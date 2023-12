Opinión: Soy un ex rehén. Esto es lo que pensé cuando vi a Hamas liberar rehenes

Israel propone una pausa en los combates a cambio de rehenes 2:53

Nota del editor: Ana Diamond trabaja con el Laboratorio de Extremismo y Desinformación de Oxford y Red Team Network en OpenAI. También es cofundadora de la Alianza contra la toma de rehenes por parte del Estado y ha soportado más de 200 días en régimen de aislamiento como rehén en Irán entre 2016 y 2018. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lea más opinión en CNN.

(CNN) -- En el verano de 2014, cuando tenía 19 años y era estudiante universitaria en Londres, viajé a Irán para visitar a unos familiares. En aquel momento yo era ciudadano de Irán, Finlandia y el Reino Unido. Poco después de mi llegada, me preguntaron sobre mi participación en la política local británica como joven conservadora, así como sobre mis viajes tanto a Estados Unidos como a Israel como estudiante de intercambio. Aunque no estaba involucrada ni interesada en los asuntos iraníes, ahora me percibían como “un infiltrada”, me trataban como una amenaza a la seguridad nacional y me decían que no podía salir del país.

En 2016, fui arrestada por cargos falsos de espionaje para el MI6 y supuesta “infiltración” del sistema político iraní. Detrás de estas ridículas acusaciones de seguridad nacional, Irán estaba cometiendo el delito de toma de rehenes al utilizarme a mí –y a varios otros iraníes con doble nacionalidad– como peón político en sus tangos diplomáticos con Occidente.

El entorno hostil en el que mis captores me retuvieron en la prisión de Evin tenía como objetivo desempoderarme y deshumanizarme por completo; Con frecuencia me amenazaron con ejecutarme, privarme del sueño, abandonarme sin comida en mi celda solitaria y colocarme en posiciones estresantes como castigo. Esto significaba que no tenía más remedio que obedecer las reglas de mis captores o sufriría.

Cuando llegó el día de mi liberación, mis captores no quisieron informarme. La incertidumbre y la imprevisibilidad del cautiverio fueron parte de la tortura psicológica infligida. Querían ejercer poder y control sobre nuestros destinos hasta el último minuto del cautiverio. Durante mi traslado fuera de prisión, no tenía idea de adónde me llevaban. De hecho, dada la cantidad de amenazas que sufría con frecuencia, a menudo me paralizaba el miedo de que me pudieran atacar o matar en cualquier momento.

En las últimas semanas se renovaron los esfuerzos por detener los combates entre Israel y Hamas a cambio de la liberación de los rehenes en poder del grupo militante palestino. Como alguien que conoce de primera mano el tormento de ser cautivo, aunque en circunstancias diferentes, espero fervientemente que las partes lleguen a un acuerdo para liberar a más personas retenidas y encontrar una solución permanente a la guerra en Gaza. Pero también espero que cuando lo hagan, las redes sociales no vuelvan a estar inundadas de desinformación y propaganda pro-Hamas que sugieran que los israelíes secuestrados fueron tratados bien por el grupo militante.

Mientras 105 rehenes eran liberados lentamente durante la pausa en los combates a finales de noviembre, un fenómeno particularmente inquietante llamó mi atención mientras examinaba las redes sociales: la cruda negación, incluso la eliminación, de las atrocidades de Hamas hacia sus rehenes en Gaza. Implicaba la participación activa en línea de lo que podría describirse mejor como publicidad pro-Hamas al compartir imágenes de rehenes israelíes que parecían sonreír , intercambiar palmas , saludar y, en ocasiones, incluso expresar gratitud a sus captores.

Estas imágenes, insistieron los simpatizantes de Hamas , eran prueba de que los rehenes habían sido tratados decentemente y que agradaban a sus guardias de Hamas. Un usuario de X (anteriormente Twitter) escribió : “[Los rehenes] estaban pasando el mejor momento de sus vidas”; otro comentó que “los trataron bien”. Esto me parece muy difícil de creer, sobre todo porque ha habido casos en los que los rehenes se han arriesgado a intentar escapar de sus captores, solo para ser trágicamente asesinados por error por las Fuerzas de Defensa de Israel. Además, los desgarradores detalles compartidos por familiares de rehenes liberados hablan de palizas , hambre y falta de atención médica adecuada.

Como ex rehén del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), me consternó ver las narrativas virales engañosas difundidas sobre los rehenes israelíes en las redes sociales. Irán es el país que estableció el plan para la toma de rehenes deshonestos cuando estudiantes islamistas tomaron como rehenes a más de 50 miembros del personal de la embajada de Estados Unidos después de la Revolución iraní de 1979, y como era de esperar, ahora está financiando a Hamas .

Es cierto que los tomadores de rehenes tienen buenas razones para mantener con vida a sus prisioneros: pueden obtener un precio más alto por su liberación. Si bien es peligroso idealizar las acciones de Hamas como humanas, el hecho de que el valor de los rehenes resida en su bienestar significa que sus condiciones externas pueden parecer relativamente adecuadas . Pero incluso si no hay signos explícitos de abuso físico, los rehenes pueden tardar años en superar las repercusiones psicológicas del terror y la conmoción . Destacados psiquiatras han señalado la necesidad de un tratamiento exhaustivo para el trauma experimentado por los rehenes liberados del cautiverio en Gaza.

