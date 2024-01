Así fueron los premios Globos de Oro 2024: ganadores y discursos

¿Quién es Jo Koy, el presentador de esta noche de los Globo de Oro?

Al comediante Jo Koy se le pidió que fuera el anfitrión de los Globo de Oro hace menos de tres semanas. No hace falta decir que el comediante no tuvo mucho tiempo para prepararse para el evento de esta noche, el inicio no oficial de la temporada de premios de Hollywood.

"Mentiría si dijera que no estaba nervioso", dijo Koy a CNN, apenas tres días antes del gran espectáculo. "Cuando siento esta energía nerviosa, me emociono y no puedo esperar para salir".

Conocido por sus especiales de stand-up de Netflix y sus giras de comedia con entradas agotadas, Koy está lejos de ser un novato. Pero tres décadas después en su carrera, los Globo son su escenario más importante.

Para Koy, el evento no es sólo una noche monumental para él: es un momento importante para toda su comunidad. Como primer presentador filipinoestadounidense de los Globo de Oro, Koy siente un enorme orgullo.

“Una cosa es decir que soy filipino. Pero no sólo eso: sólo una persona de color. Otro. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Yo soy el otro. Y quiero aprovechar ese momento porque es inspirador”, dijo Koy. "Cuando tienes a alguien que te representa y ves un programa como este cuando eras niño, te preguntas: '¿Es posible para mí hacerlo?'", añadió. “Cuando salgo, dices: 'Sí, es posible'. Aquí estoy. Lo estoy haciendo".

Los Globo de Oro son conocidos como la fiesta más grande de la temporada de premios, y Koy dijo que planea darle un tono optimista a su monólogo para preparar el escenario para una noche de celebración, particularmente después de que Hollywood acaba de regresar a la normalidad después de sufrir una gran huelga.

"Estamos de regreso, estamos felices, vamos a celebrar", dijo. Hablando de las celebridades que estarán en la sala, agregó: “Algunos de ellos estarán borrachos y todo será capturado en vivo. Vamos a divertirnos un poco".

Koy le dijo a CNN que habló por teléfono con Chris Rock, quien le dio algunos consejos como presentador en Hollywood. Pero quizás el mejor consejo sea el de ser él mismo. Koy, cuya comedia puede ser obscena y no ajustarse exactamente a los estándares de transmisión, bromeó cuando le preguntaron sobre la adaptación de su estilo de comedia para una transmisión familiar de CBS.

“Es en vivo… No hay margen de error. Creo que tengo un retraso de 7 segundos”, dijo Koy. "¡Simplemente deshazte de las malas palabras y diviértete!"