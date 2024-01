ANÁLISIS | Grandes conclusiones de los Globo de Oro 2024: 'Succession', 'Oppenheimer', 'Poor Things' y la carrera a los Oscar

"Barbie" es reconocida en los Globo de Oro 1:03

(CNN) -- Más allá del aspecto práctico de los premios Globo de Oro, que hicieron avanzar a "Oppenheimer" (especialmente) y "Poor Things" en sus campañas para los Oscar, e iniciaron la gira de despedida de "Succession", la ceremonia televisada de este domingo reforzó la noción de que a Hollywood le cuesta abandonar a quienes le prodigan honores.

Aunque se trata de la 81ª edición de los Globo de Oro, las comparaciones con ceremonias anteriores deben ir acompañadas de un asterisco. Ello se debe a los cambios radicales que ha experimentado la organización de los premios, que dejó atrás a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), plagada de escándalos, y estableció un grupo de votación revisado y ampliado bajo la nueva dirección de Dick Clark Productions.

Es cierto que no todo el mundo recibió el aviso, ya que tres de los ganadores dieron las gracias a la HFPA, mientras que Robert Downey Jr. hizo la referencia más abierta al escándalo por parte de los galardonados, agradeciendo a los Globo de Oro la limpieza de sus actos.

Dicho esto, después de mantenerse al margen de la ceremonia, que abandonó brevemente la televisión y pasó este año de la NBC a la CBS, Hollywood volvió a acudir en masa y los mejores talentos llenaron el Hotel Beverly Hilton. El tono, sin embargo, fue algo apagado, a pesar de un claro deseo de reforzar la reputación de los Globo de Oro como una fiesta, más que los premios de la Academia, y la voz en off del locutor bromeando: "Los censores estarán a la espera".

No hicieron falta, y tampoco hubo muchas declaraciones políticas. La noche tuvo un comienzo incómodo del que nunca se recuperó del todo: el material de stand-up del anfitrión Jo Koy cayó de golpe, lo que subraya por qué los comediantes y otros talentos no hacen fila para aceptar estas actuaciones en la era moderna.

A pesar de la agitación que rodea a los Globo de Oro, estructuralmente lograron algo que los Oscar han intentado hacer pero no han podido: crear una categoría para incluir películas que lograron el éxito de taquilla (más de US$ 150 millones en todo el mundo), que han encontrado escasas nominaciones en los últimos años.

"Barbie", la película más taquillera del año, ganó este premio inaugural, dando a la directora Greta Gerwig, la estrella Margot Robbie y compañía la oportunidad de saludar, al tiempo que Billie Eilish conseguía una segunda estatuilla a la mejor canción. Los premios de la Academia lanzaron un plan similar de "película popular" en 2018 con la esperanza de aumentar las audiencias, antes de que su junta rechazara la idea. ("Barbie" es distribuida por Warner Bros, que al igual que CNN es una unidad de Warner Bros. Discovery).

La otra mitad del monstruo de la taquilla "Barbenheimer" tuvo la mejor noche en cuanto a premios, aumentando su estatus en un año de Oscar muy abierto. Las cinco victorias de la película incluyeron a Downey, Cillian Murphy en el papel principal, la partitura musical y el director Christopher Nolan, que recibió su primer Globo de Oro tras seis nominaciones. Nolan dio las gracias al estudio, Universal, por ver "potencial en un material muy desafiante", transformando una epopeya histórica de tres horas sobre la bomba nuclear en una sensación comercial.

La extravagante "Poor Things" también recibió un impulso: ganó mejor película musical o de comedia y su estrella Emma Stone también se llevó un premio. Entre otros galardones de actuación, Lily Gladstone se llevó el único Globo de Oro para "Killers of the Flower Moon", del director Martin Scorsese, en un reconocimiento histórico a un actor nativo-americano; y Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph ganaron por "The Holdovers".

Históricamente, la HFPA ha dado a sus selecciones un fuerte sabor internacional, una tendencia que parece sobrevivir a los cambios de sus miembros. Así, la francesa "Anatomy of a Fall" obtuvo el premio al mejor guion, la japonesa "The Boy and the Heron" se hizo con el galardón a la mejor película de animación y Ricky Gervais (uno de los anfitriones de los Globo de Oro en el pasado) ganó un premio de nueva creación para los especiales de monólogos.

En televisión, la última temporada de "Succession" (otra serie de Warner Bros. Discovery) se preparó para los Emmy de la semana que viene con cuatro premios, más que ninguna otra serie, incluido el de mejor serie dramática y premios para sus protagonistas Sarah Snook, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen. También arrasaron la serie limitada "Beef" y la comedia "The Bear", con tres cada una.

Los Globo de Oro siempre han premiado tanto al cine como a la televisión, aunque su ubicación en el calendario, durante el periodo previo a los Oscar, ha hecho que tradicionalmente sea el programa más seguido como indicador de las películas que obtienen el reconocimiento. Las nominaciones a los Oscar se anunciarán el 23 de enero.

Este año, los Emmy seguirán a los Globo de Oro el 15 de enero, tras haber sido aplazados cuatro meses debido a las huelgas de guionistas y actores. El premio más importante de la industria televisiva se retrasó por última vez en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre.

Las votaciones para los Emmy finalizaron hace tiempo. De hecho, la Academia de la Televisión repartió premios principalmente en áreas técnicas durante el fin de semana, con el nuevo drama de HBO "The Last of Us" a la cabeza de todos los programas con ocho premios, incluidos los de actor invitado para Nick Offerman y Storm Reid.