La carrera por llegar a la Luna: ¿qué países y misiones llegaron y cuáles lo intentaron?

(CNN Español) -- Japón hizo historia este viernes al convertirse en el quinto país en aterrizar exitosamente en la Luna con el robot "Moon Sniper", aunque es posible que la misión termine prematuramente ya que los paneles solares de la nave espacial no generan electricidad, informó la Agencia de Exploración Aeroespacial del país.

La misión no tripulada Smart Lander para investigar la Luna, o SLIM, aterrizó poco después de las 10:20 a.m., hora del este, del 19 de enero (12:20 a.m. del sábado, hora estándar de Japón), según los datos de telemetría compartidos en la transmisión en vivo de JAXA.

Si bien no es un logro novedoso ––el primer alunizaje de la historia se llevó a cabo en la década de 1960, como veremos más adelante––, aterrizar en la superficie lunar es un reto que pocos países han logrado y en la actualidad todavía se considera de gran dificultad.

Para prueba de ello, no tenemos que ir tan lejos en el tiempo. Días antes del alunizaje japonés, la misión Peregrine, el primer módulo de aterrizaje lunar estadounidense que se lanzaba en cinco décadas, sufrió un problema de propulsor que arruinó sus planes y encontró su final en el Océano Pacífico.

En abril del año pasado, el primer intento de Japón por alunizar no tuvo un final feliz: se estrelló antes de llegar a la superficie de la Luna.

¿Qué países han logrado llegar con éxito a la superficie de la Luna?

Llegar a la superficie lunar sigue siendo una tarea titánica que incluso potencias especiales como Rusia no han podido repetir.

De hecho, Rusia como nación no ha logrado alunizar. Su éxito lunar se gestó cuando aún existía la Unión Soviética (URSS), que fue el primer Estado del mundo en alunizar, hito que logró el 3 de febrero de 1966 con la misión Luna 9, de acuerdo con datos de la NASA.

Antes de esa misión, ya se había intentado llegar a la superficie de la Luna mediante otras 11 misiones, pero todas fallaron, según muestran los datos de la NASA.

A partir de 1966, cuatro países han conseguido llegar con éxito a la superficie lunar en varias ocasiones. Aquí te presentamos cada una de esas misiones.

1. URSS

2. Estados Unidos

3. China

14 de diciembre de 2013 - Misión Chang'e 3 y rover Yutu - Primer alunizaje de China, en el que se entregó a la superficie el rover Yutu, primer robot no soviético en explorar la Luna

3 de enero de 2019 - Misión Chang'e 4 y rover Yutu 2 - Primer alunizaje en la historia en la cara oculta de la Luna

1 de diciembre de 2020 - Misión Chang'e 5

4. India

23 de agosto de 2023 - Misión Chandrayaan-3 - Primer alunizaje del país asiático y primera misión que llega al polo sur de la Luna

5. Japón

19 de enero de 2024 - Misión Smart Lander para investigar la Luna - Primer alunizaje de Japón. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón declaró la misión un "éxito mínimo", pues la nave espacial logró un aterrizaje lunar preciso y suave, pero los paneles solares no generan electricidad y funciona con energía de batería limitada, que solo se espera que dure varias horas.

¿Qué otros países han intentado llegar a la Luna?

Estados Unidos: primera misión privada

8 de enero de 2023 - Misión Peregrine de Astrobotic Technology - La que esperaba ser la primera misión privada tuvo un final fatal luego de que una fuga crítica de combustible hiciera imposible un aterrizaje seguro en la Luna. Posteriormente, se estrelló contra la espesa atmósfera de la Tierra sobre un área remota del océano Pacífico Sur, al este de Australia

Rusia: misión de 2023

19 de agosto de 2023 - Misión Luna 25 - Chocó contra la Luna tras un fallo en sus motores

Japón: misión de 2023

25 de abril de 2023 - Misión Hakuto-R - No logró alunizar: se desplomó a 5 kilómetros de la superficie lunar

Israel

11 de abril de 2019 - Misión Beresheet - Primera misión lunar de Israel y primer intento de alunizaje de una compañía privada. Logró entrar en órbita, pero fracasó en el alunizaje

