Una primera versión del Mickey Mouse de Disney será de dominio público desde el 1 de enero

El animador y productor estadounidense Walt Disney dibujando Mickey Mouse Steamboat Willie Ca 1943. (Foto 12/Alamy Stock Photo)

(CNN) -- En apenas dos días, una primera versión del personaje más icónico de Disney pasará a ser de dominio público por primera vez.

Durante casi un siglo, la imagen de Mickey Mouse ha estado ligada a la marca Walt Disney Company, pero el 1 de enero de 2024 expirarán los derechos de autor de Disney sobre "Steamboat Willie", el primer cortometraje de Walt Disney protagonizado por Mickey Mouse.

Eso significa que una de las primeras versiones de la compañía de su querido roedor estará disponible para uso público.

"Steamboat Willie" contra el Mickey moderno

"Steamboat Willie" se estrenó en 1928 y ayudó a lanzar a Mickey Mouse y Walt Disney a la fama. Dado que la ley de derechos de autor de Estados Unidos —actualizada por última vez por el Congreso en 1998— permite que los mismos se mantengan durante 95 años, el derecho exclusivo de Disney sobre el personaje está a punto de terminar.

Mickey no es el único personaje clásico que ha pasado al dominio público en los últimos años. El 1 de enero de 2022 también expiraron los derechos de autor del personaje original de Winnie the Pooh de A. A. Milne. Eso ha abierto la puerta a interpretaciones más creativas del osito de peluche antropomórfico, incluida la película de terror de 2023 "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

¿Veremos también reinventada a la mascota del ratón de Disney? Stacey Lee, profesora de la Johns Hopkins Carey Business School, dijo que es posible, pero con salvedades.

"Puedes tomar a 'Steamboat Willie' y hacer lo que quieras con él", dijo.

"Sin embargo, Mickey Mouse, como tradicionalmente lo pensamos, tiene una marca registrada, por lo que sigue siendo en gran medida propiedad de Disney".

Existen diferencias entre el Mickey de 1928 y la mascota actual de la empresa. El Mickey de "Steamboat Willie" carece de los guantes y zapatos de gran tamaño del Mickey actual, y sus ojos son pequeños óvalos negros sin pupilas.

En una declaración a CNN, un portavoz de Disney dijo que la versión moderna de Mickey no se verá afectada por la expiración de los derechos de autor.

"Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje Steamboat Willie de 1928, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor de la película Steamboat Willie", dijo el portavoz.

"Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador global de Walt Disney Company en nuestras narraciones, atracciones de parques temáticos y productos".

Disney no renuncia a su famoso ratón

Debido a la marca registrada de la compañía en versiones posteriores de Mickey Mouse, tampoco veremos a Mickey como mascota de otra compañía, dijo Lee.

"Al igual que Nike Swoosh y Tiffany Blue, Disney es dueño de Mickey", dijo Lee. "No se puede utilizar de forma tan reconocible para publicidad".

A pesar de la expiración de los derechos de autor, adoptar al famoso ratón de Disney puede resultar "algo complicado", dijo Lee. "Si sienten que estás diluyendo su marca, si sienten que estás empañando su marca, será problemático y te demandarán".

Sin embargo, existen algunas excepciones al estricto control de Disney sobre su afable ratón. Incluso la versión más moderna de Mickey Mouse se puede mostrar con fines educativos, sátira o parodia, dijo Lee.

El portavoz de Disney confirmó a CNN que la compañía planea ser proactiva en la protección de su marca.

"Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para protegernos contra la confusión de los consumidores causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos", dijo el portavoz.