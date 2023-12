Una corte federal suspendió la prohibición del Apple Watch a la espera de la apelación

¿Por qué Apple ya no puede vender sus nuevos Apple Watch en EE.UU.? 1:39

Washington (CNN) -- Una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente la prohibición de importar los últimos relojes inteligentes de Apple mientras el litigio sobre patentes sigue su curso en el sistema judicial.

Apple presentó este martes su recurso de urgencia —una apelación— contra una resolución de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (ITC, por sus siglas en inglés) que entró en vigor esta semana. Esa orden de la ITC impedía a Apple importar a Estados Unidos el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2, entre otros modelos más recientes, porque violan patentes registradas a nombre de otra empresa.

La Casa Blanca de Biden tenía hasta el final del día de Navidad para anular la prohibición, pero la oficina de la Representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, confirmó este martes en un comunicado que la Casa Blanca no intervendría.

El bloqueo temporal de la orden de la ITC por parte de la corte de apelaciones permitirá al departamento de Aduanas de EE.UU. estudiar el rediseño de Apple de los modelos de Apple Watch infractores, un arreglo que se espera que tenga lugar antes del 12 de enero. En la moción de este martes, la empresa dijo que podría "sufrir daños irreparables" si se mantiene la prohibición mientras dure la apelación.

Apple ya había retirado de su tienda en línea los modelos de reloj infractores, y las Apple Store abrieron este martes sin existencias de ninguno de los últimos relojes de gama alta. El Apple Watch SE más barato, que no formaba parte de la sentencia, sigue a la venta, pero la prohibición afecta al Apple Watch Series 6 y posteriores, y a todos los modelos de Apple Watch Ultra.

En octubre, la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó que Apple violaba la patente de un oxímetro de pulso, que utiliza tecnología basada en la luz para leer los niveles de oxígeno en sangre. Masimo, fabricante de dispositivos médicos, es titular de la patente en cuestión.

Pero la prohibición afectaba a las importaciones, no a las ventas. Las tiendas de terceros siguieron vendiendo los últimos modelos del Apple Watch incluso después de que entrara en vigor la prohibición: Best Buy seguía vendiendo el Apple Watch en varios colores, a partir de US$ 399. Target comenzó a liquidar ciertos colores del Apple Watch Series 9. Walmart también sigue vendiendo los dos últimos modelos. En Amazon, para la tarde de este martes, cuatro colores quedaban en inventario para Apple Watch Series 9 con un estuche y una correa deportiva.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre si el Apple Watch volvería a estar a la venta en sus tiendas.

Sin embargo, con la suspensión de emergencia de este miércoles, Apple obtuvo una prórroga inicial que allana el camino para seguir vendiendo sus relojes inteligentes de gama alta, incluso mientras impugna la decisión de la ITC en los tribunales. La orden de este miércoles del Circuito Federal ordena a la ITC que no aplique su prohibición "hasta nuevo aviso mientras el tribunal considera la moción de suspensión pendiente de apelación".

Masimo declinó hacer comentarios.