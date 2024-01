El Gobierno de Ecuador dice que está “cada vez más cerca” de detener a Fito y que EE.UU. acelerará entrega de ayuda

Argentina expulsa a quienes identificó como familiares de Fito Macías 1:37

(CNN Español) -- El Gobierno de Ecuador dijo este martes que “cada vez está más cerca” de capturar a Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda delictiva Los Choneros, cuya fuga, ocurrida a inicios de este mes, ha desatado una feroz ola de violencia.



En conferencia de prensa convocada en la sede del Ministerio de Defensa ecuatoriano, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jaime Vela Erazo, aseguró que los avances se han producido, en parte, gracias a la colaboración con la inteligencia de Estados Unidos y de Colombia.

“Nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad”, señaló.

Vela Erazo habló también de la deportación de familiares de Macías desde Córdoba, Argentina, ocurrida la semana pasada.

“Como ustedes conocen, ellos llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos, son personas libres y claro, si bien es cierto los tenemos localizados, vigilados, digámoslo así, al no ser ellos particularmente personas que tengan algún tema en contra de la ley no podemos ejercer ningún tipo de presión”, indicó.

Una delegación del gobierno de Estados Unidos llegó a Ecuador este martes. Con respecto a la colaboración entre ambos países, Vela Erazo agregó que buscan acelerar la implementación de un convenio de ayuda que firmaron el año pasado, dado que las circunstancias lo demandan.

“Nosotros ya habíamos tenido una planificación previa con ellos, con el Comando Sur (de EE.UU.), y por eso está aquí la generala Laura Richardson”, indicó.

“(La comandanta Richardson) viene obviamente con la promesa de incrementar la velocidad de entrega de la ayuda que estaba prevista para Ecuador por parte de Estados Unidos. Esa es una buena noticia porque las cosas cambiaron en nuestro país de un día para otro”, añadió.

Por otra parte, las autoridades ecuatorianas informaron también este martes que del 9 de enero a la fecha suman 3.219 personas detenidas en operativos puestos en marcha en el marco de la reciente ola de violencia, de las cuales 158 (4,9%) han sido acusadas de terrorismo.