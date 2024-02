Juez deshecha proceso contra Juan Collado, abogado de políticos e influyentes en México

(CNN Español) -- Un juez federal canceló el proceso legal de juicio al que se enfrentaba desde el 2019 Juan Collado, abogado de influyentes políticos y expresidentes en México, por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que luego de la audiencia celebrada el miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se determinó el levantamiento de las medidas cautelares contra Collado, con sentencia definitiva a la cancelación de su proceso. La razón de su liberación obedece a que la defensa de Collado solicitó la revisión de su caso por existir una exoneración de otro implicado del mismo delito en diciembre.

En el momento de su detención, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respetaría la autonomía de la Fiscalía del Estado. Este jueves el mandatario se refirió a la liberación de Collado para ejemplificar la necesidad de una reforma del Poder Judicial.

"Otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, el abogado de Salinas de Gortari", mencionó López Obrador, aunque no aclaró si se refería al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a o a su hermano Raúl. Aunque cercano al expresidente, Collado fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y más tarde del expresidente Enrique Peña Nieto. "Está podrido el Poder Judicial, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, se necesita una reforma", agregó López Obrador.

El proceso legal del que fue exonerado Collado no tiene relación alguna con cualquier caso en el que el litigante haya representado a algún expresidente o miembro de la clase política mexicana.

Collado fue detenido en 2019 en un restaurante de la Ciudad de México y, tras una audiencia que duró 11 horas, un juez federal consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado pruebas suficientes en su contra. Se lo vinculaba a delitos por un presunto fraude tras una denuncia que se había realizado en Querétaro por un predio, según había informado López Obrador.

En ese momento, la presentación legal de Collado había dicho que demostraría que las acusaciones eran injustificables.

Desde septiembre de 2023 se encontraba en libertad provisional por problemas de salud.

CNN contactó a la FGR para conocer si impugnará o no el fallo y hasta el momento no ha obtenido una respuesta.