Se multiplican los mensajes de felicitación a Bukele mientras en El Salvador continúa el conteo de votos

"Felicitaciones al presidente electo Nayib Bukele de El Salvador por su victoria electoral. Esperamos seguir dando prioridad a la buena gobernanza, la prosperidad económica inclusiva, las garantías de juicio justo y los derechos humanos en El Salvador en el marco de la Estrategia de Causas Raíz", dijo Blinken en X.

Congratulations to President-elect Nayib Bukele of El Salvador on his electoral victory. We look forward to continuing to prioritize good governance, inclusive economic prosperity, fair trial guarantees, and human rights in El Salvador under the Root Causes Strategy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 5, 2024