene después:

Trump participó en una insurrección, dice un tribunal

El máximo tribunal de Colorado confirmó las conclusiones del juez de primera instancia de que el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección y que Trump “participó” en esa insurrección.

Estos son obstáculos legales clave que los oponentes debían superar antes de que Trump pudiera ser eliminado de cualquier votación, en gran parte porque el texto de la 14ª Enmienda en realidad no define una “insurrección” ni explica lo que significa “participar en” una insurrección.

Los jueces también confirmaron la decisión de que el discurso de Trump del 6 de enero en el Elipse no estaba protegido por la Primera Enmienda. Trump impulsó sin éxito este argumento en los tribunales estatales y federales, que determinaron que incitó a la violencia cuando dijo a sus partidarios que “caminaran hasta el Capitolio” y “lucharan como el infierno” para “recuperar nuestro país”.

“El presidente Trump incitó y alentó el uso de la violencia y acciones ilegales para interrumpir la transferencia pacífica del poder”, escribieron los jueces en la opinión mayoritaria de 134 páginas.

La 'prohibición insurreccional' sí se aplica a Trump

Los magistrados rompieron con la jueza de primera instancia en un tema clave , revocando su controvertida decisión de que la “prohibición insurreccional” se aplica a todos los cargos excepto a la presidencia.

La sección 3 de la 14ª Enmienda dice que los insurrectos que rompen el juramento no pueden servir como senadores, representantes, electores presidenciales, “ni ocupar ningún cargo, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier estado”. Pero no menciona la presidencia.

Esta vaguedad textual es la razón por la que el juez de primera instancia mantuvo a Trump en la boleta electoral de 2024. Pero el tribunal superior no estuvo de acuerdo. Y este fue el eje de su decisión de descalificar a Trump.

"Parece más probable que la Presidencia no esté incluida específicamente porque es evidentemente un 'cargo'", dijo el tribunal, añadiendo que "la conclusión de que la Presidencia es algo más que un cargo 'bajo' los Estados Unidos es fundamentalmente está en desacuerdo con la idea de que todos los funcionarios del gobierno, incluido el presidente, sirven a 'nosotros, el pueblo'”.

La Corte Suprema de Estados Unidos tendrá la última palabra

Todo el mundo sabe que esta no es la última palabra. El caso se dirige a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Nadie sabe cómo manejarán el caso los jueces. ¿Qué tan rápido decidirán aceptar la apelación? ¿Realizarán alegatos orales? ¿Qué tan rápido emitirán una decisión final? Las respuestas a estas preguntas tendrán implicaciones para el calendario político, ya que los caucus de Iowa darán inicio a la temporada de primarias del Partido Republicano en menos de un mes.

Con la maravilla saliendo de Colorado, la dinámica cambió. Trump ahora está en el lado perdedor del caso y necesita que el máximo tribunal del país le devuelva su lugar en la boleta. Eso significa que pedirá a la Corte Suprema de Estados Unidos –con su supermayoría conservadora y con tres jueces que él nombró– que mantenga viva su campaña.

"Esta es una decisión extraordinaria y sin precedentes", dijo Derek Muller, experto en derecho electoral de la Facultad de Derecho de Notre Dame, quien presentó un escrito en el caso que proporcionó un análisis legal de las cuestiones clave en cuestión, pero se mostró neutral sobre la elegibilidad de Trump.

"Pone en grave peligro legal toda la campaña electoral de Trump", añadió. “Y se le pedirá a la Corte Suprema que escuche este caso que altera las elecciones, algo que estoy seguro tiene pocas ganas de escuchar”.

Fallo en pausa es una buena noticia para Trump

El fallo decía que si Trump apela ante la Corte Suprema antes del 4 de enero, lo cual es casi seguro, entonces la decisión se suspenderá hasta que el tribunal más alto del país anuncie si aceptará el caso y, si lo hace, hasta que emita su fallo.

El 4 de enero es un día antes de que la ley estatal exija que la Secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, certifique la lista de candidatos para las primarias presidenciales republicanas del 5 de marzo.

Griswold, una demócrata dijo que cree que Trump incitó a la insurrección, pero no tomó una posición sobre la elegibilidad de Trump bajo la 14ª Enmienda. Este martes dijo en el programa "Anderson Cooper 360" de CNN que "seguirá cualquier decisión judicial que se adopte".

Los jueces de Colorado dijeron que Griswold “seguirá obligado a incluir el nombre del presidente Trump en la boleta primaria presidencial de 2024 hasta que reciba cualquier orden o mandato de la Corte Suprema”. Entonces, incluso si permanece en la boleta primaria y gana la nominación del Partido Republicano, eso significa que aún podría ser descalificado para las elecciones generales, y todos los demás estados estarán observando cómo se desarrolla.

Los disidentes ofrecen un camino hacia la victoria de Trump

Los disidentes de la corte profundamente dividida 4-3 ofrecen algunas bases legales para que Trump anule el histórico fallo cuando inevitablemente apele ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un juez concluyó que un candidato no debería ser descalificado en virtud de la 14ª Enmienda si no ha sido condenado por insurrección, que es un delito federal. (Trump enfrenta otros cargos por delitos graves, pero no de insurrección, en su caso de subversión electoral federal). Otro juez planteó preocupaciones sobre el debido proceso y dijo que solo el Congreso tiene el poder de hacer cumplir la prohibición. Trump planteó previamente algunos de estos argumentos en el caso.

Aunque Trump ha criticado al tribunal de siete miembros por tener únicamente personas designadas por demócratas, su equipo también está aceptando a los disidentes. Los temas de conversación que circularon la campaña de Trump el martes destacaron un comentario mordaz del juez Carlos Samour.

“He estado involucrado en el sistema de justicia durante treinta y tres años y lo que ocurrió aquí no se parece a nada que haya visto en un tribunal”, escribió Samour en su disidencia.

Los jueces de Colorado sabían que la historia estaba mirando

La opinión mayoritaria reconoció de entrada que el caso los obligó a “viajar en territorio inexplorado” y que el caso “presenta varias cuestiones de primera impresión”.

De hecho, los jueces nunca intervinieron en estas cuestiones porque nunca lo necesitaron. Nunca antes había existido ni siquiera una remota posibilidad de que un presidente convertido en insurreccional se postulara nuevamente para un cargo. El caso constituye otro recordatorio solemne de cómo Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente que intenta permanecer en el poder después de perder.

"No llegamos a estas conclusiones a la ligera", escribió la mayoría. “Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. Asimismo, somos conscientes de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin miedo ni favoritismo, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos”.

Devan Cole, Holmes Lybrand y Alayna Treene de CNN contribuyeron a este informe.