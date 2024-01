Tormenta invernal en EE.UU.: lluvias torrenciales, fuertes vientos y la primera nevada de la temporada este fin de semana

(CNN) – Hasta la mañana de este jueves, la mayor probabilidad de nevadas importantes se registraba en zonas del interior del noreste, incluidos el centro de Pensilvania y el sureste del estado de Nueva York, así como el sur y el centro de Nueva Inglaterra.

Eso significa que ciudades como Washington, DC, Baltimore y Nueva York, todas ellas esperando casi dos años para recibir una pulgada de nieve en un día calendario, podrían perderse la nieve y, en cambio, experimentar más lluvia, una combinación de precipitaciones invernales o ambas.

Pero solo 80 kilómetros podrían separar las áreas que experimentan fuertes nevadas de aquellas que experimentan precipitaciones mixtas o solo lluvia, lo que significa que pequeños cambios en la trayectoria y el momento final de la tormenta marcarán una gran diferencia.

Independientemente de los totales de nieve final de la tormenta, este fin de semana se avecina una tormenta invernal impactante capaz de interrumpir los viajes. Proviene de una trayectoria de tormenta activa en el Pacífico típica de un invierno de El Niño, que enviará una serie de tormentas en todo Estados Unidos hasta la próxima semana.

El sistema responsable del posible tiempo invernal cruzará primero la mitad sur de los EE. UU. hasta el viernes, antes de descender hacia el este durante el fin de semana.

En gran parte del sur y sureste esto significará una lluvia fría a medida que la tormenta aproveche la humedad del Golfo de México. Luisiana y Mississippi, que todavía sufren sequía después de un verano de calor extremo y falta de lluvia, están en el blanco de lo que sería una lluvia en gran medida beneficiosa.

Las lluvias comenzarán el jueves por la noche en el centro de Texas y avanzarán con la trayectoria de la tormenta hacia el este, invadiendo el sureste y partes del Atlántico medio. Esta tormenta podría causar problemas de inundaciones en el sur, sobre todo en las zonas empapadas a principios de semana, pero su naturaleza de rápido movimiento debería limitar el potencial de repetidas rondas de lluvia.

A continuación, la tormenta se dirigirá hacia el norte en el Atlántico medio el sábado arrojando fuertes lluvias y lluvia helada en partes del sur de los Apalaches y el Piamonte. El principal evento de nieve en el noreste será el sábado por la noche y el domingo, cuando la tormenta atraviese la zona y luego se aleje de la costa.

También son posibles fuertes vientos, cuya magnitud exacta en zonas específicas también dependerá de la trayectoria y la intensidad de la tormenta.

A pesar de las menores probabilidades de nieve, si cayera incluso una pulgada en las principales ciudades a lo largo del corredor de la I-95, se pondría fin a importantes rachas sin nieve para algunas que se han prolongado durante casi dos años.

La ciudad de Nueva York ha esperado casi 700 días para ver una pulgada de nieve en un solo día del calendario. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en 2023 sólo cayeron 5 cm en Central Park, lo que lo convierte en el año natural con menos nieve de la historia. Lo mismo ocurrió en Filadelfia y en el aeropuerto internacional Dulles de Washington DC.

No es que el noreste se haya quedado sin precipitaciones. A mediados de diciembre, una poderosa y mortal tormenta costera dejó sin electricidad a cientos de miles de personas y provocó graves inundaciones en toda la región.

December 2023 was the warmest December on record for the Contiguous U.S. by a wide margin using Prism Climate Group data. It was 0.67°F (0.37°C) warmer than December 2021. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nhRL9j0O4G

— Brian Brettschneider (@Climatologist49) January 1, 2024