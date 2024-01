¿Quiénes son los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en México 2024? Esto dicen las encuestas

Aguascalientes: solo mujeres contienden por gobernación 2:45

(CNN) -- Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialista partido Morena a los comicios presidenciales, mantiene una ventaja de 52 puntos porcentuales sobre su más cercana contrincante del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, según reveló la última encuesta de De las Heras, realizada entre el 10 y el 14 de enero.

En el reciente sondeo la exjefa de gobierno de la ciudad de México captó un 66% de intención de voto, frente a un 14% que obtuvo la aspirante de la coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez aparece en un lejano 2% de intención de voto, según la encuesta de De las Heras, que fue aplicada a 1.280 adultos en viviendas a nivel nacional y ante la pregunta sobre por qué partido, candidato o candidata votaría para presidente.

Algunos analistas opinan que hay varios factores que explican la ventaja que le dan a Sheinbaum todos los sondeos públicos ya que, según dice, pesa mucho la marca del partido y los niveles de aprobación actual que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pesa mucho el presidente que tiene buenos niveles de aprobación y que además hemos visto un presidente que siempre está muy presente en la comunicación, en la agenda pública”, agrega la analista política Lorena Becerra.

Una encuesta de Parametría de diciembre pasado le daba a la morenista Sheinbaum un 53% de preferencia electoral sobre un 26% de la candidata del Frente Amplio opositor.

Le siguió, con un 5% Álvarez Máynez, quien registró su candidatura apenas el pasado 10 de enero, ocho días antes de que concluyeran las precampañas en el país, un periodo establecido por la ley electoral, en el cual los partidos políticos definen a sus candidatos mediante procesos internos.

Sin embargo, en esta ocasión, el bloque oficialista y el de la oposición decidieron elegir con anticipación a sus abanderados presidenciales, quienes hicieron precampañas sin rivales internos.

El sondeo de Parametría fue aplicado a 1.600 adultos a nivel nacional en viviendas entre noviembre y diciembre del año pasado. Aunque 800 se realizaron entre el 27 y 30 de diciembre de 2023 y también ante la misma pregunta, por qué partido, candidata o candidato votará para presidente.

“Yo te diría que los números se explican a partir de una gran campaña que tuvo el partido en el poder, te diría como fecha clave agosto del 22, primera conferencia por la mañana donde el presidente habla por primera vez de los posibles candidatos a la presidencia, después llamados “corcholatas”. Esto es agosto del 2022”, dice Francisco Abundis, director de Parametría.

Por su parte, en su más reciente sondeo el diario El Financiero halló que Sheinbaum incrementó sus preferencias en diciembre, al obtener 52% frente al 30% de su adversaria del bloque opositor, para elevar la ventaja de 19 puntos porcentuales en noviembre a 22 en diciembre. El candidato de Movimiento Ciudadano obtuvo el 7 por ciento. Esa encuesta se realizó vía telefónica a 1.200 personas mayores de 18 años entre el 8 y el 21 de diciembre.

En el estudio de De las Heras, por su parte, un 78% de los encuestados dijo conocer a la candidata de Morena, un 66% a Gálvez, mientras que un 12% a Álvarez Máynez, el candidato del llamado partido naranja.

Mientras que en lo que tiene que ver con imágenes negativas y positivas, el estudio de De las Heras señala que un 77% tuvo una opinión favorable sobre Sheinbaum frente a un 7% de opiniones negativas. Xóchitl Gálvez obtuvo un 38% de opinión positiva sobre un 40% de negativas. En el caso de Álvarez Máynez un 33% fueron positivas frente a 33 % de negativas.

No obstante, algunos creen que de aquí a los comicios del 2 de junio algunas cosas podrían cambiar. “México, a diferencia de otros países de Sudamérica donde no tienes voto obligatorio, si bien nos va, como suele pasar en una presidencial, vamos a tener niveles de participación entre el 60 o 65%. La pasada fue de 63%. Ese 35% que no sale a votar te puede cambiar mucho los resultados de una elección, la puede apretar o incluso la puede abrir”, dice Abundis, de Parametría.

Sin embargo, habrá que ver que tanto puede remontar la candidata del bloque opositor en estos casi cuatro meses que restan de contienda. “Una buena parte de lo que pasó o que ha pasado con la campaña de Xóchitl es que sí se quedó en un terreno medio gris en donde ella todavía estaba tratando de presentarse como esta opción de una mujer que viene de abajo, que es empática y cercana a la gente, comenta Lorena Becerra.

“Pero ahí se quedó y por eso se percibe este estancamiento. Pero eso, sin duda, podría cambiar ya que arranquen las campañas que ese es básicamente el reto”, asegura la analista política.

El proceso electoral en México se encuentra ahora en la etapa de Inter campañas, un tiempo en el que los candidatos no pueden llamar a votar a los ciudadanos ni hacer proselitismo, aunque si pueden tener presencia en los medios de comunicación y recorrer el país para sostener encuentro con sus seguidores.

Todo esto previo a las campañas federales que comenzarán el primero de marzo y finalizarán el 29 de mayo, tres días antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.