Pero es tremendamente problemático interpretar algún significado en un momento orquestado de liberación cuando los rehenes todavía estaban bajo control de Hamas. En estos tiempos políticamente precarios, nuestros paisajes de redes sociales se han transformado en zonas de guerra virtuales. Es imperativo reconocer que cada liberación de rehenes sirve como una oportunidad fotográfica cuidadosamente seleccionada para Hamas y para que entendamos cuál es la experiencia real de los rehenes en estas circunstancias.

Gran parte de las imágenes que muestran a los rehenes fueron filmadas y difundidas selectivamente por las Brigadas Al-Qassam , el ala militar de Hamas, lo que confirma aún más las afirmaciones de que estos rehenes están siendo explotados con fines propagandísticos . Cualquiera que mire las imágenes de los rehenes en Gaza debería comprender que, todavía rodeados de militantes armados en Gaza, poseían una agencia mínima y derechos limitados al libre albedrío.

Al ver cómo se desarrollaba esto, recurrí a X para ofrecer mi perspectiva personal sobre el impacto psicológico del atrapamiento traumático en situaciones de rehenes, recibiendo alrededor de 2,5 millones de visitas en 24 horas. Como ex rehén y experto capacitado en el análisis de la guerra de información, era importante para mí contrarrestar las narrativas en línea que irresponsablemente buscaban abrazar el virtuosismo de Hamas.

En una situación en la que toda tu vida depende del capricho de tu captor y hay una gran imprevisibilidad en su próximo movimiento, nuestro cerebro, que está diseñado para garantizar nuestra supervivencia, hará lo que sea necesario para minimizar el riesgo de daño , incluido el apaciguamiento. o incluso colaboración. No es casualidad que la prisión de Evin sea conocida por obtener confesiones falsas de los detenidos.

Una vez que finalmente me dieron de alta en 2018, me sometí a una extensa terapia y rehabilitación durante cientos de horas. Pero sigo soportando a diario las cicatrices físicas y psicológicas de esos cuatro años en Irán. Como sobreviviente de un trastorno de estrés postraumático duradero, mis señales de lucha/huida/congelación se disparan a la velocidad del rayo y lucho por volver a mi estado normal. Por ejemplo, en un momento dado, mi corazón puede acelerar hasta 270 latidos por minuto y permanecer así durante horas, hasta que se disipa por sí solo, con medicación o con cardioversión eléctrica.

Así como es incorrecto hacer suposiciones sobre la apariencia física y el bienestar de los rehenes luego de su liberación, también es incorrecto interpretar decisiones sobre si están hablando públicamente o no, como también lo hicieron algunos en las redes sociales. Los rehenes liberados pueden optar por guardar silencio para evitar poner en peligro a los que permanecen cautivos, por ejemplo.

En mi caso, me abstuve de hablar públicamente durante el primer año después de mi liberación porque mis padres todavía estaban cautivos en Irán; Me preocupaba que cualquier declaración que hiciera pudiera haber sido utilizada en su contra. Finalmente, los dejaron ir y lograron regresar al Reino Unido, aunque llevó más de un año de negociaciones y, en última instancia, la confiscación de aproximadamente £5,5 millones ($7 millones) de sus activos por parte del IRGC como forma de pago de rescate.

Dadas estas realidades, los comentaristas sensacionalistas que restan importancia a la terrible experiencia de los rehenes o brindan a Hamas una plataforma igualitaria para las relaciones públicas positivas, están incurriendo en un comportamiento irresponsable que podría poner en peligro a quienes aún están detenidos. La publicidad puede alentar a Hamas y sus grupos militantes afiliados a continuar creando propaganda a expensas de la privacidad y la dignidad de las víctimas –o peor aún, incitar nuevos incidentes de toma de rehenes.

Algunos pueden negar el carácter de víctimas de los rehenes para enfatizar los horrores experimentados por los civiles palestinos en Gaza. Dado que el número de muertos reportado por el Ministerio de Salud controlado por Hamas supera los 20.000 en Gaza, las vidas de 129 rehenes pueden parecer insignificantes en comparación.

Pero quienes profesan integridad moral deben resistir la tentación de realizar comparaciones superficiales basadas únicamente en números. Aceptar y empatizar con el sufrimiento de un grupo no niega el sufrimiento del otro, aunque la devastación y la rabia que sentimos, alimentadas por la desinformación en línea y las muertes transmitidas en vivo, a menudo pueden nublar nuestra capacidad de ver esta verdad.

Al mismo tiempo, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece más inclinado a continuar el ataque de las FDI contra Gaza –eligiendo la destrucción a la precisión– en lugar de priorizar las negociaciones para el regreso seguro de sus propios ciudadanos.

Con más de 100 rehenes estimados todavía esperando su liberación por parte de Hamas en medio del deterioro del panorama político, existe la urgencia de restaurar la humanidad y la libertad de las personas arrancadas de sus hogares y arrastradas a través de túneles a punta de pistola. La preservación de nuestra empatía y verdad compartidas será la prueba definitiva de cómo manejamos el conflicto que enfrentamos.